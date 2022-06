Fútbol femenino: nueva postergación, se bajó a Danubio y las jugadoras atacan a la AUF

El Campeonato Uruguayo de la Primera división del fútbol femenino sufrió una nueva postergación. La nueva fecha prevista para su comienzo es el fin de semana del 9 y 10 de julio. Primero se suspendió el 18 de junio, luego el 25 y tampoco se iniciará el próximo sábado.

Además, el calendario sufrirá una variante. Se jugará con 9 clubes, ya que fue dado de baja Danubio. Se mantiene el calendario que se sorteó el lunes 13 de junio, solo que el equipo que iba a enfrentar al franjeado, tendrá fecha libre.

Danubio descendió en la temporada 2021, pero se había mantenido en Primera ocupando el lugar de San José FC, equipo que ascendió pero luego resolvió no competir en Primera.

Diego Battiste

Defensor Sporting vs Nacional, el partido que definió el título 2021

Mariana Fernández, presidenta de la comisión de fútbol femenino de la AUF, dijo a Referí que el inicio se postergó primero a pedido de los clubes, luego por la despedida de la selección que viaja a Colombia a disputar la Copa América y finalmente por "un problema administrativo" que se solucionó el martes por la noche.

El inconveniente era que Boston River presentó un recurso de nulidad contra la decisión del Consejo de Liga por la cual se resolvió que Danubio ocupara la plaza libre generada por la no participación de San José.

Debido a esto la comisión de fútbol y la mesa ejecutiva del fútbol femenino resolvieron dejar sin efecto lo resuelto por el Consejo de Liga y jugar el campeonato con 9 equipos.

Asimismo, se aprobará un ascenso adicional extraordinario en la temporada 2022 de la Segunda división para completar las 10 plazas a partir de 2023.

Documento de la AUF

Las postergaciones del campeonato generaron críticas de varias futbolistas. Paz Vila, campeona con Defensor Sporting, expresó en Twitter: "Busco equipo. Cualquier deporte menos fútbol. No tiene liga, no se juega. No confirmaron pero las malas lenguas cuentan que la AUF en realidad no existe. La asociación son los padres. No habrá tal campeonato. Temas administrativos sería el motivo de suspensión actual".

Sofía Oxandabarat, también violeta, señaló: "Por tercer fin de semana consecutivo nos vuelven a suspender el inicio del campeonato. El motivo esta vez es “temas jurídicos- administrativos”. Todo esto genera rabia e impotencia. No puede ser que no sean capaces de organizar un buen campeonato. Tiempo de sobra tuvieron...".

“No se van a suspender campeonatos por copa america”

Mes que viene... esperemos las cosas sean como se dicen. — CamiFriciello (@CamiFriciello) June 28, 2022

Y Valeria Colman, capitana de Nacional, indicó: "El lugar donde la semilla de la profesionalización debería germinar, es donde hoy se está pudriendo. Ya no hay adjetivos para describir el bochorno de AUF para la organización de su liga".

Fernández, presidenta de la comisión de fútbol femenino, dijo que las críticas surgen por la mala información: "Es más fácil salir a las redes", expresó a Referí y recordó que el primer aplazamiento fue porque "lo votaron los clubes" y luego surgió el pedido de Boston River.

Con la ausencia de Danubio el calendario de Primera quedó de la siguiente manera: