Inflación, dólar, déficit y empleo: los números que espera el gobierno para este año y el resto de su gestión

El gobierno presentó este miércoles las proyecciones macroeconómicas para el período 2021-2025, como parte del mensaje y exposición de motivos que integran el informe de la Rendición de Cuentas.

Las autoridades esperan que la economía crecerá 3,5% en 2021. Pese al dato negativo del primer trimestre, explican que “ya se observan señales de recuperación a nivel de la inversión y en las exportaciones de bienes”. También sostienen que cabe esperar un repunte del consumo privado con el avance del plan de vacunación y el fortalecimiento de la confianza de los consumidores. Desde la perspectiva de la oferta se proyecta un crecimiento generalizado, con un fuerte impulso del sector agropecuario y la construcción.

Para 2021 se espera que las exportaciones de bienes y servicios avancen un 6,1%, la inversión 6,6% y el consumo 4,1%

El informe da cuenta que la actividad económica “continuará recuperándose” en 2022 a una tasa de 3% anual, en un contexto de crecimiento de las exportaciones de servicios, así como la consolidación de la recuperación del consumo privado. En detalle, las cifras manejadas son de 2,9% para 2022; 3,1% en 2023; 3,2% en 2024 y el mismo guarismo para 2025.

Déficit fiscal

En el plano fiscal se prevé cerrar el presente ejercicio con un rojo de 4,9% del PIB, es decir 6 décimas por encima de lo estimado en febrero de este año (4,3%), y 8 décimas arriba de la meta inicial que estaba incluida en la ley de Presupuesto presentada a mediados del año pasado.

“De esta forma, el resultado global del GC – BPS cerraría 2021 con un déficit de 4,9% del PIB, mejorando 0,9 puntos porcentuales del PIB respecto al 2020”, dice el informe. Se mantiene en 2,5% la meta de déficit fiscal para el 2024.

Por otro lado, el endeudamiento neto del gobierno que se proyecta para 2021 es de US$ 2.762 millones. El nuevo marco fiscal estableció un límite al máximo anual que para 2021 es US$ 2.300 millones. Este nuevo marco de endeudamiento también incluye una cláusula de salvaguarda, aplicable sólo en circunstancias extraordinarias. Esa cláusula permite al gobierno ampliar en hasta un 30% adicional el monto base de endeudamiento neto autorizado para el año (el tope ampliado es equivalente a US$ 2.990 millones para 2021).

“Dada la proyección de endeudamiento, el gobierno comunicará a la Asamblea General la necesidad de invocar dicha cláusula de salvaguarda en 2021, dados los recursos adicionales necesarios para mitigar los efectos sanitarios, sociales y económicos de la pandemia”, dice el texto.

Inflación

En 2021 la inflación mantuvo una trayectoria declinante e ingresó al rango meta en abril, y se ubicó en mayo en 6,6% anual.

El gobierno destaca que la consolidación de las menores presiones inflacionarias se evidencia en las expectativas. Según la encuesta que releva mensualmente el BCU los analistas aguardan una moderación de las presiones inflacionarias en el horizonte de proyección. “Esto constituye una señal de credibilidad respecto al compromiso asumido de moderar la suba de los precios del consumo”, dice el informe.

Las proyecciones para el cierre de cada año son de 6,9% en 2021, 5,8% en 2022, 4,7% en 2023 y 3,7% en 2024.

Fuente: MEF

Tipo de cambio

Se espera que el tipo de cambio nominal mantenga una evolución similar a la

inflación en el escenario de proyección este año, y evolucione por debajo de los precios en el resto del quinquenio. En 2021 terminaría en $ 45,2 (+6,8%), en 2022 llegaría a $ 47,3 (+4,6%).

Para los últimos dos años de gobierno, se estima que el tipo de cambio mantenga la racha alcista con una cotización de $ 49,3 para 2023 (+4,2%) y de $ 50,8 para 2024 (+3,2%).

La variación del tipo de cambio no constituye una meta de política sino un supuesto de trabajo sobre el cual se elabora la estrategia presupuestal.

Empleo

Con relación al mercado de trabajo, se proyecta que la trayectoria conjunta de los salarios y el empleo “evolucione en línea con la actividad económica”. En este contexto, “la actual administración de gobierno continuará jerarquizando, en sus acciones, la recuperación del empleo”, dice el texto.

El informe estima que la cantidad de ocupados tendrá una recuperación de 2,4% en el año (1,6 millones de personas), lo que implica unos 43 mil empleos más que 2020.

De cara al cierre de 2024 el gobierno proyecta que la población ocupada sea de 1,69 millones, lo que implica un aumento de casi 120 mil personas respecto a los números de 2020.

El dato mensual de mayo del mercado de trabajo volvió a mostrar números negativos: se destruyeron empleos, más personas salieron del mercado laboral y creció la cantidad de desocupados.