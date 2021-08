Intendencia de Canelones autorizó la realización de 90 fiestas para la Noche de la Nostalgia

La Intendencia de Canelones habilitó la realización de 90 fiestas este martes por la Noche de la Nostalgia.

Por decisión del gobierno departamental, los bares y restaurantes que deseen acondicionar su local para baile también podrán hacerlo, siempre y cuando hayan tramitado antes una "habilitación puntual por evento" y tengan el aval de la comuna, informó a canal 4 el director de Contralor de Canelones, Luis Garrido.

"Es un número alto, pero que creo que responde a las exigencias de una sociedad que está pidiendo espacios de esparcimiento, de diversión", precisó.

El protocolo del Ministerio de Salud Pública, los eventos autorizados podrán tener dos modalidades: solo vacunados o público mixto. Si el 100% de los asistentes está vacunado, el local puede tener un aforo de hasta 50%, con un máximo de 200 personas en espacios cerrados y 300 en abiertos, con períodos de 40 minutos para bailar y 20 minutos de descanso. En los eventos mixtos no se podrá bailar y podrán tener un aforo de hasta 45% con un máximo de 100 personas en espacios cerrados y 150 en abiertos.

Los eventos podrán durar hasta cinco horas, con las 5 am como hora límite de finalización. Si comienzan antes deberán terminar antes de esa hora.

"La idea es focalizarnos en el cumplimiento de los protocolos, cuidar mucho el control y la aplicación de las medidas de seguridad y contención, y después centrarnos en las (fiestas) clandestinas y el espacio publico", dijo Garrido. "Creemos que (esas modalidades) van a estar incrementadas en una noche como la de hoy y es allí donde está el mayor riesgo sanitario porque no hay responsables de la actividad, no hay protocolos válidos y no hay quien se encargue de hacerlos cumplir", agregó el funcionario.

Los controles en Canelones comenzarán este martes a la hora 19 e irán hasta las 7 de la mañana del miércoles. Las inspecciones ordenarán el desalojo inmediato en caso de incumplimientos en locales comerciales y suspensión si detectan una fiesta masiva en una casa. Ante la negativa en estos últimos casos, actuarán sobre el eventual responsable o el padrón inmobiliario imponiendo multas.

En Montevideo, la intendencia le dio luz verde a 70 fiestas para la Noche de la Nostalgia, informó Telemundo. En Maldonado, 25 locales tramitaron la habilitación, pero solo 12 habían obtenido el permiso hasta el mediodía de este martes, según el mismo medio, mientras que en Artigas hay 13 eventos autorizados, informó la intendencia de ese departamento.