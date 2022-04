Ministerio del Interior Interior quiere avanzar con allanamientos nocturnos pero existen reparos entre los blancos

El Ministerio del Interior quiere volver a poner sobre la mesa del debate parlamentario los allanamientos nocturnos como una herramienta para combatir al narcotráfico. La idea, que formaba parte del paquete de medidas de la reforma Vivir sin Miedo impulsada en 2019 por Jorge Larrañaga que fue rechazada en un plebiscito, fue retomada por el actual ministro del Interior Luis Alberto Heber.

En un primer intento, Cabildo Abierto y el Frente Amplio se mostraron contrarios a realizar esta reforma rechazada por la población y el tema quedó por el camino porque se precisan mayorías especiales.

Sin embargo, ahora el Ministerio del Interior quiere ir por otro mecanismo que requiere de menos votos en el Parlamento pero luego es necesario plebiscitar la norma en 2024, según informó Búsqueda y confirmó el director general de Secretaría de la cartera, Luis Calabria, a El Observador. Pero esta posibilidad ya genera cuestionamientos incluso dentro del Partido Nacional ya que la senadora Graciela Bianchi entiende que no es momento de modificar la Constitución.

"Lo que hay es la idea de habilitar la discusión", explicó Calabria, y agregó que esta será a través de la búsqueda de aprobación de un proyecto de ley constitucional presentado por el senador nacionalista Carlos Camy en 2020, tras un pedido del exministro del Interior fallecido Jorge Larrañaga.

Camy contó a El Observador que Larrañaga le dijo que "la batalla madre es contra el narcotráfico", para pedirle que se volviera a intentar aprobar los allanamientos, luego de la derrota en el plebiscito de 2019 de la reforma conocida como "Vivir sin miedo".

El senador no quiere que se llegue a una "banalización" de la discusión sobre los allanamientos con Vivir sin miedo, debido a que entiende que este caso es solo un apartado de esa reforma. Incluso remarcó que voces del Frente Amplio, como el exministro del Interior Eduardo Bonomi y el exparlamentario Darío Pérez, se mostraron en contra de la reforma, pero a favor de los allanamientos nocturnos.

En la primera oportunidad, Camy conversó con representantes de todos los partidos políticos, pero el Frente Amplio rechazó la propuesta, por lo que no se alcanzaron los dos tercios necesarios en cada una de las cámaras para sancionar una ley constitucional, como indica el literal D del artículo 331 de la Constitución de la República, que enumera los mecanismos para reformar la Constitución vigente.

En 2022 la intención del Partido Nacional es volver a conversar con todos los partidos políticos y llegar a habilitar la ley por dos caminos: el del literal D o el del literal B del mismo artículo, que indica que si se reúnen los votos de "dos quintos del total de componentes de la Asamblea General" un proyecto de reforma podrá ser sometido "al plebiscito en la primera elección que se realice", que en este caso sería en las nacionales de 2024.

Para esto serían necesarios 52 votos de los 129 de la Asamblea General, a los que la coalición llegaría solo con los votos del Partido Nacional y el Partido Colorado, que entre ambos juntan 56 legisladores (40 los nacionalistas y 16 los colorados). De todos modos, Cabildo es proclive a estudiar este nuevo mecanismo ya que no se opone a los allanamientos nocturnos sino que no comparte aprobar en el Parlamento algo que la ciudadanía rechazó. Este nuevo mecanismo, sometería el texto a las urnas nuevamente.

La Constitución no se toca

Sin embargo, el Partido Nacional mostró su primera discrepancia interna al respecto de este proyecto, que según Camy es conformado por dos artículos que habilitan la herramienta. La senadora nacionalista Graciela Bianchi escribió en Twitter que "la Constitución no se toca".

La Constitución NO se toca. — Graciela Bianchi (@gbianchi404) April 1, 2022

Para Bianchi "hay coyunturas" en las que la carta magna no debe ser tocada, explicó a El Observador. "Estamos saliendo de un referéndum muy fuerte, una pandemia muy fuerte. Yo quiero un poco de estabilidad, no discusiones profundas otra vez", agregó la senadora.

Bianchi explicó que el referéndum sobre los 135 artículos de la LUC "generó muchas rispideces que permanecen", y que debido a ello "la confrontación se ha profundizado".

Por ello, la senadora declaró que lo mejor desde su punto de vista sería "estabilizarse del punto de vista político, y en general en la sociedad", antes de volver a convocar una instancia electoral. "No podemos estar en un estado de asamblea permanente", criticó al respecto.

Ante la eventualidad de un voto dividido del Partido Nacional, Cabildo Abierto también podrá sumar votos a la reforma con sus 14 legisladores, que junto al Partido Colorado llegarían a 30.

El líder cabildante, Guido Manini Ríos, mostró su desacuerdo con votar los allanamientos como una ley constitucional porque "la ciudadanía no lo votó, no lo acompañó", según explicó en entrevista a Radio Carve. No obstante, el senador afirmó que si esta reforma se hace por la vía plebiscitaria sería una "buena idea".

Camy entiende que se debe "profundizar al diálogo" para llegar a un consenso con más partidos. Hasta cree que es posible convencer al Frente Amplio, debido a que la ley entraría en vigencia "en el próximo gobierno" de vencer en el plebiscito. "¿Por qué negarse si se va a votar?", preguntó el nacionalista.