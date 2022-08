Ignacio Alonso se reunió con la oposición de la AUF y se tendieron puentes de diálogo

Por Ignacio Chans y Pablo Benítez

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, se reunió el jueves en el Hotel Ibis con presidentes de siete de los clubes más críticos de su gestión y más cercanos a la empresa Tenfield: Cerro Largo, Fénix, Defensor Sporting, Wanderers, River Plate y Danubio. Sobre la mesa se pusieron varios temas y más allá de que en varios de ellos las partes tienen posturas radicalmente distintas, el puente que se tendió con el diálogo fue visto como "muy positivo" por parte de las instituciones.

La reunión había sido pedida por los clubes luego de un Consejo de Liga para conversar de primera mano lo que Alonso había declarado hace algunas semanas en el Polideportivo, de Canal 12, donde hizo una fuerte defensa de la necesidad de negociar un mejor acuerdo televisivo al tiempo que despotricó contra la Liga de Fútbol Profesional ("dejémonos de joder con la Liga") que fue constituida el año pasado pero que aún no tiene estatutos aprobados por lo que aún no funciona dentro del ámbito AUF.

Alonso fue acompañado de Jorge Casales, integrante del consejo ejecutivo de la AUF que representa a los clubes y que también ha sido objeto de críticas de parte del grupo de clubes con el que se reunieron.

Según pudo saber Referí, Alonso abordó como tema principal los derechos de televisión del fútbol uruguayo donde el contrato con Tenfield expira el 31 de diciembre de 2025.

El presidente de la AUF le informó a los clubes que tiene cuatro informes, dos hechos por consultoras sobre el mercado de cable, y dos de estudios contables, que arrojan que el espectro del valor de los derechos de televisión deberían estar arriba de los US$ 30 millones anuales, más del doble que lo que reciben los clubes por el contrato actual.

Además, el presidente de la AUF les dijo que la intención del ejecutivo es que la negociación del nuevo contrato atienda dos puntos fundamentales: por un lado lograr capturar una mayor porción del mercado de TV para abonados, sea por cable, satelital o ahora el streaming, ya que según los números de la AUF el fútbol solo llega hoy al 30% del mercado. Y también les informó sobre un tercer informe que está desarrollando la Asociación, que apunta la autogestión de los derechos

Por otro lado Alonso le dijo a la clubes que pretende dos posibles escenarios en el próximo contrato: formar parte del paquete accionario del control de los derechos, o de lo contrario negociar un acuerdo de corta duración de manera de quedar a resguardo de los cambios tecnológicos del mercado de televisión.

Esto último se debe a que en los últimos tres años el mercado cambió radicalmente con la aparición de las apps de streaming, y de hecho una de ellas, Star+, compró a Tenfield los derechos de streaming para el Uruguay y el exterior. En ese sentido, la AUF busca también que esos nuevos contratos más cortos no tengan cláusula de preferencia.

La idea de la AUF es que no se puede fijar un precio a siete o nueve años cuando la transición tecnológica se da con mucha velocidad, y le hace perder el control al fútbol.

También se destacó el "anclaje" que da AUFTV, que actualmente tiene 320 mil suscriptores, lo que le da poder de negociación frente a eventuales socios.

Los clubes le manifestaron a Alonso que ven en el modelo de las sociedades anónimas deportivas un riesgo para su subsistencia. También reiteraron un viejo reclamo acerca del monto de los premios que reciben los jugadores de la selección, que son socios con la AUF en los ingresos que genera el combinado nacional conforme a un contrato por derechos de imagen suscripto en 2017. También le hicieron saber que pretenden negociar el porcentaje que se llevan Peñarol y Nacional del contrato de televisión actual, ya que entienden que es muy alto.

La idea de la AUF fue iniciar así con estos clubes, los más opositores a su gestión, una serie de contactos con las instituciones, de manera de informarles de la estrategia que tiene para negociar el próximo contrato de TV.

