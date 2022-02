"La cancha está flechada", dijo Pereira tras negativa de CAFO a prestar el estadio al Sí

El presidente electo del Frente Amplio, Fernando Pereira, afirmó en diálogo con El Observador que "la cancha está flechada" y que "los privados tienen una mirada para un lado bastante particular", luego de las recientes polémicas por publicidad y actos a favor del referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC).

Este miércoles los impulsores del referéndum informaron que la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO) les negó la solicitud para hacer un acto el próximo 12 de marzo en el Estadio Centenario, con la performance de artistas nacionales y la lectura de una proclama en la Tribuna Olímpica. Días antes, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) había declarado prohibido el ingreso de cualquier "contenido político" al encuentro entre Uruguay y Venezuela por las Eliminatorias hacia el Mundial de Catar.

Este jueves la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) denunció que se retirara publicidad en favor del voto rosado por parte de la empresa Agencia Central, contra la que arremetió por cometer un "hecho grave" que "coarta de forma explícita la libertad sindical". Además, esta semana la Intendencia de Paysandú también exhortó a no llevar referencias proselitistas a los desfiles del Carnaval.

"Están nerviosos", criticó el presidente electo del Frente Amplio, quien enumeró distintos aspectos de la LUC que "está bravo explicar". "Está bravo explicar por qué no suben más las naftas si el Precio de Paridad de Importación les indica eso. Está bravo para explicar que el Consejo de Inicial y Primaria ya no está más, y que la política educativa luego de dos años no muestra grandes novedades", enlistó.

"Cuando se toman medidas tan poco entendibles, que sus conciencias se hagan cargo", declaró. Respecto a la referencia de que los casos de CAFO, AUF y Agencia Central se dieron a instancias de empresas privadas en su derecho, contestó: "Son privados, pero mirá que en el Estadio Centenario han hecho cosas. También es privado el estadio de Wanderers. Que la cancha está flechada, está flechada. Ahora hay un problema, y es que la flecha del pueblo está flechada para otro lado".

"En un país democrático, que CAFO le diga que no a una organización de un espectáculo porque tiene como voluntad financiar una campaña del Sí: ¿cuál es la diferencia con un músico que quiere donar a Aldeas Infantiles? ¿Por qué está mal hacer un espectáculo que financia una campaña? ¿Por qué coloca a CAFO tomando posición si se las puede prestar a todos? Lo que pasa es que está bravo llenar el Estadio Centenario con gente a favor del No", asestó el expresidente del PIT-CNT.

El convenio que CAFO mantiene con la Intendencia de Montevideo establece que la entidad puede ceder las instalaciones "en las oportunidades y a las instituciones o personas que considere conveniente, sin que sea obstáculo la filiación política o religiosa".