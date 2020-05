Gradual, voluntaria y por zonas: Lacalle anunciará este jueves la vuelta a clases

Primero la construcción, después las escuelas rurales y luego las oficinas públicas. Este jueves el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunciará la próxima actividad que retomará sus actividades presenciales: el resto de las escuelas de Primaria. Con la aprobación técnica del grupo de expertos que lo asesora, el mandatario dará cuenta de un regreso voluntario y gradual de uno de los sistemas más grandes que tiene el Estado y que mayor cantidad de personas moviliza.

Según supo El Observador con fuentes de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), ya está definido que vuelvan todas las clases de todos los grados de Primaria pero en estos días se discutía la posibilidad de que los primeros en retornar sean los grados más chicos para luego ir regresando a la actividad presencial en los grados mayores. La decisión final la conocen pocas personas (el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el presidente de ANEP, Robert Silva, y el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira) y ninguno de ellos ha querido dar avances del anuncio de mañana.

Sin embargo, otros informantes de la ANEP dijeron que el sistema se prepara para que Primaria reabra principalmente con los estudiantes que tengan menor desarrollo curricular, y que en Secundaria se reabra el primer grado y el sexto grado. Además, se reabrirían las UTU con carácter terciario así como tercero del bachillerato profesional. En Formación Docente, en tanto, reabrirían los cuartos grados. .

La idea es que ya a partir de este lunes, según contó la fuente, se comiencen a reabrir los centros para que concurran auxiliares de servicio, funcionarios de gestión y de docencia indirecta.

Todo esto fue conversado en una reunión que mantuvo este miércoles el Codicen con los directores generales de cada consejo. Luego de esa reunión, su presidente, Robert Silva, se reunió con Lacalle Pou.

Da Silveira contó en una entrevista con VTV algunas características que tendrá esta vuelta a clases. "Vamos hacia un esquema mixto: parte de la educación será presencial y parte será virtual. Una de las cosas que va a pasar es que los alumnos no van a poder tener clases todos los días. Porque para cumplir con los requisitos de distanciamiento físico, hay que tener menos alumnos por clase. Y como los salones son los que son y no se pueden multiplicar, vamos a tener que partir los grupos. Vamos a hacer un esquema donde, por decir algo, la mitad del grupo va el lunes, y la otra mitad del grupo va el martes", explicó el ministro.

Pero, además, otro criterio que estableció el gobierno es el geográfico. Como la pandemia no se comportó de la misma en forma en todo el país, desde el gobierno entienden que las respuestas también deben ser diferentes. Con el regreso de las escuelas rurales, por ejemplo, se excluyeron las establecidas en los lugares donde hay una mayor incidencia del virus: Canelones y Montevideo (que directamente no cuenta con escuelas rurales). Y desde el Ejecutivo piensan mantener esa diferenciación con el retorno a la presencialidad en las escuelas urbanas.

También se piensa realizar "exoneraciones" a aquellos escolares que conviven con personas mayores y aconsejarle a su familia que el niño mantenga la virtualidad.

Lacalle Pou planea informar este jueves no solo lo que ocurrirá en las escuelas sino el retorno escalonado en las otras áreas del sistema educativo, según adelantó Da Silveira. "Los anuncios que va a dar el presidente mañana van a contemplar a todos los sectores y van a marcar escalones en los que podremos ir haciendo las cosas", dijo.

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, también se refirió al asunto y además de contar que los expertos que asesoran al gobierno elaboraron un informe con una lista de recomendaciones, se refirió al vaivén de las recomendaciones científicas sobre el regreso a clases. "Hasta hace un tiempo la escuela era la fuente más grande de contagios pero ahora resulta que de un mes para acá, hay estudios que dicen que los niños se contagian poco y en realidad salvo algún caso excepcionalísimo, lo pasa asintomático y sin ningún problema. Con esa nueva evidencia sumado al problema educacional que está habiendo, hay que hacer cosas", expresó.

Camilo dos Santos

El pediatra e infectólogo Álvaro Galiana, al igual que otros médicos, ven con buenos ojos el retorno a clases porque, el daño social y mental que pueden sufrir los niños es mucho mayor si no vuelven a la educación presencial.

"El problema es este: el coronavirus no se va a ir. Eso queda. No tiene una fecha de finalización. Va a estar todo el 2020 y todo el 2021 también. A la vacuna no la veo todavía muy viable. Cuando tenés la perspectiva que no vas a ganarle al coronavirus y esto no va a terminar, cambia la mirada. ¿Cuál es la etapa post-coronavirus? No tenemos dicha etapa. Entonces tenemos que ir retomando la vida normal. Y el punto es muy sencillo: el daño que le estamos haciendo a los niños por no volver a la escuela es tan o mayor que el daño que le hacemos por la potencialidad de que tengan las infecciones virales que todo los años tenemos", aseguró Galiana.

"Esto tiene mucho componente social también. Un niño abusado, ¿a quién le reclama? ¿Quién lo descubre? O la maestra o el pediatra. Pero las consultas pediátricas están prácticamente suspendidas y las escuelas no existen. ¿Qué pasa con los hijos de los padres que tienen que trabajar ocho horas? ¿Quedan sueltos en sus casas? Hemos tenido crisis de ansiedad severa en niños, hemos tenido suicidios, hemos tenido niños que están totalmente perdidos", agregó.