Gallardo le respondió a los que dicen que el VAR los favoreció: "Son tonterías"

El entrenador de River Plate Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa previo a la partida del plantel hacia Uruguay donde este jueves disputará el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Nacional en el Gran Parque Central a la hora 21.30. Los millonarios ganaron 2-0 el partido de ida.

"Voy a definir el equipo entre hoy y mañana. No le dije a los jugadores lo que había pensado, necesito ver las recuperaciones. Vamos a necesitar mucha energía para jugarlo y lo resolveré según lo que vea y observe en la práctica de hoy y mañana durante el día", expresó el entrenador de River.

Ignacio Fernández, una de las figuras del equipo y titular en el partido de ida, quedó afuera por una lumbalgia. El plantel de viajeros incluye a Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Robert Rojas, Fabrizio Angileri; Santiago Sosa, Leonardo Ponzio, Nicolás De La Cruz, Jorge Carrascal, Rafael Santos Borré, Matías Suárez (probable equipo titular) y Enrique Bologna, Germán Lux, Javier Pinola, Jorge Moreira, Milton Casco, Bruno Zuculini, Julián Álvarez, Lucas Pratto, Federico Girotti, Benjamín Rollheiser y Lucas Beltrán.

"Tenemos que estar preparado para todo", dijo Gallardo sobre el desafío que le presentará Nacional.

"Tenemos dos goles de ventaja, el local tiene que salir a buscar el resultado, tratar de hacer goles para meterse en la serie. Tenemos que ser inteligentes, tener muchísima energía para jugar el partido que se pueda presentar porque Nacional con un gol se pone en partido. Después veremos cómo se presenta. Si me guío por el partido de ida vamos a ver un Nacional jugando en largo, tirando pelotas largas hacia Bergessio tratando de ganar la segunda pelota y saliendo de la zona de presión. Tenemos que estar preparados para jugar esa segunda pelota y si nos atacan y dejan espacios atacar esos espacios. Vamos a necesitar control de juego, cosa que nos está faltando de acuerdo a las características de los jugadores. Intentaremos cerrar una serie que nos tiene con una ventaja de dos goles, pero que no va a ser fácil porque Nacional va a intentar hacer un gol que lo ponga en partido".

Staff Images / Conmebol

A Gallardo también le consultaron sobre el interés que existe en contratar al volante de Nacional Gabriel Neves: "No corresponde hablar de un futbolista. Me parece hasta de mal gusto relacionar a un jugador al que vamos a enfrentar con nosotros. De parte mía no pasó nada ni ninguna relación de interés. Que se lo mencione no me parece bueno".

También le preguntaron sobre el VAR teniendo en cuenta que en el partido de ida Bruno Zuculini anotó el 2-0 sobre el epílogo del partido en posición dudosa. Desde un ángulo el volante argentino parecía fuera de juego. Desde el plano inverso habilitado. De todas formas, las situaciones de fuera de juego se definen con la superposición de cámaras y trazados de líneas con un sistema 3D y las resoluciones son objetivas. De todas formas esto no aventa las polémicas: "No me dejo llevar por esas tonterías", dijo Gallardo. "Lo que es ajeno a mí no me interesa. Me interesa lo que tenga que trabajar al respecto. No podemos darle importancia a lo externo, y que mucha de esas cosas quieren dañarnos, incomodarnos, desestabilizarnos. Viene de mucho tiempo. estamos acostumbrados a tratar estar cuestiones de querer desestabilizar a un equipo que viene demostrando por qué se convirtió en el equipo que es y al que el mundo futbolístico respeta; todo lo demás no está en mi orbita".

Staff Images / Conmebol

"No me molesta", agregó. "Sé de donde vienen las cosas y estoy muy seguro de lo que somos. Nos hemos mantenido en seis años, no es casualidad todo lo que se logró en ese tiempo. Sostenerte en el tiempo no es fácil, es muy difícil. Todo lo que se habló y se dijo me tiene sin cuidado. Estamos seguros de nosotros mismos y de lo que hacemos. No me influye para nada y en muchos casos nos ha fortalecido. Estamos en un año muy complejo jugando al fútbol de esta manera. Seguimos compitiendo, no claudicamos a un paso de una nueva semifinal. No me influye para nada", concluyó el exentrenador de Nacional.