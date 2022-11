La autocrítica de Josema Giménez tras la derrota contra Portugal: "No salimos a ganar"

Tras la derrota por 2 a 0 contra Portugal por el grupo H, habló José María Giménez: “Pasó lo mismo que en el primer partido. No salimos a ganar. Entramos un poco dubitativos con el juego nuestro, que a veces, por más que nos cueste está, que es una de las facetas, pero que no sacamos a pleno en los partidos. Hay una sensación de amargura porque tenemos un grandísimo equipo y grandes jugadores y no nos estamos largando. No estamos aportando el fútbol que realmente tenemos”.

“Hay que cambiar la cabeza al entrar a la cancha, sabiendo la necesidad que tenemos, y desde la actitud no se puede reprochar nada, terminamos todos cansados del esfuerzo gigante”, agregó. Leé también ¿Cuándo juega Uruguay su próximo partido por Qatar 2022? “Nos queda una bala más, vamos a dejar el alma para clasificar a octavos –afirmó–. Es una pena que no se nos dé como se tiene que dar. Damos vuelta la página. Tenemos una final más, Confíen, vamos a dejar todo, en la eliminatoria no daban un mango por nosotros y acá estamos luchándola.” También habló Giorgian de Arrascaeta: “Difícil, tuvimos algunas chances para empatar en el segundo tiempo, se nos escapa, cuando estás jugando al ataque quedan más espacios. Intenté que llegue la pelota a los compañeros y crear alguna situación. Tenemos que seguir fuertes para el próximo partido, que tenemos una final”. El director técnico, Diego Alonso, habló con la televisión, apenas terminó el partido: “Primero hay que digerir esto y después a empezar a preparar el próximo, que tenemos que ganarlo para clasificar. Hay que insistir, no perder el optimismo y la fe y seguir insistiendo generando. La gente que crea: que esto no termina hasta que termina, así que el próximo partido vamos a dar todo lo que tenemos para ganar y clasificar”.