Giovani Zarfino, pretendido por Peñarol, fue presentado en un club español

Giovanni Zarfino, de 30 años, se convirtió este viernes en el segundo fichaje del Sporting Gijón, equipo que compite en la Segunda división española. El volante uruguayo llegó libre del Alcorcón y firmó contrato por dos años. El sábado se incorpora a los entrenamientos.

El club español destaca en su sitio web que el volante acumula una notable experiencia en la Segunda división de España, "con un total de 117 encuentros disputados entre el Extremadura UD, el CD Tenerife y el Alcorcón. Con anterioridad, el nuevo futbolista rojiblanco jugó en Boston River, su club de formación, y Danubio, conjunto con el que debutó en la máxima categoría de su país".

En Twitter se publicó un video sobre sus acciones en anteriores equipos.

Zarfino fue pretendido por Peñarol, incluso el presidente Ignacio Ruglio lo llamó a España, pero la contratación no se concretó.

“Antes de firmar con Alcorcón coloqué una cláusula especial en el contrato para poder salir a Peñarol. Se estipuló una ficha mínima económica para la salida, que pagando ese dinero podía concretarse mi arribo. En ese momento no se quiso pagar y no me pareció costearla de mi dinero, ya que si un club te quiere es lo que corresponde”, declaró el jugador en junio pasado al programa “Al Ángulo” de Esdrújula TV, un canal de televisión por streaming.