Justicia imputó tráfico de armas al detenido por muerte de Felipe Cabral y sigue la investigación

El hombre de 77 años que había sido detenido como sospechoso del crimen de Felipe Cabral fue imputado por un delito de tráfico interno de armas de fuego. Asimismo se le fijó como medida cautelar la obligación de fijar domicilio y la prohibición de salir del país por 90 días pero no se pudo probar, hasta el momento, que haya sido quien disparó al grafitero de 29 años conocido en el mundo del arte callejero como Plef.

Al término de la audiencia se le tomaron fotografías para su prontuario y regresó a su casa. “Me siento profundamente agraviado. Es un atropello contra mi persona nunca estuve detenido y nunca me paso en la vida. No hay ninguna prueba. Me esta afectando a la salud”, declaró el hombre en la audiencia quien pidió la palabra al juez.

“Son armas para cazar perdices para cazar con mi padre cuando tenía 15 años. Son armas de perdigones y la otra es algo que me trajo mi padre yo lo quiero conservar porque mi padre murió pero no tengo ni municiones. Es tenebroso estar en una cebra. Disculpe mis exabruptos”, agregó.

La fiscal Mirtha Morales explicó en la audiencia, que al realizar un allanamiento el 16 de febrero se encontraron armas y municiones que fueron objeto de pericias y sobre las cuales el imputado no tenía habilitación. Se encontró un rifle, una escopeta 9 milímetros, y otras dos escopetas calibre 32. Se encontraron más armas y otras municiones. Estas armas son de fuego y aptas para efectuar disparo.

"Ninguna de estas armas coincidirían en principio con el arma que dio muerte a Cabral. Se configura un delito de trafico interno de arma", dijo Morales. Hasta el momento no se encontró el arma homicida. Las pericias de balística permitieron determinar que la bala impactó a la altura de la cien y que provino del lado de la casa.



En rueda de prensa, la fiscal dijo luego que se están haciendo pericias para intentar determinar "unir este puzzle", y determinar como fueron los hechos que terminaron con la muerte de Cabral, conocido como Plef.

Por otro lado dijo que se descartó que se haya tratado de suicidio. "Surge que se trataba de una persona joven con hábitos normales como cualquier otro joven no tenemos nada que llame la atención".

Según se pudo determinar, Cabral llegó sobre las 14:30 del sábado a la casa de dos plantas, paredes de ladrillos y aberturas cubiertas de hormigón, ubicada en la Rambla República de México y Belastiquí, en Punta Gorda. Llevaba consigo una mochila con algunos aerosoles, con los que pretendía darle los últimos retoques a la obra que él había estampado sobre la vivienda, y una cámara de fotos con la que tomaría imágenes de su trabajo terminado.

Imágenes grabadas por la cámara de seguridad ubicada justo al lado de la casona abandonada muestran como más tarde, sobre la 19:30 horas, un joven ve a Cabral tendido en la misma posición en que lo había divisado horas antes, y decide acercarse para ver si todo estaba bien. En ese momento descubre que el muchacho, no dormía como creía, sino que estaba muerto y tenía un disparo en la cabeza.

Este viernes, en tanto, se realiza una movilización en reclamo de justicia por la muerte de Cabral en Punta Gorda. Según se divulgó en redes la movida fue organizada por "un grupo de vecinos frenteamplistas" bajo la consigna "una flor por Plef, por la vida y la no violencia". De todos modos, familiares y amigos de Plef señalaron que ellos no convocaban a la manifestación.