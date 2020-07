Gonzalo Montes, el niño rebelde del Cerro que se fue a México en vuelo humanitario

"Cambiá de frente Cabeza", le dijo Néstor Martín. "Cabeza" le dicen a Gonzalo Montes que por entonces jugaba en la Quinta división de Cerro. Pero el gurí, rebelde por naturaleza, tocaba en corto. El DT insistió. Dos y tres veces. Entonces a Montes se le salió la cadena y cambió de frente. No una, sino dos, tres, cuatro, cinco y seis veces, aunque la jugada no lo pidiera. "Ya está Cabeza, andate de la práctica"...

"En juveniles tenía el récord de expulsiones en entrenamientos, era el típico rebelde. Los entrenadores me veían condiciones y me pedían cosas y yo por mi carácter como que no me gustaba que me insistieran", explicó a Referí Montes, hoy de 25 años e instalado en Querétaro donde seguirá su carrera en Gallos Blancos de aquella ciudad, en la primera división del potente mercado azteca.

¿Un pase al extranjero en medio de la pandemia? Cuestión de talento puro. "Es de los jugadores más completos que había en el mediocampo. No tenía tanta prensa pero en Progreso sorprendió y en Danubio nos ayudó mucho. No tiene techo, tiene unas condiciones bárbaras, es joven y tiene mucho por aprender. Se fue a una liga muy importante que lo va a ayudar a crecer. Cuando leí la noticia, me puse muy contento porque se lo merecía", dijo a Referí Marcelo Méndez, un entrenador clave en la carrera de Montes.

Cerrándole el camino al Chory Castro

"El otro día hablaba con Rivero (Pablo, su representante) y le dije: 'Pensar que hace tres años era suplente en Cerro Largo en la B'. Capaz que esos momentos eran culpa mía. Pero ahora, poder dar un paseo económico y futbolístico se disfruta el doble. Pude haber explotado antes, maduré más tarde, pero esta es una linda oportunidad que intentaré aprovechar", afirmó el jugador desde México.

Allá viajó junto al ex Cerro y Nacional Hugo Silveira. "Tomamos un chárter para ir a Paraguay y ahí enganchamos un vuelo humanitario", reveló. Cosas de vivir en pandemia. En el equipo también militan los uruguayos Sebastián Sosa, Martín Rea, Santiago Ramírez, Nicolás Albarracín y Kevin Ramírez.

Con Silveira, en vuelo al nuevo destino

Los rezongos de Líber Vespa

Cada vez que lo echaban de las prácticas, Montes sabía que se venía el rezongo de Líber Vespa, entonces coordinador de las formativas de Cerro y símbolo del club. "A fuerza de sus rezongos me fui enderezando".

Montes se crió en Santa Catalina y cuando tenía 11 años se mudó a la villa del Cerro. Empezó a jugar al baby fútbol en Cerromar y después pasó a la escuelita de Cerro, club del que es hincha.

Su madre, Silvia, es maestra y su padre Ricardo, taxista. "Laburantes, en casa se remaba para llegar a fin de mes. Mi vieja hizo de todo para que yo me pudiera dedicar al fútbol. Me compraba los zapatos, y me llevaba a las prácticas y a los partidos", recordó con nostalgia.

Según comunicó Danubio, el volante se fue a Querétaro a préstamo por un año con opción de compra por el 70% de los derechos económicos.

David Soñora fue quien lo llevó a Cerro donde recuerda las enseñanzas que le dejaron los formadores Gabriel Camacho y Néstor Martín.

Fue Camacho quien lo hizo debutar en el primer equipo de Cerro el 19 de mayo de 2012 en el Tróccoli contra Danubio que se impuso 2-1.

El debut fue propiciado porque varios jugadores de Cerro quedaron suspendidos por una batalla campal que se desató en la fecha anterior del Clausura 2012 tras su visita a Cerro Largo en el Ubilla.

"Me quedaron solo siete jugadores habillitados del plantel de Primera y tuve que echar mano a varios juveniles", recordó Camacho.

En Cerro estuvo hasta mediados de 2015 cuando decidió no renovar contrato con el club e irse a jugar a Segunda, a Torque.

"Una vez un allegado a Cerro me dijo que yo no paraba de hablar del Cabeza y que habían pasado tres técnicos por Cerro y que ninguno lo ponía. Yo le dije que cada uno de sus técnicos trajo un jugador que lo tapó. Pero el fútbol es sabio y él tuvo la oportunidad de mostrar su talento en otros equipos", agregó Camacho.

