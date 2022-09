Gregorio Pérez sobre el cambio de camisetas de Gargano y Suárez: "Hoy pongo a Gargano y 10 más"

El extécnico de Peñarol en el segundo quinquenio conseguido entre 1993 y 1997, quien consiguió cuatro de esos títulos, habló este domingo sobre el cambio de camisetas entre el capitán aurinegro, Walter Gargano, y Luis Suárez, cuando terminó el primer tiempo del clásico que Nacional le ganó a los aurinegros 3-1 el pasado domingo en el Gran Parque Central.

"Esto no me sorprendió, no estaba arreglado entre ambos con anticipación. Fue algo que se dio. Si (el cambio de camisetas) hubiera sido en el túnel, no pasaba nada. Pero no quiere decir que todos los desmanes y lo que pasó en la tribuna después, sucedió por lo que hizo Gargano junto con Suárez", dijo Gregorio en el programa Punto Penal de canal 10.

El técnico recordó que "a los hinchas de Peñarol les gustó más la actitud que tuvo (Facundo) Torres de decirle que no a la camiseta de (Andrés) D’Alessandro, porque además, es un jugador que salió de las inferiores del club".

En aquella ocasión, D'Alessandro le pidió a Torres intercambiar las camisetas y este, le cedió la suya pero no aceptó la del jugador tricolor.

"Es el capitán, pero mire que en Los Aromos de esto no se habla nada, ¿eh?", agregó el exentrenador carbonero.

Respecto a la polémica que se armó entre Gargano y Suárez por ese cambio de camisetas, volvió a opinar.

"Si fuera el técnico de Peñarol, hoy (contra Rentistas) pongo a Gargano y a 10 más, por rendimiento, porque es el capitán y porque lo tengo que respaldar".

Gregorio sostuvo que "el hecho de que haya cometido un error y descargar todo con él, no".

También admitió que a él lo "hubiera sorprendido que el capitán entrara al vestuario con la camiseta de Nacional, pero eso no indica que esté en contra de todo contra el futbolista".