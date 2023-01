Japón afronta una grave crisis fiscal y tiene el Estado con la mayor deuda pública del mundo  

El ministro de Finanzas de Japón, Shunichi Suzuki, dijo este lunes que su país afronta un estrés fiscal "sin precedentes" y que su elevada deuda pública está afectada por la pandemia y por el contexto de guerra, crisis energética y también por la inflación global.

Suzuki que su país debe adecuar sus cuentas públicas "para evitar que la credibilidad del país y el bienestar de sus ciudadanos se vean socavados".

Estas palabras fueron dichas en la apertura de las sesiones parlamentaria del año. Cabe destacar que el endeudamiento público de Japón es el alto entre los países del G7 (Grupo de los siete países más desarrollados del planeta) y que en 2021 representaba el 262,5 % de su PIB, según datos del Fondo Monetario Internacional, según recoge la agencia alemana DW.

El 51% de los bonos de deuda pública de Japón están en manos del Banco Central de Japón.

"Tras emprender acciones para lidiar con la pandemia de coronavirus y acordar partidas presupuestarias adicionales, afrontamos una situación fiscal de gravedad creciente a un nivel sin precedentes", señaló el ministro,

Suzuki señaló que la política del primer ministro Fumio Kishida está orientada a “promover la revitalización económica robusta” antes que ir por la vía del ajuste fiscal.

Fumio Kishida, a su turno, en la apertura de sesiones del Congreso, dijo que el contexto geopolítico y de seguridad es el más complicado en la región desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

En ese contexto, Kishida emprendió el camino de aumentar el presupuesto militar “con una nueva estrategia de seguridad”. También habló del aumento de la población del país con “políticas para impulsar la natalidad”.

En diciembre, Japón dispuso reformas en el área de Defensa que contemplan un incremento de sus capacidades de contraataque. Hasta ahora, y desde el fin de la Segunda Guerra, la doctrina militar japonesa estaba centrada en la autodefensa del país.

Entre los cambios, contempla la necedad de aumentar su capacidad de neutralizar eventuales ataques de misiles enviados tanto desde Corea del Norte como de China.

Respecto de las relaciones internacionales, en el discurso de apertura del Congreso, Kishida dijo que Japón debe priorizar la diplomacia activa y para ello el país requiere "poder de defensa para respaldarla".

La nueva estrategia de seguridad de Japón se basa en una simulación realista "mientras enfrentamos el entorno de seguridad más severo y complejo desde el final de la Segunda Guerra Mundial y la pregunta de si podemos proteger la vida de las personas en una emergencia".

El presupuesto enviado por el Ejecutivo al Congreso para este año fiscal que comienza en abril es el más elevado de su historia con 114.380 billones de yenes (cerca unos US$ 880.000 millones).

Eso incluye partidas suplementarias para soportar el aumento creciente de las materias primas y la energía tanto para hogares como para empresas. El presupuesto también incluye un incremento del gasto militar, que Japón tiene previsto situar en torno al 2% del PIB en el próximo lustro, equiparado a los presupuestos de los países de la OTAN.

La deuda pública de Japón es de US$ 9,2 millones y equivale al 260% del PIB. En el caso de Estados Unidos, la principal economía del mundo, la deuda es de US$ 31 billones, pero equivale al 98% de su economía, según consigna un despacho de la BBC. "Una de las causas de este problema es la demografía de Japón. Su población es muy longeva", lo que aumenta los costos de la seguridad social y la atención médica del Estado, explica Takeshi Tashiro, investigador principal no residente en el Instituto Peterson de Economía Internacional. Esto hace que los jubilados tengan mucha incertidumbre sobre su futuro y prefieran ahorrar.

"Se espera que el envejecimiento de la población que sustenta esta situación continúe durante mucho tiempo", añade.

Pese a esta gran deuda pública, los inversores internacionales siguen confiando en el país y cada año le prestan dinero a través de compras de su deuda. La deuda pública de Japón comenzó a dispararse a principios de la década de 1990, cuando estalló su burbuja financiera e inmobiliaria.

En 1991, ese ratio era solo del 39%. Pero a partir de ese momento, la tasa de crecimiento de la economía empezó a caer drásticamente, lo que redujo los ingresos del Estado, al tiempo que las circunstancias obligaban a aumentar el gasto. En la década de los 2000, su deuda ya superaba el 100% y en 2010 ya se había duplicado otra vez.

La tercera economía del mundo mantuvo una senda de estímulos que solo en las últimas décadas se vio amplificada con eventos como la Gran Recesión de 2008, el terremoto y posterior tsunami de Fukushima en 2011, y más recientemente la pandemia de Covid de 2020-2021.

Para mantener el presupuesto anual de Educación, Salud y Defensa, Japón financia el déficit con bonos públicos.

Sin embargo, el aumento del ratio PIB – deuda pública dejó al país en una situación vulnerable. "Hay inversores que prefieren la estabilidad a la rentabilidad y por eso optan por Japón para colocar sus exceso de ahorro", le explicó el economista Shigeto Nagai a la agencia AFP. El 90% de la deuda está en manos de inversores japoneses. “No hay tanta deuda japonesa en manos de extranjeros. Se situaba alrededor del 8%, La mayor parte está en manos de instituciones financieras japonesas y el Banco de Japón", afirma.