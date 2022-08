Junta de Drogas e Interior analizan instalar un centro de tratamientos con marihuana en cárceles

El secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), Daniel Radío, dijo que su organismo trabaja junto al Ministerio del Interior para instalar en un mediano plazo "un centro en alguna de las cárceles grandes" en el que se ofrezcan "distintas alternativas terapéuticas", entre ellas "consumos alternativos y cuidados" de cannabis, en entrevista con el programa Lado B de Tv Ciudad.

"La realidad es que la droga adentro de la cárcel circula", indicó Radío, quien cree que si el gobierno puede brindar el consumo de cannabis dentro de las cárceles se le quitará el control a "los brazos gordos" que proveen la droga.

"En el tema del cannabis es más grave porque afuera está permitida y adentro no, y quien quiere ingresarla, que muchas veces son las mujeres presionadas por redes de narcos, terminan presas, por pasar una sustancia que afuera es legal. Me parece que tenemos que encontrarle una solución a eso", aseguró el secretario de la JND.

Radío mostró en varias ocasiones su postura contraria al prohibicionismo de las drogas que se realiza en varias partes del mundo. "Hay que desprohibir, desandar ese mal camino que la humanidad realizó y nos dio los peores resultados", afirmó este lunes.

"No es un problema ideológico, es de mirar la realidad, los datos son tan contundentes que se cae de maduro que este camino no nos resolvió nada, solo agregamos más problemas", continuó el político del Partido Independiente, quien para dar un ejemplo de su punto de vista citó los resultados de Colombia en su lucha contra el narcotráfico en los últimos 35 años, con "un muerto cada media hora las 24 horas del día".

Según el jerarca de la JND, este es un asunto de discusión en "la región y el mundo", y espera novedades al respecto en Colombia, Alemania y Chile. Destacó que Uruguay y Canadá son los países con un trabajo más avanzado en la materia.

También apuntó contra el "control de la oferta", que aunque entiende que "hay que seguir haciéndolo mientras sea una actividad ilícita", con un control de "lavado de activos", de los pasos de frontera, y con coordinación entre los servicios de inteligencia y seguridad, pidió que no se le llame más de esa forma: "Es la confesión de un fracaso, los que controlan la oferta son los narcos, nosotros no controlamos la oferta".

"Todas esas cosas que nosotros publicitamos, 'gran golpe al narco, incautamos tantas toneladas', al final del camino no consigue el objetivo, porque el que quiere consumir consume", criticó Radío, quien además cree que "no hay ninguna persona en el mundo que quiera consumir droga que se quede sin consumir".

Esta situación, para el secretario general, "pega muy fuerte en la moral de la gente que trabaja en el control de la oferta". "A mí me tocó escuchar a un policía, en un departamento del interior, que pidió la palabra en la junta local de drogas de ahí, y dijo 'por favor, probemos otra cosa, porque yo estoy a punto de jubilarme, y me doy cuenta que lo que hice toda mi vida, arriesgando mi vida incluso, no sirvió para nada'", relató en la entrevista.