MSP capacita a más personal para sumar a tareas de rastreo ante el ingreso de Montevideo a zona roja

Este martes Montevideo alcanzó la zona roja de riesgo de contagios de covid-19, según la escala del Harvard Global Health Institute. La capital llegó tras alcanzar un promedio de 347 casos nuevos en una semana, lo que da un promedio 25.13 casos por día cada 100 mil habitantes en siete días.

Ante este realidad el Ministerio de Salud Pública (MSP) está instruyendo a más personal para sumarlos a las tareas de rastreo de contactos. En noviembre ya se habían sumado a 40 funcionarios del Ministerio de Defensa y, según dijo el ministro Daniel Salinas a El Observador, planean incrementar el personal tanto de las Fuerzas Armadas como del propio ministerio.

Hasta el momento hay 154 personas haciendo tareas de rastreo de contactos de las personas contagiadas, que se dedican a armar los hilos epidemiológicos para mantener controlada la circulación del virus a través del testeo y aislamiento. "Tenemos un centro de comando de rastreo muy específico que nos permite saber cuántas llamadas se hicieron en cada departamento y cuántas quedan pendientes", dijo Salinas a El Observador.

La cantidad de rastreadores que tiene Uruguay está todavía lejos del ideal de 30 por cada 100 mil habitantes que plantean los investigadores que crearon la escala de colores de riesgo de Harvard. El virólogo, Santiago Mirazo, explicó que la capacidad de rastreo debe aumentar en similar medida en la que aumenta la cantidad de casos. "En Uruguay no estamos logrando aumentar la capacidad de testeo conforme aumentan los tests positivos y la capacidad de rastreo conforme aumenta la curva epidemiológica de casos sin nexo", señaló.

A su vez, Salinas recordó que a partir de hoy está en marcha la automatización que agilitará el proceso de rastreo. "Cuando una persona sea diagnosticada de Covid -19 tendrá que llenar un formulario en dónde se le preguntará, entre otras cosas, cuáles son las personas con las que tuvo contacto en las últimas 48 horas previas al resultado positivo del test PCR-RT o del primer día de síntomas. (...) Una vez que la persona sea diagnosticada y reporte sus contactos, se les avisará a los contactos referidos, por medio de mensaje de texto a través de su empresa de telefonía celular, que son contacto de una persona positiva", señaló el comunicado del MSP.

"En el nivel rojo, las jurisdicciones han llegado a un punto de inflexión para la propagación incontrolada y requerirán órdenes para quedarse en casa", dice el documento explicativo de los científicos que crearon la escala de Harvard el pasado mes de julio.

Las zonas rojas implican que el virus se transmite de manera comunitaria y necesitan aumentar los recursos de la estrategia de testeo, rastreo de contactos y aislamiento para hacer que el nivel de contagios vuelva a la situación de control de la pandemia y ubicarse en la zona verde. Este aumento de recursos es momentáneo, según los investigadores, porque al volver a la zona verde la cantidad de tests y rastreo disminuye drásticamente a números que permitan mantener un nivel bajo de casos nuevos sostenido en el tiempo.

Según la escala de Harvard, una zona está en verde cuando tiene menos de un caso cada 100 mil habitantes en una semana. El riesgo amarillo se da entre uno y diez casos, el naranja entre diez y 25, y el rojo cuando hay más de 25.

¿Qué medidas tomaron otros países con zonas rojas?

Alemania es uno de los países que está en la zona de riesgo rojo y uno de los que mira el Grupo Asesor Científico Honorario a la hora de elaborar las recomendaciones para Uruguay. En ese país europeo se cerraron los comercios no esenciales como restaurantes, bares, centros de ocio y peluquerías desde el 16 de diciembre y hasta el 10 de enero, que es el mismo día que el gobierno uruguayo fijó como el término de las últimas medidas anunciadas, como la restricción del derecho a reunión, el cierre total de fronteras, el aforo del 50% en los ómnibus interdepartamentales, entre otras. En Alemania la restricción de las reuniones pasó de un máximo de cinco a dos personas, que no viven juntas, reunidas en una sola casa para las zonas rojas.

A su vez, en Italia las zonas rojas son Lombardía, Bolzano, Piamonte y Valle de Aosta en el norte, y Calabria en el sur. Allí las restricciones son más duras que en Alemania y Uruguay, porque los residentes de esas zonas solo pueden salir a la calle por motivos de trabajo, salud, emergencias y compras esenciales, aunque está permitido hacer ejercicio al aire libre si se utiliza mascarilla y cerca del lugar de residencia. Allí también están cerrados los bares, restaurantes y comercios no esenciales, excepto las peluquerías.

Ante las fiestas de Navidad y fin de año, Italia declaró como zona roja a todo el país y tomó medidas adicionales hasta el 6 de enero como prohibir los viajes dentro, hacia y desde las regiones, y toque de queda a partir de las 22 horas. Sin embargo, hará una excepción en los días que no sean festivos, del 28 al 30 de diciembre y el 4 de enero, y todo el país estará bajo medidas de la zona naranja, que serán ligeramente menos restrictivas, por lo tanto, los comercios no esenciales podrán reabrir pero no los bares ni los restaurantes.