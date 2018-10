La defensa de Uruguay consiguió un récord: ¿también una maldición?

El equipo uruguayo no para de batir récords y alcanzar marcas. Al finalizar el tercer partido ante Rusia, Uruguay se transformó en la quinta selección en la historia de la Copa que ganó todos sus partidos en zona de grupos y no recibió goles en contra. La estadística indica que los cuatro anteriores no lograron alzar el trofeo.

Los conjuntos de Holanda, Brasil, Italia y Argentina tuvieron el mérito de terminar la primera instancia con puntaje perfecto y sin tantos negativos, pero ninguno pudo ser el mejor. La celeste tendrá que ganar el "séptimo cotejo" para poder romper con la maldición.

La 'Naranja Mecánica' en 1974 tuvo la oportunidad, en dos fases, de coronarse campeona luego de mostrar el mejor juego asociado del momento.

Con un 4-0 a Argentina, 2-0 a Alemania Democrática y 2-0 a Brasil, finalizó el grupo con ocho goles a favor y cero en contra que no pudieron pasar a la historia al caer en la final 2 a 1 ante la anfitriona, Alemania Federal.

Otra selección que sufrió esta 'maldición' fue Brasil en 1986 que terminó la primera instancia con victorias ante España, Argelia e Irlanda, con la valla invicta y un saldo positivo de cuatro dianas.

Nada podía ser mejor cuando en octavos de final goleó a Polonia 4 a 0 y accedió sin sobresaltos a cuartos donde cayó frente a Francia por penales, luego de empatar en alargue.

Por su parte, Italia en su Mundial de 1990 pudo avanzar hasta semifinales, después de obtener cinco triunfos consecutivos sin recibir goles. Austria, Estados Unidos, Checoslovaquia, Uruguay e Irlanda, fueron víctimas del equipo local, que tuvo su caída ante Argentina por penales.

Justamente la lista la cierra el equipo albiceleste que en 1998 se mostró muy sólido en fase de grupos al superar a Japón 1 a 0, a Jamaica con goleada 5 a 0 y a Croacia 1 a 0.

Pero lamentablemente Argentina pudo llegar hasta cuartos de final, ya que luego de eliminar a Inglaterra en octavos, los dirigidos en aquel entonces por Daniel Passarella, no pudieron superar a Holanda, en un Mundial que lo terminó ganando Francia, en su tierra.