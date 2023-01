"Hizo mucho daño": la aclaración de Jorge Drexler tras polémica por mención como "embajador de la música afrodescendiente" en un evento en España

El pasado martes 24 de enero tuvo lugar en Madrid un evento dedicado a la celebración de la cultura afrodescendiente en la música iberoamericana, organizado por la Secretaría General de Iberoamérica (Segib), un organismo internacional de cooperación, y la organización cultural Casa de América. Enfocado principalmente en la música afroperuana y en el candombe uruguayo, el evento fue anunciado en los días previos con la presencia del cantautor Jorge Drexler.

En una publicación en sus redes sociales, la Segib presentaba al músico como "Drexler, embajador iberoamericano de la cultura y la música afrodescendiente". El posteo fue bajado pocas horas después, luego de que se desatara una polémica y reclamos de parte de representantes afrouruguayos por esta mención, pero en la web de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (uno de los organismos del gobierno que apoyaron el evento, presentado bajo el paraguas de Uruguay Natural) se mantenía la mención original, que luego fue cambiada.

La Segib publicó el martes un nuevo posteo, en el que retiraban la mención a Drexler y además, aclaraban que "desde la organización, sentimos el malentendido que se ha podido generar con el título de nuestro embajador iberoamericano de la cultura Jorge Drexler, representante de los valores de pluralidad, diversidad y solidaridad de los 22 países de la región. En ningún momento se le quiso presentar como embajador de la cultura afrodescendiente".

Finalmente, el evento se realizó este martes, sin Jorge Drexler en el panel de invitados, como estaba previsto originalmente, y con la incorporación de la activista y bailarina de candombe uruguaya Paola Correa, invitada en los últimos días. También participaron la cantante peruana Mariella Köhn, y la comparsa uruguaya La Melaza, integrada únicamente por mujeres y disidencias, quienes este fin de semana participarán del show del cantautor uruguayo en el Wizink Center de Madrid.

“Estaba acostumbrado a ver a los muchachos tocando el tambor y de repente veo a un colectivo de mujeres y disidencias, una mezcla de amazonas, guerreras y musas", dijo Drexler al presentar a la comparsa en su única intervención en el evento. Contó que las descubrió en una de sus visitas a Montevideo en 2019 y que decidió invitarlas a su último show en la capital uruguaya, el pasado setiembre, que ahora repitió para esta presentación en España.

Tras el evento, este miércoles el músico publicó en su cuenta de Instagram un video con una aclaración, detallando lo sucedido, pidiendo disculpas por "el dolor" causado, y señalando que la responsabilidad de la comunicación fue de la Secretaría General de Iberoamérica.

En el video, Drexler dice: "Hace algunos días, en la convocatoria de un evento aquí en Madrid, organizado por la secretaría general iberoamericana y por Casa de América, se cometió un error muy grave de comunicación. Además de poner que yo concurría en calidad de embajador de la cultura iberoamericana, que sí lo soy, designado por la Segib, se daba a entender por una redacción muy equivocada que yo era el embajador de las culturas afrodescendientes, lo cual es realmente un disparate".

Luego agrega: "No solo no lo puse yo eso, sino que nunca lo hubiera permitido. Por lo tanto, a las pocas horas, cuando mi equipo lo vio, inmediatamente pedimos que lo bajaran. Lo bajaron, la Segib ayer hizo un posteo donde se puede ver una disculpa, no sé si esa disculpa es suficiente, yo por mi parte quiero aclarar que eso hizo mucho daño, sobre todo a las colectividades afrodescendientes de Uruguay, que tienen sus propios representantes, sus propias embajadoras, embajadores y artistas, colegas de una música que amo, como es el candombe".

El cantautor uruguayo agregó que por esa situación decidió retirarse del panel y que solamente asistió al evento como miembro del público y para presentar a La Melaza.

"Canté una canción con ellas que la canto de toda mi vida, y nada más que eso. Espero que esto ayude a paliar un dolor que se generó en mucha gente y que desde luego no era mi intención, ni es mi culpa", concluyó el músico.