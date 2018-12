Grupo de socios pedirá expulsión del Puma Rodríguez

El año próximo un grupo de socios encabezados por Nelson Volpe se va a movilizar para juntar firmas con la intención de llamar a una asamblea extraordinaria para expulsar al presidente saliente de Nacional, José Luis Rodríguez, de los registros sociales del club.

Además, se realizará una auditoría externa, tras una moción propuesta por Juan Mailhos en la última asamblea ordinaria de socios, para analizar toda la gestión de la directiva saliente y no solamente los números del balance. El sábado Rodríguez concurrió a votar muy temprano.

Apenas introdujo el sobre en la urna se marchó del Parque Central y no quiso brindar declaraciones. Tampoco regresó en la noche cuando se conoció el resultado.

Al final de los festejos cuando los hinchas celebraban que José Decurnex había sido elegido como presidente de Nacional, un grupo de hinchas se juntó para cantar “y ya lo ve, y ya lo ve, es pa’ el pelado que lo mira por TV”, refiriéndose a José Luis Rodríguez. Fue tal vez el único exabrupto que se escuchó durante todo el día.

Pero tanto la gran presencia de socios en el acto eleccionario como la medida anunciada contra el Puma y esos cánticos terminaron de resumir el sentimiento del hincha de Nacional hacia la gestión de Rodríguez.

No es algo nuevo. El pasado 29 de noviembre, en la última Asamblea de Socios del club, se aprobó el balance de Nacional pero no la memoria, es decir que la gestión de la directiva no fue aprobada. Lo mismo había ocurrido en 2017. El desencanto de los socios con Rodríguez viene ya de larga data.

El presidente saliente dejó un pasivo que ronda los US$ 26 millones y el ejercicio arrojó una pérdida de US$ 5.600.000, según lo explicó la Comisión Fiscal en su último informe y agregó que “aunado a la asistencia financiera a la obra del Gran Parque Central explica el incremento del pasivo”. Al final de esa Asamblea, Rodríguez se fue abucheado. El sábado se fue sin hablar pero algunos se acordaron de él.