Gobierno adjudicó a Cirpiani explotación de casino privado donde estaba el Hotel San Rafael de Punta del Este

El Poder Ejecutivo adjudicó al grupo Cipriani (empresa Fosara S.A) la licitación del casino privado condicionado a la construcción de un hotel de lujo en donde se encontraba el Hotel San Rafael, en Punta del Este, que fue destruido. La inversión es de US$ 450 millones y cuando esté pronto generará 800 puestos de trabajo.

"Es un día feliz porque finalmente nos dan el permiso de empezar con este proyecto que llevó dos años de trabajo duro", dijo el empresario Giuseppe Cipriani este viernes en el Ministerio de Turismo (Mintur), donde se presentó el acuerdo.

El empresario señaló que le tiene "fe" al proyecto y que comenzará a construirse "rápidamente". El gobierno y el privado ahora están en la fase de "asegurar" el contrato definitivo, una etapa que llevará 60 días.

Leonardo Carreño

La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, firma la la resolución que adjudica al grupo Cipriani la explotación de un casino en donde estaba el Hotel San Rafael

La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, destacó que Uruguay avanza en un "proceso de grandes inversiones", que para el gobierno son el "motor" para mejorar las cifras de empleo. También resaltó los "instrumentos" que Ejecutivo ha publicado para beneficiar estas inversiones.

Para Arbeleche, esta inversión, en uno de los sectores más afectado por la crisis que provocó el covid-1', es una muestra de que hay un "horizonte más allá del coronavirus".

El ministro de Turismo, Germán Cardoso, destacó que el proyecto del hotel llega de un "proceso anterior" que las nuevas autoridades intentaron "agilizar". "Queríamos hacer el máximo de nuestros esfuerzos", dijo el secretario de Estado.

Leonardo Carreño

El ministro de Turismo, Germán Cardoso, firma la la resolución que adjudica al grupo Cipriani la explotación de un casino en donde estaba el Hotel San Rafael

Cardoso destacó que Uruguay es percibido en el mundo como un país con "estabilidad jurídica, económica y política". "Es un país serio que brinda certeza", apuntó.

El ministro sostuvo que en la cartera seguirán trabajando en la "misma dirección" e informó de otros dos proyectos que están en carpeta: un hotel cinco estrellas en la costa de Rocha y otro en Carmelo, Colonia. A estos complejos mencionados por Cardoso se le suma otro centro en Atlántida, Canelones, que incluirá un puerto.

¿Por qué se llamó a licitación?

La normativa vigente establece que las licencias para este tipo de establecimientos deben otorgarse por llamado público que puede impulsar el Poder Ejecutivo, o a partir de iniciativas privadas que reciba el Estado, según lo establece la ley de reactivación económica (17.555) de setiembre 2002.

También se tomó en cuenta la cláusula que existe a favor de Baluma SA (propietaria del casino privado Enjoy -ex Conrad-) en el contrato vigente con el Estado. Allí se le otorga la exclusividad para salas de juego, salvo que la inversión y el canon de un nuevo emprendimiento sean como mínimo iguales a las del referido hotel.

En las bases del llamado se estableció que el monto a invertir en la construcción y alhajamiento del nuevo hotel de lujo deberá ser igual o superior a US$ 160 millones, ello sin considerar el valor de la tierra donde se asiente la infraestructura.

Marcelo Umpierrez

El hotel San Rafael de Punta del Este fue derrumbado en 2019

Además, como contraprestación, el adjudicatario deberá abonar al Estado un canon anual, que consistirá en un porcentaje de los ingresos brutos del casino y con un monto mínimo anual. Desde el primer año de la concesión hasta 2026 el canon será equivalente a 7,2% de los ingresos brutos, y de 7,95% a partir de 2027 y hasta el final de la concesión.

El monto mínimo anual a pagar será de US$ 7,8 millones el primer año, con un incremento anual de US$ 100 mil hasta 2026 inclusive. Luego de esa fecha el piso anual será un valor fijo que debe proponer el oferente en su propuesta económica y que debe ser equivalente o superior a US$ 8,4 millones.

La concesión para explotar la licencia de casino se otorgará por un plazo de 20 años contados a partir de finalizadas las obras y puesta en marcha del hotel y del casino. La nueva licencia se sumará a las otras dos de gestión privada ya operativas en el país: una el hotel Carrasco en Montevideo y la otra en el hotel Enjoy de Punta del Este.