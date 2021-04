Gargano volvió a ser figura en Peñarol: "He retomado un poco el nivel"

Walter Gargano fue la gran figura de Peñarol en el triunfo de Corinthians por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana en un partido disputado en el Arena Corinthians.

El volante tocó 48 veces la pelota, intentó 37 pases con una eficacia de 83,8%, recuperó una pelota, recibió una falta e incluso remató con peligro sobre el final del primer tiempo. La eficacia de pases no puede ser imponente. Pero la calidad del pase que abrió el segundo gol resume su majestuosa actuación.

Como ante Flamengo en la Libertadores 2019 (1-0, gol de Lucas Viatri en Maracaná), Gargano volvió a ser figura en Brasil. Después de dos operaciones de ligamentos cruzados (una en marzo de 2018, otra en noviembre de 2019), a los 36 años se debía una actuación de este nivel para dar una prueba de vigencia. Y la misma tuvo el valor agregado de que estuvo en cancha hasta el minuto 86 cuando lo sustituyó, haciendo su debut, el argentino Damián Musto.

"El funcionamiento fue muy importante de todo el equipo, como siempre preparamos los partidos, el equipo se inicia con Kevin que hizo un gran partido, también la defensa, los volantes y los delanteros que corren y meten todo el partido y nos facilitan las cosas en el medio; el triunfo fue del equipo y demostramos que donde trabajemos todos se la vamos a hacer muy difícil a los rivales", dijo el Mota en conferencia de prensa.

"Estoy muy contento y feliz porque he retomado un poco el nivel que era lo que me faltaba, tener continuidad y ponerme bien físicamente gracias a la gente del club y mi fisioterapeuta Manuel Aguerre que gracias a él estoy en estas condiciones y también a mi familia que me banca cuando estoy mal", dijo.

El entrenador Mauricio Larriera, por su parte, expresó: "Fue un triunfo importantísimo, ganar acá contra un equipo grande de Brasil, un equipo que juega muy bien, no se da todos los días ni se da en todos los torneos. No sé si fue un partido bisagra, tenemos que continuar intentando ganar todo lo que se nos presente, es lo que nos obliga la historia de este club. Sí le sacamos una ventaja importante a un equipo que en lo previo era el candidato y que ojalá nos permita clasificar al final de la fase de grupos".

Alexandre Schneider / Pool / AFP

Larriera satisfecho con el rendimiento del equipo

"Siento satisfacción de que todo lo que se entrena y trabaja, la gran disposición que tenemos en todos los lugares de entrenamiento, la gran disposición de todos los funcionarios, todo lo que se hace se ve reflejado en los resultados. A veces el equipo trabaja y una pelota pega en el palo y sale y ya no es lo mismo. Es la satisfacción de que estamos haciendo muy bien las cosas y se traduce en resultados y en este caso contra un grande de Brasil siendo el fútbol brasileño uno de los más importantes del planeta", agregó.

El DT hizo especial énfasis en el factor anímico como base para lograr el resonante triunfo: "Hubo una cuota anímica que tiene mucho que ver aparte del trabajo táctico y los muy buenos trabajos individuales. El convencimiento acerca de lo que se entrega y la nobleza y lealtad de los jugadores para tratar de cumplirlo. Hubo un momento que la pasamos bastante mal porque nos generaron chances claras de gol, ahí apareció la individualidad de Kevin Dawson con atajadas, un par de ellas importantísimas, y después todo el trabajo colectivo que tiene que ver con la parte anímica y el convencimiento y lo positivo que estamos siendo desde que empezamos nuestro periplo en este club, y sobre todo en la Sudamericana".

"Los puntos altos estuvieron en las áreas, en la defensiva y en la del rival y por momentos cuando logramos hilvanar algunos pases y es algo que le digo a los muchachos que tenemos que sumar pases en algunos momentos del partido, creo que se sustentó ahí la victoria y nos deja bien posicionados en la fase de grupos".

El próximo jueves, Peñarol recibirá a River Plate de Paraguay que viene segundo con cuatro puntos.