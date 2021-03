La carta de agradecimiento de Suárez a sus fanáticos tras convertir 500 goles

El 21 de marzo de 2021 quedó marcado en la carrera de Luis Suárez como el día en que convirtió su gol 500. Esto le permitió ingresar en un selecto grupo de 20 futbolistas que llegaron a esa cifra a lo largo de la historia.

Para recordar este momento, el histórico delantero uruguayo publicó una carta en sus redes sociales, en la que repasa su logro, "desde 0 a 500 goles", desde Montevideo a Madrid, con un emotivo texto en el que repasa todos los clubes que hicieron posible su logro, y en particular a todos los aficionados que lo acompañaron.

Así agradeció Suárez:

“500 goles y muchos más recuerdos.

Todo empezó en Uruguay.

Cuando hice mi debut profesional con el equipo de mis sueños de la infancia, pensé que nada podía ser mejor que eso. Y entonces ganamos la liga juntos.

Estaba listo para el siguiente paso, y mudarme a Europa a los 19 años fue uno muy grande. No podría haberlo hecho sin la confianza y el apoyo de la gente de Groningen, tanto el club como los aficionados.

Amsterdam me hizo ser quien soy hoy en día. Difícilmente había un jugador mejor para aprender y crecer como jugador. Haber capitaneado a un club así es de lo más grande que conseguí en mi carrera.

¿Y Liverpool? Liverpool fue especial. La conexión con los hinchas me inspiró para enfrentarme al desafío de jugar en una liga tan competitiva.

La increíble ciudad de Barcelona me recibió con los brazos abiertos. Pude jugar con los mejores del mundo y conquistar Europa. ¿Qué más podría pedir?

Ahora Madrid, disfrutando y luchando por este club. Deseo marcar muchos más goles aquí y ojalá vuelvan pronto los aficionados para poder celebrarlos juntos.

Además de todo esto, representar a mi país en los escenarios más importantes del mundo siempre fue mi mayor honor.

Puede que no lo sepas, pero vos jugaste tu parte en todos los goles que he marcado hasta ahora. Y hoy, les doy las gracias a todos los aficionados que me apoyaron en mis equipos a lo largo de todos estos años, desde Montevideo hasta Madrid, de 0 a 500.

Y lo que está por venir…”.

Suárez convirtió 500 goles en 786 partidos oficiales y es el quinto goleador con más tantos convertidos en actividad. La nómina del club de 500 goles la integran 20 futbolistas.