Inédito: EEUU plantará más soja que maíz por alto precio de fertilizantes

El informe de áreas de siembra de EEUU, que por primera vez proyecta la siembra de esta primavera que está empezando en el hemisferio norte, confirmó la enorme incidencia que el precio de los fertilizantes está teniendo en la toma de decisiones de los productores.

Habrá más soja que maíz, algo completamente inusual. Es lo que sucederá en una primavera en la que se esperan 36,83 millones de hectáreas sembradas de soja y 36,22 millones de maíz. Mientras la oleaginosa gana 1,54 millones de hectáreas, el maíz pierde un área similar 1,56 millones de has.

Por su parte, en el trigo se gana levemente en área desde una siembra muy baja que dificultará la recuperación de stock.

La previsible consecuencia de este informe divulgado el jueves fue un salto en el precio del maíz y una caída fuerte del precio de la soja. En la oleaginosa las referencias de Chicago quedaron finalmente por debajo de los US$ 600 por tonelada para la primera posición y para la posición julio.

Se sigue pagando más por la soja de Nueva Palmira que por las referencias de Chicago, pero aún así la oleaginosa lleva perdidos US$ 60 desde las ofertas que llegaron a hacerse a US$ 660 a referencias que tras este informe del Departamento de Agricultura de EEUU (USDA) aterrizaron sobre los US$ 600.

La ventaja de las leguminosas en cuanto a abastecerse de nitrógeno simbióticamente ha resultado decisiva en las decisiones de los farmers estadounidenses.

El 2022/23 parece mejor abastecido de soja y con precios muy firmes en trigo y maíz, lo que se traslada en mayores costos de producción para carne y lácteos.

Por otra parte, Rusia anunció la prohibición a la exportación de girasol desde el 1° de abril hasta el 31 de agosto y la cuotificación de las exportaciones de girasol grano a partir del 15 de abril –también hasta el final de agosto–, período en el que no se podrá exportar más de 1,5 millones de toneladas.

Mientras, Uruguay se sigue acercando a una gran cosecha de soja que se estará levantando a partir del 15 de abril, y que se ubicará en algo más de tres millones de toneladas, pero con precios más bajos de los que se esperaban dos semanas atrás.

La oleaginosa que mantiene plena firmeza es la colza, más vinculada a la industria aceitera que la soja y cuya cotización se mantiene sostenida por encima de los US$ 700 la tonelada. La siembra de esta oleaginosa será récord nuevamente, mostrando como en pocos años se pasa de menos de 10 mil hectáreas a más de 200 mil, repitiendo en invierno lo que la soja transitó como cultivo de verano 20 años atrás.

Juan Samuelle

Cultivo de maíz.