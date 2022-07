Ithurralde sobre el estadio de Flores: "Está difícil jugar en este chiquero"

El entrenador de Boston River Ignacio Ithurralde explotó este miércoles luego de que su equipo le ganara 2 a 0 a Cerro Largo en el estadio Juan Antonio Lavalleja de Flores por la sexta fecha del grupo B del Torneo Intermedio.

Consultado por VTV sobre si la buena racha con la que llegaba Cerro Largo era lo que hacía más importante a su triunfo, Ithurralde contestó: "Son todos partidos difíciles, complicados, creo que lo que lo hace más difícil es la cancha esta, 'tá difícil jugar en este chiquero, ya hace dos semanas que estamos jugando arriba del barro, me parece que no está bueno para nadie. También pedimos la colaboración a Cerro Largo para que calienten afuera de la cancha y no les importó mucho y calentaron adentro. Creo que tenemos que empezar a pensar más en la salud de los jugadores y que los escenarios estén acordes. Creo que lo más importante es el equipo, que juega en cualquier lado. Esté cómo esté la cancha, el equipo intenta, juega, eso es 100% mérito de los jugadores. Yo les doy libertad, pero ellos no se apartan de la idea ni del modelo y eso es mérito de ellos".

El Juan Antonio Lavalleja de Flores

Fue la dirigencia de Boston River la que eligió ser local esta temporada en Flores.

"Trabajamos para ser un equipo intenso, sino lo somos, no somos competitivos. Estamos siendo sólidos, nos está costando un poco la zona de finalización, pero estamos contento de los puntos que sacamos", concluyó en la breve entrevista.