Gargano y su adiós de Peñarol: "Soñaba con otra despedida" y las sentidas palabras de su esposa

Peñarol despidió a Walter Gargano en la tarde de este viernes con un tuit.

"El Club Atlético Peñarol informa que se llegó a un acuerdo para finalizar el vínculo con Walter Gargano. La institución agradece al “Mota”, guardando en el mejor de los recuerdos los momentos vividos juntos. ¡Gracias, Walter!", escribieron los aurinegros.

Aquí se puede ver el mensaje:

El Club Atlético Peñarol informa que se llegó a un acuerdo para finalizar el vínculo con Walter Gargano.



La institución agradece al “Mota”, guardando en el mejor de los recuerdos los momentos vividos juntos.



¡Gracias, Walter! pic.twitter.com/drvmm1gwHQ — PEÑAROL (@OficialCAP) February 3, 2023

El futbolista también se despidió en su cuenta de Instagram y lo hizo a su manera.

“Nunca van a alcanzar las palabras Peñarol querido. Gracias a cada persona que tuve el gusto de conocer y compartir durante estos años en el club”, expresó en principio el futbolista.

Walter Gargano y su descargo en su despedida de Peñarol

Y añadió: “Soñaba con otro tipo de despedida, pero no siempre se cumple lo que uno sueña".

“Di todo de mí siempre y traté de ser un gran profesional. A todos los que se sintieron mal en algún momento pedirles disculpas”, terminó escribiendo.

Las sentidas palabras de la esposa de Gargano

La esposa de Gargano, la modelo eslovaca Miska Gargano, hermana del exjugador de Napoli, Marek Hamsik, escribió su descargo y su apoyo a su compañero en Instagram.

“Por dónde empezar😪…..nunca me voy a olvidar el día cuando te llamaron para ir a jugar a Peñarol que siempre fue tu sueño. La felicidad por poder defender los colores de tu corazón, demostrándolo en cada momento que pisaste la cancha y también afuera. Ayudándole siempre a tus compañeros, los chicos jóvenes que entraban en la primera, aconsejándole siempre, muchas veces haciéndote responsable por ellos. Nunca buscando ser protagonista, siempre buscando ser un equipo que marchan todos juntos en la misma dirección🖤💛”.

Diego Battiste

Miska Gargano con su esposo en un partido de Peñarol en el Saroldi

“Tus lesiones que muchos te pedían ya para retirarse y eso te motivaba todavía más para demostrarle que puedes dar mucho a este club. Te admiro muchísimo y te lo dije siempre que con el corazón que jugabas en este club no hay muchos. Pasaste momentos inolvidables levantando las copas como Capitán que siempre soñaste con el Peñarol y también momentos muy duros que fueron injustos pero la vida es así… Nuestros hijos y yo te queremos dar las gracias por transmitirnos ese amor por Peñarol, por conocer la hinchada más grande, por todo el cariño que recibimos en estos años jamás olvidaremos. Te puedes ir con la cabeza bien arriba porque siempre lo diste todo en la cancha y si no estabas jugando estabas afuera alentando tus compañeros. Estamos muy orgullosos de ti mi vida y sé que aquí no termina, tu vida y tu pasión es fútbol y nosotros te acompañaremos donde sea ❤️🫶🏻 te amamos muchísimo CAPITAN🖤💛MWMTL”.

Aquí se puede ver el posteo de Miska Gargano: