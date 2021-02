Jaime Coronel: “Para este gobierno la pesca y la acuicultura son preponderantes”

¿Qué valor le ha dado el gobierno al sector de la producción pesquera?

Para este gobierno la pesca y la acuicultura son preponderantes. Eso se refleja a través de algunas actitudes del Poder Ejecutivo. Por primera vez en una Expo Prado el discurso de cierre del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca –Carlos María Uriarte– refirió a la pesca y acuicultura; creo que también que por primera vez un presidente de la República –Luis Lacalle Pou– incluyó en sus discursos de inicio de gestión la protección de los recursos pesqueros; y la semana pasada recorrimos Paysandú y Salto con el ministro, siendo la primera vez que una figura de este nivel visitó y recorrió las instalaciones del Centro de Acuicultura e Investigaciones Pesqueras (CAIP) de la Dinara. Son hechos que marcan la preocupación del Estado por el sector.

¿La acuicultura que relevancia tiene hoy en Uruguay?

Según el último Comité de Pesca de la FAO, realizado la semana pasada, y los documentos presentados el 52% del consumo de pescado en el mundo se realiza con productos de la acuicultura. Uruguay hoy tiene solo dos plantas de producción acuícola para exportación, restringidas a un producto (cría de esturión) cuya producción se divide en caviar y carne. El potencial considerando los recursos, como la cantidad y la calidad de agua, es muy grande. Hoy casi todo lo que se genera por exportaciones básicamente es por pesca extractiva, en la cual quedan especies por explorar su mercado.

"La idea es desarrollar paquetes tecnológicos de acuicultura marina y continental"

¿Y qué piensan hacer?

La idea es desarrollar paquetes tecnológicos de acuicultura marina y continental. En el primero de los casos, encontramos investigaciones a un nivel muy básico: ‘Qué cambio de ácidos grasos hago para lograr determinada reacción’. Este año ya tenemos una primera producción de lenguado en la estación de Cabo Polonio, con otro enfoque: ‘Qué alimento doy, cuánto y cuáles son los números finales’. En definitiva, priorizar lo que la industria pedirá cuando se interese en uno de esos paquetes tecnológicos. Estamos trabajando con otra cabeza, buscando un salto de calidad en la obtención de números para llegar a un paquete que sea de interés para los inversores, trabajando con nuestros técnicos y el aporte de un convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), viendo incluso algún interés a nivel internacional para apoyar estos desarrollos.

¿Y en el caso de la acuicultura continental?

Hay 40 años de experiencia en bagre negro. El diseño se realizó pensando en el mercado de Estados Unidos, pero no llegó a un producto apetecible para este mercado y ese destino dejó de interesarse. Esta administración retomó las conversaciones con la embajada de Estados Unidos con la intención de poner el foco en ese producto para zonas del sur de ese país. Es necesario conocer qué quiere ese mercado y dar la respuesta adecuada; primero debe estar claro el eslabón final de la cadena para luego ir enganchando los anteriores. En Villa Constitución estamos proponiendo una reforma para considerar especies que no estaban incluidas o estaban muy poco explotadas, como pejerrey y sábalo. El sábalo es un producto de exportación a Brasil y Colombia que ha estado entre los primeros rubros de exportación –fue cuarto en 2020–, siendo las especies principales de exportación corvina, merluza y calamar. Ya se han seleccionado reproductores de sábalo y en esta especie ya hubo una experiencia de un particular. La intención es potenciar esas experiencias y lograr un paquete tecnológico que diga cómo sembrar, dónde, cómo alimentar, entre otras cosas. Otro aspecto de alto valor es mejorar la capacitación, formar veterinarios especializados en acuicultura. Hemos iniciado gestiones con varias universidades, todo relacionado con un ajuste en la reglamentación sanitaria que estamos desarrollando, lo que contemplará la acreditación con formación de esos veterinarios, algo exigido por mercados que desean saber cómo se produjo el alimento, por qué es inocuo. También va a ser necesario formar trabajadores que cumplan con otras tareas, para lo cual hay conversaciones avanzadas con UTU para introducir el desarrollo de la acuicultura en las capacitaciones.

¿Piensa que habrá productores interesados en acuicultura?

Si están completos los casilleros de la formación, de la producción y de la exportación, entendemos que los productores van a estar. Lugares de cultivos para desarrollar los paquetes tecnológicos hay.

"Tenemos la planificación de ir dando los pasos para elevar lo que llamamos la producción de traspatio"

¿Es una meta elevar el consumo de pescado?

Tenemos la planificación de ir dando los pasos para elevar lo que llamamos la producción de traspatio. Que las personas que tengan el espacio, como un tajamar, así como hoy ven natural alimentarse de un vacuno, un ovino, un cerdo, aves, o huevos, pueda obtener peces de buena calidad, para su consumo o comercializar en su comunidad. Otra pata a incrementar, en zonas donde están dadas las condiciones, es el relacionamiento de pescadores artesanales con canales de consumo, como restaurantes, promoviendo un aumento en la calidad del producto. Eso se suma a políticas de incremento de uso de pescado en dietas escolares y hablamos de la posibilidad de introducir carne de pescado en la dieta de las cárceles.

La industrialización pesquera, ¿puede crecer?

Muchas fábricas cerraron por la falta de pescado o de barcos que vayan hacia la especie objetivo. Debemos mejorar la exportación, le vamos a poner foco a la apertura de nuevos mercados, el Estado debe trabajar más en eso, ayudar a los privados. China ha sido el principal mercado en valor y Nigeria, Colombia y Brasil los tres primeros por volumen en 2020. El caso de China hay que trabajarlo por restricciones para el ingreso de alimentos, y para que retome el liderazgo que tuvo, de mucho más importancia. Pero hay otros mercados interesantes, ni que hablar Estados Unidos, también India y Pakistán, Rusia, donde hay poblaciones con cultura de consumo de pescado muy importante y donde está más de la mitad de la población del mundo. Eso sin descuidar el resto de los mercados.

¿Qué otra prioridad hay?

En 2016 Uruguay firmó el Acuerdo sobre Medidas de Estado Rector de Puerto y esta administración puso el foco en modificaciones para mejorar el cumplimiento de estas medidas y el control sobre buques de tercera bandera.

El dato

Jaime Coronel precisó que hay números “muy elásticos”, pero dijo que el sector involucra a 6.000 personas, considerando pesca artesanal, la industrial y establecimientos de acuicultura. En materia de exportaciones, en 2020 ingresaron US$ 100 millones. Uno de los puntos más importantes “es el potencial que tiene la acuicultura, tal vez un 500% a lo que existe actualmente”.