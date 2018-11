Hombre que se atrincheró en barrio Goes es inimputable y será internado en el Vilardebó

El hombre que se atrincheró en su casa el viernes 23 en el barrio Goes e hirió a dos policías luego de que intentaran allanar su domicilio fue declarado inimputable porque es esquizofrénico y, por tanto, no irá a prisión pero si será internado en el Hospital Vilardebó con revisiones periódicas cada 30 días.

La fiscal Stella Llorente pidió que se le imputen delitos de receptación, tráfico interno de armas, lesiones, porte de arma limada, tenencia de estupefacientes y dos delitos de amenazas.

Como es inimputable no se pudo realizar un proceso abreviado ya que el hombre no puede consentir un acuerdo (característica principal del proceso abreviado). Entonces, el caso llegará a juicio aunque la Justicia determinó que sea internado con una evaluación cada 30 días. A su vez, los médicos no podrán darle el alta médico sin la que Justicia esté al tanto.

“Su patología le hacía que no pudiera comprender el carácter de la ilicitud de los actos que había cometido”, dijo la fiscal en conferencia de prensa luego de que terminara la audiencia que se realizó este viernes. La demora en esa instancia se debió a que el hombre fue herido durante el enfrentamiento con la policía y estuvo tres días internado.

Llorente dijo que cuando la policía entró a la casa por la orden de allanamiento que tenían lo encontró atrincherado con muchas armas que las autoridades investigan de dónde las sacó. El allanamiento fue solicitado luego de que se comprobara que el hombre, de 28 años, amenazó a la Embajada de Argentina, la del Reino Unido y a la nieta del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, a través de una foto que posteó en su Facebook.



"En un juicio futuro lo que se hace es pedir medidas curativas que son sin límite de mínimo ni máximo", dijo la fiscal. "No va a ir preso. Si en algún momento el médico determina que ya no tiene que estar internado se le da un tratamiento ambulatorio", agregó.