Dehl y la urgente necesidad de los clubes de cambiar ya el modelo

"La reunión fue muy positiva en algunos temas. Sobre todo porque hubo diálogo. Llevo muchos años en el fútbol y nunca he notado una grita tan profundo y extensa como la que existe en este momento en el fútbol uruguayo. Pero es así, a través del diálogo, la forma en que se deben abordar los temas", dijo a Referí el presidente de Cerro Largo Ernesto Dehl.

En la reunión se trataron tres temas principales, según dijo Dehl:

1- Los ingresos del presidente,

2- La creación y el funcionamiento de AUFTV,

3- Los derechos de televisión.

Camilo dos Santos

Ernesto Dehl, presidente de Cerro Largo FC

"Sobre el primer punto Alonso fue muy claro y preciso de cuáles son los ingresos que percibe por ser miembro de Conmebol y de FIFA. En determinado momento se le planteó que sería bueno que esos dineros ingresen al fútbol porque él accedió a esos cargos por ser presidente de la AUF, pero él fundamentó de que fue elegido para ese cargo", comentó Dehl.

"Sobre AUFTV nos presentó una serie de informes y números porque nosotros no teníamos idea de los costos ni de la existencia de un marco normativo que respalde su creación y no sabemos de su operativa, de cómo funciona. En ese caso quedamos de estudiar la información que nos suministró", dijo.

"Salpicamos varios temas, algunos momentos más subidos de tono y otros en forma más coloquial pero siempre con respeto", destacó el titular de los arachanes. La reunión comenzó a la hora 10 y terminó pasado el mediodía.

"Terminamos hablando el valor del fútbol donde nos hizo una presentación de licitación para una futura venta de los derechos del fútbol uruguayo. Ahí le volvimos a plantear que los clubes necesitamos renovar el contrato de TV o hacer una licitación, pero tiene que ser ya porque la necesidad es imperiosa. El fútbol ha subido mucho en cuanto a sus costos, los presupuestos fijos son altos, los partidos son deficitarios y se ha hecho muy pesado sostenerlo económicamente. El aumento de los costos aumentó tanto que es una pesada carga tener que pagar todos los 15 de cada mes las deudas a la AUF", declaró Dehl.

Para poner en números sus expresiones, el titular de Cerro Largo dijo que entre los partidos que su club organizó contra Nacional, Montevideo City Torque y River Plate debió pagar en concepto de déficit $ 1.290.000.

"Los costos se han disparado. Los clubes pagamos los jueces, el personal de recaudación, los aportes de BPS para esos grupos, la seguridad privada, el Ministerio del Interior, las cámaras de identificación facial y todavía no se nos ha trasladado el costo del VAR que nos costará alrededor de US$ 10 mil. Hay que encontrar otro modelo porque este no es real", agregó.

"En algunos temas estuvimos de acuerdo, en otros no. Y quedamos de seguir conversando porque entendemos que este ejecutivo está mucho más cerca de los grupos de interés como la Mutual, los jueces o los entrenadores que de los propios clubes y eso nos llama poderosamente la atención, sobre todo porque Alonso salió de un club. También charlamos con Casales por quien no nos sentimos representados y nos explicó su actividad. Hubo diálogo y cuando hay diálogo estamos mas cerca de abordar a soluciones", insistió Dehl.

"El tema de la Liga Profesional se dejó para otra reunión. Pero seguiremos bregando por un nuevo modelo y ese modelo es la Liga, sin dudas. Eso va a implicar un cambio de estructura radical y darle mayor organización al fútbol. Fijate los cambios de fechas que hay todas las semanas. Antes yo era muy crítico con la Mesa Ejecutivo, pero eso ocurre por cómo está estrucurado el fútbol al cual hay que profesionalizarlo desde quienes toman las decisiones. El fútbol tiene que ser manejado por personas idóneas que sepan cómo se organiza el fútbol, que sepa de montar espectáculos, de marketing para que el derecho de televisión no sea el único ingreso de los clubes. Es un tema que tenemos presente, se está trabajando, hay un estatuto, pero hace un tiempo que no se define y nos tenemos que sentar con el ejecutivo a lograr los acuerdos debidos", concluyó Dehl.