Gonzalo Gervasini: un prodigio que corre en la ruta, le gana a los olímpicos y baja récords

Desde los cinco años hizo natación en el Club Solís de Las Piedras. Tuvo un fugaz pasaje como lateral en Juventud donde se dio cuenta que lo suyo más que el cierre y el centro era correr, subir y bajar. A los 14 años, probó con una 5k de la Agrupación de Atletas del Uruguay y metió 16 minutos. Su hermano, estudiante de Educación Física, se lo recomendó al entrenador Martín Mañana y a este, el escepticismo le duró una sola pasada de 1.000 metros. Gonzalo Gervasini tiene un talento natural increíble y con apenas 15 primaveras se presenta como un proyecto ultra promisorio para el atletismo nacional.

El Colorado queda a seis kilómetros de Las Piedras. A diez minutos en ómnibus del Club Solís y a 15 del liceo Número 1 al que asiste Gonzalo que vive con sus padres Fernando y Paula y su hermano Rodrigo.

Rodrigo, estudiante de Educación Física, asistió a un taller que dio el entrenador olímpico Martín Mañana y cuando su hermano registró su asombroso tiempo en la 5k le escribió por Facebook al entrenador. "Le dije que me lo llevara porque era una buena marca para un chico de 14 años. Fue a la semana con su hermano y su madre al Prado y haciendo unas pasaditas de 1.000 metros me di cuenta enseguida", cuenta Mañana a Referí en la pista de atletismo.

Leonardo Carreño

Tiene apenas 15 años

"Cuando lo ves correr te das cuenta", explica. ¿De qué? ¿Por qué? "La facilidad con la que sale el pie del piso, que avanza sin hacer esfuerzo. No es algo que se vea todos los días, llama la atención", agrega.

Tres semanas después de entrenar en el Prado, al costado del arroyo Miguelete, Gervasini fue a la pista para correr su primer 1.500 metros en 4'12''. "Fijate que con 4.05 te entreverás en un Sudamericano. Enseguida todos me vinieron a preguntar por él en la pista", recuerda.

Gervasini se federó por la Federación de Maldonado y a fines de 2020 se cambió a Peñarol. Pasó a entrenar el grupo de Mañana con los mellizos Martín y Nicolás Cuestas, con Andrés Zamora (olímpicos en maratón en Río 2016), con Cristian Zamora y Jairo Coronel.

Este año hizo su estreno internacional en los 3.000 metros del Sudamericano junior (sub 20) de Lima. "Se entreveró y salió quinto. Salió a tirar en la segunda vuelta con gente que tiene cinco años más de edad, eso habla muy bien del aspecto psicológico, no es tímido a la hora de correr. Le faltó un poquito de concentración porque le tocó correr en Perú que hoy es el mejor escenario de Sudamérica, tras un viaje, la experiencia del hotel; todo nuevo. Pero quedó a un segundo de meterse tercero; con una táctica más conservadora se pudo traer una medalla", dice Mañana.

Leonardo Carreño

Martín Mañana, el moldeador del talento

En mayo de este año compitió en el Nacional a Santiago Catrofe, quien vino a sumar puntos para el ranking clasificatorio de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, y con Eduardo Gregorio.

"Eduardo es uno de los mejores semifondistas de Uruguay, pero recién sobre el final le pudo ganar. Ahí batió el récord nacional sub 18", dice su entrenador.

Gervasini fue tercero y estampó una marca de 3.51.99 para batir el récord de la categoría que justamente estaba en manos de Gregorio desde noviembre de 2006 (3.54.75). Además, quedó cerca del récord sub 20 que desde 1996 posee Cristian Rosales (3.49.9).

Mañana y Martín Cuestas dicen a Referí que desde Rosales, un gran atleta que se quitó la vida en 2011, no aparecía un joven con semejantes características.

"La evolución se fue dando de forma natural, con poco volumen de entrenamiento, acomodando aspectos técnicos y respetando el desarrollo del adolescente para no estimular cosas que no están para estimular todavía. Es un semifondista con proyección de fondista, pero vamos a estimular mucho su velocidad para tener un buen desarrollo porque lo que más cuesta es la velocidad y la fase sensible es en la edad temprana. Cuanto más grande sos podés trabajar la resistencia toda la vida", reflexiona Mañana.

A la hora de hablar de la proyección, el entrenador se muestra cauto. Sabe que un proyecto olímpico demanda siete u ocho años de trabajo y con Gervasini solo lleva un año y medio de entrenamientos.