"Es un jugador de una técnica brillante, cuando era chico bromeaba con que era similar a Riquelme, porque en realidad tiene una capacidad técnica que pocos tienen. Ojalá que ahora pueda aprender más en un gran mercado, tiene margen para seguir creciendo", Gabriel Camacho

A remarla al ascenso

"Si bien querían que renovara, sentía que no me valoraban como me tenían que haber valorado. Hacía un año y medio que bajaba a Tercera jugando bien o mal. Con el Tato Ortiz jugué bastante, con Danilo Baltierra también, pero después perdí continuidad. También reconozco que tenía muy buenos jugadores en el puesto como Carlos Grossmuller, Horacio Peralta o Pablo Caballero", contó Montes.

Por entonces, era un típico enganche. En Torque vivió el desembarco del Grupo City y tuvo a Vespa como entrenador. Luego de un año y medio se fue a Cerro Largo donde disputó nueve partidos en el primer semestre de 2017 pasando luego a Racing, en Primera.

Pablo Peirano lo utilizó entonces como volante externo por izquierda. "No logré destacarme en ese puesto, jugaba uno o dos partidos e iba al banco. No lograba continuidad ni podía explotar mi mejor juego".

La trayectoria

2012-2015: Cerro, 17 partidos jugados

2015-2016: Torque, 26 partidos jugados

2017: Cerro Largo, 9 partidos jugados (el 31 de mayo anotó el primer gol de su carrera, ante Torque)

2017: Racing, 6 partidos jugados

2018: Progreso, 29 partidos jugados, 3 goles

2019-2020: Danubio, 28 partidos jugados, un gol

En 2018, cuando Marcelo Méndez comenzó a armar a Progreso tras lograr el ascenso, se puso a buscar un volante central. Primero llegó Nicolás Freitas y luego buscó referencias por Montes. "Vespa me habló bien de él, como persona y jugador. Viendo videos y conociéndolo me di cuenta que tenía que jugar en el medio del campo, como doble 5, como volante interno o como 5 eje ayudando en la salida. Se ganó su puesto y sorprendió esa temporada. Cuando en 2019 voy a Danubio surgió la posibilidad de reforzar la zona con la partida de Ribaír Rodríguez y también nos dio una mano muy importante", expresó el DT.

Gabriel Britos

Con Progreso, marcado por Ocampo

"Es un jugador que inicia muy bien el juego, es muy técnico, es polifuncional, es técnico, es muy importante para armar la salida del equipo y a la hora de sacrificarse para recuperar lo hace con gran esfuerzo, es completo. En Progreso fue corrigiendo su faceta temperamental, porque a veces se le salía la cadena y eso es otro punto altamente positivo que tiene", agregó.

"El que me llamó para ir a Progreso fue Fabián Canobbio, con el correr de las prácticas lo fui convenciendo a Marcelo", dijo por su parte el futbolista. "Creo que lo sorprendí cuando le mostré lo que podía rendir".

Gabriel Britos

Calentamiento en el Parque con la 22 del gaucho

Dante Panzeri: "Los hombres veloces no hacen el fútbol rápido. El fútbol rápido surge de las mentes veloces". Gonzalo Montes (25), mediocampista imprescindible para jugar bien al fútbol. El Chelo Díaz de Danubio. pic.twitter.com/IeQquN3hV4 — Juan Génova (@JuanGenova980) June 17, 2020

Maia llegó a su vida hace seis años y es ahora el motor de su vida. "Cuando fui a Cerro Largo firmé contrato en marzo y desde enero estaba sin equipo. Al quedar libre en Racing estuve un tiempo que no sabía qué iba a pasar. Cuando tenés pocos minutos y no rendís se hace bravo, son días difíciles. Siempre traté de meterle cabeza positiva pero más de una vez pensé: '¿Y si no consigo club, qué hago?' Y la respuesta era: 'Tengo que salir a laburar para darle de comer a mi hija'. Siempre tuve claro que quería ser futboista y que tenía las condiciones para salir adelante pero el camino es largo y difícil. La mayoría de los momentos que le toca vivir al fútbolista son complicados".

Saludando con Ancheta y Denis Olivera

Admirador de Andrea Pirlo, Iniesta y Xavi. Montes mira y aprende ahora con los Rodrigo Bentancur, Federico Valverde. También le gusta el estilo de juego de Gabriel Neves de Nacional y Matías De los Santos de Peñarol.

A decir de los europeos, es un mediocentro, un volante central iniciador y organizador del juego. De lo que no abunda en Uruguay. "Técnicamente y sin comparar está dentro de los tres mejores jugadores del fútbol local", graficó Camacho que desde 2013 es ayudante técnico de Alejandro Garay en las selecciones juveniles uruguayas.