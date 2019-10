Hinchas pidieron a Peñarol que exista graduación de penas en la lista negra

“Ayuden a la gente porque los que cometieron errores ya pagaron”, dijo Cristian “Cebolla” Rodríguez el 17 de mayo del año pasado en la conferencia de prensa brindada minutos después de quedar eliminados en el Estadio Campeón del Siglo de la fase de grupos de la Copa Libertadores tras vencer a The Strongest 2-0.

Ese mensaje a los dirigentes de hace un año y medio, fue justamente por lo que los hinchas que llevan las banderas grandes y la percusión pidieron –a través de los delegados de la institución–, una reunión con los directivos del club, según pudo saber Referí.

Esa barra que se instala en la Tribuna Cataldi, no concurría desde el clásico del Intermedio jugado el 1° de setiembre debido a que no se les permitió el ingreso de banderas, lo que sí ocurrió con Nacional, por lo que no concurrió a seis encuentros, hasta que retornó el domingo contra Boston River y el propio Cebolla Rodríguez le pidió a sus compañeros que fueran con él a saludar, lo que originó primero la bronca de los demás hinchas en redes sociales y luego, este lunes, la defensa del capitán que dijo que no hace distinciones.

Los dirigentes no los atendieron enseguida y un mes después del pedido, sí lo hicieron. Cuatro representantes de la hinchada –que no integran la lista negra que prohíbe el ingreso a los escenarios deportivos por tener antecedentes de violencia–, se reunieron con el presidente Jorge Barrera y el vicepresidente Rodolfo Catino.

Lo que estos hinchas plantearon fue que en principio, lo que pretendían era ser escuchados. Entonces hablaron y plantearon reglas claras con respecto a la lista negra. Ninguno reivindicó la derogación de la citada lista, ni están en contra.

Lo que sí pretenden es que se vote el proyecto de una comisión técnica elaborado por el jefe de seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Rafael Peña, en el que existe graduación de penas.

Para citar un ejemplo: quien ingresó hace dos años a la lista negra por portar una bengala, aún no ha podido salir de ella. Estos hinchas entienden que no es lo mismo eso, que un hurto, o tomarse a golpes de puño. Que exista ingreso y egreso de la misma, algo que hoy no existe.

En Peñarol comentaron a Referí que no hubo ningún planteo del club para que alguien saliera de la lista negra, ni tampoco se les brindó entradas ni dinero para que volvieran a las canchas.

Estos hinchas pretenden saber de cuánto tiempo son las sanciones y la diferencia entre las distintas penas, como sucede en el fútbol de todo el mundo que aplica las listas negras. Debido a que fueron atendidos y escuchados sus planteamientos, decidieron regresar al Campeón del Siglo el pasado domingo.

Peña: “Peñarol no pidió que sacaran a nadie de la lista negra”

El jefe de seguridad de la AUF se encuentra en Brasilia trabajando como oficial de seguridad de FIFA en el Mundial sub 17 que comienza el sábado en Brasil.

Desde allí, habló con Referí. “Peñarol no pidió que sacaran a nadie de la lista negra y no hubo ningún cambio en la misma. Es más: puedo decir que es el club con políticas más fuertes respecto al tema de seguridad. Su presidente (Barrera) fue pionero en plantear hace bastante tiempo que se estudie cada caso para que quienes integran la misma, tengan distintas penas como corresponde”.

En ese contexto, Peña dijo que su propia pretensión es la creación “de una comisión técnica, no política para graduar las penas de inhabilitación para ingresar a las canchas, para estudiar cada caso. El sistema de penas planteado es de penas leves, graves o gravísimas, con un determinado tiempo en cada caso”.

Además sostuvo que le va a plantear al Consejo Ejecutivo de la AUF –que es el que lo debe votar–, que se empiecen a estudiar los casos de atrás para adelante. “Si no se hace eso, llega un momento en que algunos se sienten impunes y hacen cualquier cosa”, agregó.

También informó a Referí que existirán escalas de agravantes por reiteración “por ejemplo, cuando un individuo está en la lista negra y va a un escenario deportivo con una cédula ajena, o cuando cumple con una inhabilitación y vuelve a cometer un hecho, como sucedió en el pasado clásico femenino”.

Otro agravante sería “por reincidencia, que es cuando alguien cumple una falta, lo habilitan a volver a las canchas y vuelve a cometer otra”.

Además, Peña sostiene que es muy importante la diferencia de grado que puedan tener quienes integren la lista. “No es lo mismo que una falta grave la cometa un jugador, un técnico, un dirigente, a que lo haga un espectador común. En esos casos, los primeros son los que deben dar el ejemplo”.

Y añadió: “Hasta que no se vote este tema, en la lista puede haber una persona que encendió una bengala en febrero de 2017 y otra que participó de una riña hace un partido. Por eso es fundamental poder tener una graduación de penas”.