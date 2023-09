“Juegan a defender y recuperar la pelota”: el análisis que hacen Los Teros sobre Francia

Tras la práctica del lunes, el entrenador de backs de Los Teros Joaquín Pastore habló en conferencia de prensa en Avignon antes de viajar a Lille, donde enfrentarán a Francia el jueves a la hora 21 local, 16 de Uruguay, en su debut por el Mundial de Rugby.

“Cada vez quedan menos cosas por analizar. Lo que hizo Francia en el partido inaugural confirmó muchas cosas de su plan de juego que ya teníamos visto, no cambió mucho de su plan. Francia es un equipo con muy buen juego con el pie, y con su defensa como fortaleza. Juegan a defender y recuperar la pelota. Además de su pack de forwards que es muy fuerte", dijo el ex Old Boys.

"Es nuestro primer partido dentro del Mundial y será histórico. Primera vez contra Francia, que es el anfitrión y uno de los equipos favoritos. Uruguay está llegando de una forma en la que nunca llegó antes. Antes éramos amateurs y hoy llegamos con una buena base de jugadores, todos profesionales".

Acerca de cómo pretende usar el juego con el pie:

"Nosotros vamos a tratar de jugar con el pie y cuando tengamos la oportunidad de atacar, la primera opción va a ser atacar", dijo “Caco”, que extendió el análisis al resto de los equipos. “Veo mucho juego con el pie. Se va a ver menos rugby de sistema de ataques y más pie para ganar territorio y jugar a la pelota recuperada".

"Lo que se vio hasta ahora no fue rugby tan entretenido. El mejor partido fue el de Fiji vs Gales y me gustó el de Sudáfrica vs Escocia porque fue una verdadera batalla", agregó.

Acerca de los equipos sudamericanos:

"Chile hizo un partidazo. Se vieron cosas que caracterizan al equipo. Los chicos lo vieron todos. Estamos todos contentos por el resultado y por cómo jugaron".

"En el de Argentina, si vas a las estadísticas, tenés que Inglaterra pateó más de 40 kicks y Argentina 21 y ese duelo lo ganó Inglaterra. Dominó el punto de contacto y no dejó jugar a Los Pumas. Lo de Inglaterra fue impresionante, jugando con uno menos y con un George Ford que metió tres drops. Ahí le empezó a comer la presión a Argentina".



El fixture de Los Teros en el Mundial de Rugby Francia 2023

Jueves 14 de setiembre 16:00: Francia-Uruguay (Lille)

Miércoles 20 de setiembre 12:45 Italia-Uruguay (Niza)

Miércoles 27 de setiembre 12:45 Namibia-Uruguay (Lyon)

Jueves 5 de octubre 16:00 Uruguay-Nueva Zelanda (Lyon)

Dónde ver en vivo a Los Teros en el Mundial de Rugby por TV y streaming

Todos los partidos van en vivo por ESPN (cable), Star+ (streaming) y Canal 12 y Canal 4 (cable y TV abierta)