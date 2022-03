Garmet suma eficiencia y certidumbre en la logística del traslado de granos

Por Juan Samuelle, enviado a Mercedes, Soriano

La 25a Expoactiva Nacional, que comenzó el martes 15 y se extenderá hasta este sábado 19, sucede en un momento óptimo en la producción agrícola. Sobre eso dialogó con El Observador Santiago Morelli, gerente comercial de Garmet y Goyaike Uruguay.

El valor de estar desde su nacimiento en 2002 en la muestra que organiza la Asociación Rural de Soriano (ARS), la relevancia de apostar a la herramienta de coberturas de precios y el lanzamiento de aplicaciones para beneficio de productores y transportistas fueron otros aspectos considerados en la charla.

Parte del equipo que está al servicio de los productores.

"Es un muy buen escenario, con una muy buena perspectiva para la cosecha de soja"

¿De qué modo describiría el escenario en el que acciona Garmet, con sus servicios de acondicionamiento y de comercialización de granos y de transporte y logística?

Nos encontramos en un buen momento en la producción agrícola, donde hay una expectativa muy buena creada en torno a los cultivos, que están muy bien implantados y en estados avanzados, a un mes de la cosecha y prometen un buen resultado productivo. Esperamos que se concrete la lluvia anunciada para fin de marzo, para consolidar los buenos rendimientos. Por otro lado, estamos en un escenario de precios muy bueno, con precios de US$ 645 a US$ 650 por tonelada de soja para el productor, con una relación insumos-producto muy buena dado que los insumos utilizados para esta campaña los compramos en otro momento. Vamos a tener un muy buen año en lo que hace a los cultivos de verano. Estamos ante una campaña que promete un volumen de soja entre 2,7 a 2,8 millones de toneladas si se consolidan los rendimientos esperados, nos tiene muy activos ofreciendo los diferentes servicios, como transporte, acondicionamiento, secado y acopio, más los servicios asociados a la comercialización de granos. Es un muy buen escenario, con una muy buena perspectiva para la cosecha de soja.

"Es un momento en el cual el productor agropecuario uruguayo tiene que utilizar cada vez más lo que son las coberturas de precios y opciones"

En el caso de otro servicio, el de coberturas en el mercado de futuros, ¿qué puede exponer?

En escenarios con tanta volatilidad, como el que estamos viviendo por lo que todos sabemos, es un momento en el cual el productor agropecuario uruguayo tiene que utilizar cada vez más lo que son las coberturas de precios y opciones. Podemos hacer coberturas flexibles, por ejemplo en Chicago para los planes de cebada de ambas malterías, para ir cubriendo parte del precio y son coberturas flexibles porque no se compromete volumen. En soja, en la medida que tenemos precios tentadores e interesantes, pero a la vez podría ser riesgoso avanzar un poco más en ventas, tenemos que pensar en hacer algo, porque como empresarios agropecuarios debemos tomar decisiones. En los casos en los que no se puede vender más porque ya se tiene un volumen vendido que supera el nivel de seguridad deberíamos avanzar con opciones o coberturas de precios flexibles.

"En esta Expoactiva estamos presentando oficialmente las APP para productores y transportistas"

Garmet presenta en su stand en la Expoactiva una doble aplicación para facilitarle las cosas a los productores y a los transportistas.

En esta Expoactiva estamos presentando oficialmente las APP para productores y transportistas, para que ya en las cosechas de girasol y soja la coordinación de nuestro equipo de Garmet con los transportistas y productores se haga a través de esas aplicaciones. Todo productor que nos visite se podrá ir con las APP instaladas y todos los conocimientos necesarios sobre las virtudes de la herramienta, para aprovecharlas. Desde hace un año todo el equipo de operación de Garmet se encuentra trabajando en un proyecto de digitalización de proceso de logística. Desde el momento en el que un productor hace un pedido de camión o informa un camión que envía, hasta el momento en el que el camión descarga, todo se canaliza a través de un sistema compuesto por dos APP. Hay una APP específica para productores y otra específica para transportistas, y un sistema web que maneja la comunicación entre ambas, que lo maneja el equipo de logística de Garmet. Con esto lo que logramos es que fluya toda la información asociada a la logística de cosecha y también de embarques desde las plantas hasta los puertos. Esto tiene varias otras virtudes. Cuando a un transportista se le asigna un viaje y lo acepta, la APP transportista le comunica a la APP productor que su viaje está asignado, con todos los datos sobre el camión y el transportista que irán a su campo. La APP a través de Google maps o Waze propone un trayecto por las rutas y en caso que el transportista no conozca por dónde es mejor ir puede navegar en la aplicación y solucionar eso, el transportista no se pierde. Por otro lado, desde que se inicia el viaje, se comienza a trasmitir la posición del camión yendo al campo, lo hacemos a través del celular del transportista, con pulsos cada 10 minutos y la idea es ir achicando ese tiempo hasta llegar a un tiempo real. También estamos informando en qué horario estaría llegando el transportista, de modo que el productor vaya coordinando la cosecha. Toda esa información que se coordina hoy con llamados que vamos recibiendo estará disponible on line. También es importante tener la trazabilidad de ese transporte hacia el campo y desde el campo hacia el acopio asignado. El productor, además, carga un remito web, por lo tanto estamos digitalizando el remito. En el momento de la descarga la balanza cierra el viaje y comunica todos los datos primarios de calidad y de humedad, algo importante porque el productor toma decisiones con base en esa información. Otro aspecto importante es que queda toda la trazabilidad en el historial de la APP. Esto lo que hace es digitalizar la logística de transporte eliminando interacciones telefónicas y tiempos muertos, para agregar eficiencia y certidumbre para todas las partes en el proceso de cosecha.

Garmet está en la Expoactiva, sin falta, desde 2002..

"En el stand continuamente tenemos gente de los tres equipos para mostrar esa fuerza e integración de grupo"

Garmet está en la Expoactiva Nacional presentándose como parte de una cadena integrada, con sinergias dadas acciones conjuntas de empresas. ¿Cuál es el objetivo?

Estar es muy importante para poder mostrar los servicios y productos que brinda la empresa para la cadena agrícola exportadora. Estamos para mostrar nuestra fuerza de grupo. Garmet es parte del grupo Pérez Companc en Uruguay y –además de Garmet que se dedica a la logística y comercialización de granos y a todos los servicios asociados– dentro del grupo tenemos a Goyaike, que es la productora, la dueña de los campos y la que tiene a cargo todo lo que es la producción agrícola-ganadera, y tenemos al frigorífico San Jacinto Nirea. Somos un grupo de empresas que estamos en la cadena agroindustrial y que buscamos a través de nuestra integración horizontal encontrar sinergias. Invitamos a los productores que se quieran sumar y multiplicar valor junto a nosotros, para generar acuerdos ganar-ganar. En el stand continuamente tenemos gente de los tres equipos para mostrar esa fuerza e integración de grupo.

Garmet le realizó un obsequio al presidente de la República, en el área de la activa, durante la inauguración de la Expoactiva.