Leonardo Carreño

A la pista va lunes, miércoles y viernes

"Gonzalo es un chico que tiene las necesidades básicas cubiertas, tiene una familia de 10 que es su gran fortaleza. Pero obviamente que necesita un apoyo porque tiene que estudiar, tiene que entrenar, cubrir los viáticos, comer mejor. ¿Es un fenómeno? Sí, pero hay que entrenarlo, porque fenómenos hay en todas partes, aparecen todos los días y muchos. Hay que poner en marcha una política deportiva de competencia; no es una queja, es una realidad, porque no es cuestión de ponernos a llorar por lo que no tenemos. Hay que ver si sale ese proyecto como el que se hizo en Argentina para poder darle un salario al deportista. Pero también el deporte necesita involucrar más a los espónsores privados porque acá tenemos una cultura de que al espónsor parece que se lo va a manguear cuando en realidad hay un ida y vuelta y las dos partes se benefician", dice el DT.

Los padres se encargan de costearle los boletos, el psicólogo deportivo y una nutricionista.

"Voy al liceo de mañana, me llevo la vianda, almuerzo allá y los lunes, miércoles y viernes vengo a la pista que son los días de entrenamiento fuerte. Los jueves entreno en casa. Salgo a trotar por la ruta 48 y tengo un gimnasio en el fondo de casa para hacer barra, sentadillas y abdominales", cuenta por su parte el atleta.

Desde hace cuatro meses trabaja con el psicólogo deportivo José García, quien también trabaja con Déborah Rodríguez. "Me sirvió mucho porque me metía mucha presión yo mismo, esperaba resultados siempre y eso era algo que me frustraba, pero él me enseñó que no se puede siempre obtener resultados".

Daiana Secco es la nutricionista que le arma los planes de alimentación: "Intento seguirlo al pie de la letra aunque a veces me doy un permitido", dice el adolescente.

El pasado 15 de agosto, en la pista oficial Darwin Piñeyrúa, Gervasini corrió un 3.000 metros contra sus compañeros de equipo y salió tercero. Martín Cuestas ganó y alcanzó su mejor marca personal (8.22.00). Andrés Zamora fue segundo y Gervasini tercero con un tiempo de 8.26.50 que fue récord nacional sub 18 y sub 20. Además, ese tiempo lo dejó a dos segundos del récord sudamericano y lo puso primero en el ranking sudamericano 2021.

El fin de semana pasado los tres corrieron un 1.500 m. Cuestas y Zamora alcanzaron sus mejores marcas personales, pero Gervasini les ganó con un tiempo de 3.53.67.

Sus mejores tiempos

800 m: "Tiene 1'57'' pero está para correr en mucho menos. El otro día le hizo de liebre a Jairo Coronel e hizo 1'23'' hasta los 600 m donde dejó porque solo corrió para tirarle al compañero de equipo. También hicimos un test de 1.000 m en 2'26''.

1.500: 3.51.99, récord nacional de menores (sub 18)

3.000: 8.26.50, récord nacional de menores (sub 18) y junior (sub 20)

Clave en la preparación de Déborah

"Gonzalo nos dio una mano tremenda para la clasificación de Déborah a los Juegos. Hacía trabajos diferenciados, pero se sumaba a los trabajos con Déborah que era como que tuviera una mujer de 1'56'' o 1'55'', fue muy generoso y ella lo valoró mucho. Cuando trabajás a muy alta intensidad es muy difícil si estás solo poder proponer ese tipo de trabajos", dice Mañana quien se hizo cargo de la dirección técnica de Déborah cuando esta decidió volver por la pandemia de Estados Unidos.

Al Sudamericano por medalla

Entre el 24 y 27 de este mes se disputará el Sudamericano sub 18 en Encarnación: 24 al 27 donde los semifondistas solo pueden correr dos pruebas. "Por el clima de Paraguay elegimos correr el 1.500 m. Gonzalo está primero en el ranking sudamericano en 1-500 y 3.000 m en su categoría. Vamos a competir para intentar ganar", dice el DT.

Leonardo Carreño

Es semifondista con proyección de fondista

El atleta por su parte, no se confía en su ranking: "Son solo estadísticas, números, a la hora de correr un Sudamericano eso no importa mucho. Creo que voy a llegar con otra experiencia con respecto al Sudamericano sub 20 y voy a pelear por una medalla".

Gonzalo Gervasini. Un nombre para agendar. Seguramente, la primera de muchas medallas a su nombre llegará a fines de mes para Uruguay.