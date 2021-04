Gobierno se reúne con GACH y definen si Lacalle Pou da mensaje a la población por covid-19

Este miércoles se cumplen dos semanas desde que el Poder Ejecutivo implementó la última batería de medidas para contener el avance del coronavirus, y el gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou define si el presidente envía un mensaje a la población acerca de la situación que vive el país, de acuerdo a lo que informó Telenoche y confirmó El Observador con fuentes de la Torre Ejecutiva.

Las autoridades del gobierno nucleadas en el grupo Transición UY se reunirán de forma virtual a través de la plataforma ZOOM con Rafael Radi, Henry Cohen y Fernando Paganini, los coordinadores del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), para evaluar el avance de la pandemia, en un contexto de aumento exponencial de muertes, ingresos al CTI y casos activos.

El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) informó este martes la muerte de 45 personas, con lo que la cifra de fallecidos por la enfermedad ascendió a 1.191.

La ocupación de camas de CTI se ubica en 75% (676 camas ocupadas de 901 operativas), de los cuales un 48% (432) son pacientes con covid-19, de acuerdo a datos de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI).

En tanto, se detectaron 3.113 casos nuevos, de los cuales 1.614 fueron diagnosticados este martes y otros 1.499 que fueron reportados fuera de fecha por los laboratorios. Hay 25.309 casos activos en todo el país.

El coordinador general del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Rafael Radi, dijo a Telenoche que la baja en la movilidad –de casi 20%– registrada desde el 23 de marzo aún no es suficiente para bajar la curva de contagios, al tiempo que médicos, intensivistas y políticos de la oposición alertan por posibles desbordes del sistema sanitario, los cuales son rechazados por el oficialismo.

Diego Battiste

El presidente y el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, se reunieron este martes con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y el titular de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, para evaluar la situación, con particular énfasis en la ocupación de las camas de CTI y el plan de vacunación.

Cipriani –que ofició de vocero– rechazó que las medidas tomadas hasta el momento hayan sido “escasas” y señaló que el gobierno adoptó más de un 80% de las propuestas que ha sugerido el GACH.

El jerarca señaló que otras medidas planteadas “no son aplicables” porque implicarían la generación de “estados policíacos o la militarización” para tratar de evitar circulaciones, algo que va en contra de la filosofía del gobierno.

Según supo El Observador, las palabras de Cipriani cayeron grueso y molestaron profundamente a la cúpula del GACH, al punto que el médico debió salir a aclarar sus dichos a través de Twitter.

En declaraciones en el día de hoy, cuando nos referimos a medidas de estado policíaco-militar, NUNCA quise decir que el GACH las propuso.

Quise decir que un confinamiento total lo requeriría y no sería aplicable en nuestro País. — Leonardo Cipriani (@LeoCipriani20) April 6, 2021

En un hilo publicado en la noche, el titular de ASSE aseguró que “nunca” quiso decir que el GACH “propuso medidas de estado policíaco-militar”.

“Quise decir que un confinamiento total lo requeriría y no sería aplicable en nuestro país. Lo mismo cuando me referí al 80% de las medidas adoptadas, hice referencia a un valor estimativo”, agregó y se despidió diciendo que como ciudadano y director de ASSE siempre respaldó la tarea del GACH y las propuestas, “que son muy útiles y necesarias para nuestra gestión”.

“El GACH es un orgullo nacional”, escribió.

En la reunión, Lacalle Pou pidió aumentar aún más la cantidad de vacunados por día ya que la estrategia del gobierno es en mayo comenzar a ver los primeros resultados de la inmunización masiva.

Las proyecciones del MSP indican que de mantenerse el ritmo, a principios de ese mes más de un millón y medio de uruguayos –más de la mitad de la población objetivo– tendrá la primera dosis y unos 750.000 habrán recibido las dos.

Cipriani resaltó que la evidencia internacional muestra que a medida que avanza la vacunación, la cantidad de muertos y enfermos graves empieza a disminuir.

El titular de ASSE señaló que toda la población sabe “las medidas que tiene que tomar” y que el Uruguay “tiene que seguir funcionando”. “La gente tiene que seguir comiendo, si Uruguay toma medidas muy bruscas, por otra parte, hay gente que no va a llegar a comer. Son palabras del presidente: cuando se mueven las perillas y se mueve la salud, hay que ver cómo se mueve la otra perilla, que también impacta en la salud y mucho. Todos sabemos que en los lugares donde se tomaron medidas de confinamientos estrictos eso no ha servido: están hoy en día como nosotros y han causado otra serie de patologías”, agregó.

El jerarca sostuvo que era esperable que el Sistema Nacional de Emergencias comenzara a informar con atraso la cantidad de casos nuevos diarios y dijo que ha pasado en otros países.

Además de la molestia en el GACH, las palabras de Cipriani generaron críticas desde el Frente Amplio.

Camilo dos Santos

La última conferencia del gobierno fue el 23 de marzo

El senador Oscar Andrade afirmó que el Poder Ejecutivo está “desbordado” y que desde la coalición de izquierda tienen “mucha preocupación” por la política sanitaria. “Una fortaleza que tuvo el gobierno de articularse con la mirada científica, desde diciembre hasta acá ha sido muy distante”, expresó.

En tanto, la diputada Lilian Galán dijo que “la gente no debería elegir entre un plato de comida en la mesa de su familia o la vida”. “Plantear esta dicotomía es falsa y poco honesta, por no decir de una irresponsabilidad política descarada. El pueblo uruguayo no lo merece”, señaló.

Cipriani reiteró que no se saturará el sistema de salud y señaló que el gobierno tiene margen para continuar aumentando las camas disponibles. “Todas estas medidas, que ya empiezan a estar en circulación, son buenas para evitar la saturación”, dijo y agregó que entendía que los colectivos médicos estuvieran “ansiosos y nerviosos” pero que la situación ya se vivió en otras epidemias como la de gripe en 2016 u otros inviernos donde ha habido “picos de saturación”.