La despedida fue con derrota: qué se llevan Los Teros en la libreta a Japón

Ya está. La última prueba de Los Teros antes del Mundial pasó y ahora al plantel solo le queda esperar al miércoles a las 19, cuando partan desde el Aeropuerto de Carrasco rumbo a San Pablo primero, luego Londres y finalmente Tokio. Y fue derrota 35-24 ante Argentina XV, un sinsabor para el equipo celeste que quería despedirse de su gente con una victoria que lo impulsara en esta recta final.

Sin embargo, al pasar raya son más los puntos positivos que los negativos. No fue un gran partido y se cometieron errores que costaron caro, y que costarán mucho más caro si se hacen en el Mundial. Pero ante todo, el equipo se mostró muy fuerte en lo físico, a la par del rival, que traía un muy fuerte XV, con alguno jugadores de Jaguares, otros estables de Argentina XV y lo mejor de la última generación Pumita.

Los Teros se llevaron un recordatorio de lo que pasará en el Mundial con cada error que cometan. Porque de hecho, los tres primeros tries vinieron por aspectos que el equipo de Meneses ha venido trabajando fuertemente para impedirlo.

El primero: jugar demasiado tiempo en campo propio.

Los Teros casi no pudieron salir de su campo en los primeros 6 minutos. Exigidos dentro de las 22, las salidas con el pie siempre fueron exigidas, y Argentina tuvo opciones desde el line para probar con el maul y lastimar.

Finalmente no logró hacer tanto daño con esa formación móvil, pero cualquier equipo que le toca defender cuatro o cinco jugadas seguidas lo termina sufriendo. Y así llegó el primer try, de Montagner, cuando después de muchas fases la defensa empezó a desordenarse.

El segundo: pelota perdida en line propio

No fue un mal partido del line. Se ganaron las mayoría de las pelotas propias, y hasta una ajena. Sin embargo, no es un problema nuevo de Los Teros errar alguno de los más importantes, y que cueste caro. De hecho, es algo que se trabajó mucho con Pablo Bouza en esta preparación. En el segundo try volvió a pasar: pelota torcida, robo de Argentina y try bajo los palos tras un par de fases.

El tercero: pelota pasada y mala pared defensiva.

Etcheverry volvió a hacer un correcto partido con el pie, con la misión del juego por zonas bastante clara. Sin embargo, cuando ese juego no fue quirúgico, se pagó caro. El tercer try viene de una patada arriba que va un poquito pasada, Silva se pasa en el tackle y luego la pared defensiva no es buena. Resultado: contraataque veloz de Argentina XV y try por afuera tras un par de fases con el rival yendo hacia adelante.

Todas son cosas trabajadas, pero que alcanza un pequeño error para que aparezcan.

El mérito de Uruguay fue que siempre respondió. Cuando estaba 0-7 llegó el try de Kessler, una máquina de anotar: nueve en los últimos ocho partidos. El line obtuvo, el maul avanzó pero el hooker se desprendió rápidamente y a pura potencia física bancó tres tackles para terminar apoyando el 7-7 parcial.



¡TRY DE URUGUAY! A toda potencia Germán Kessler llega a apoyar el descuento uruguayo en el partido.

🔥🏉🇺🇾#VamosTeros pic.twitter.com/L37oDGhyh7 — RugbyYa! (@Rugby_Ya) September 7, 2019

Y también cuando estaba 21-10 por los dos tries seguidos de Argentina XV. En una de las pocas jugadas donde se ganó el contacto con claridad y los medios distribuyeron de forma veloz, Nicolás Freitas encontró el espacio para poner el 21-17 con el que se fueron al descanso.

La batalla física. Fue otra de las conclusiones positivas del primer tiempo: un duelo de alta intensidad física, en la que Los Tero estuvieron a la altura, ante un rival que suele ser superior en eso. A grandes rasgos las defensas dominaron a los ataques. La defensa de Uruguay fue sólida en esa primera parte y para mejor disciplinada. Del otro lado de la pelota, al equipo celeste le costó hilvanar juego por esa presión defensiva de los argentinos.

En el segundo tiempo ninguno repitió, pero sobre todo Uruguay. Le costó mucho más generar condiciones de dominio en el contacto, y en defensa fue un poco más indisciplinado y controlado en el uno a uno, lo que trajo un try rápido de Argentina XV a través de Cancelliere para el 28-17.

¡Qué try de @argentina_xv! Gran acción individual de Cancelliere para llegar a los 28 puntos albicelestes.

🔥🏉🇺🇾#VamosTeros pic.twitter.com/LJWB38qJr1 — RugbyYa! (@Rugby_Ya) September 7, 2019

Otro punto a anotar: en esos 15 primeros minutos del segundo tiempo a Uruguay le costó mucho tener obtención. Algún line perdido, patadas que nuevamente no lograron ganancia territorial (sobre todo una tras un penal por gran pesca de Juan Diego Ormaechea) y un contacto que no era decisivo, generaron que el equipo volviera a defender mucho. Eso en el Mundial no puede pasar.

Pero con lo malo, otra vez algo bueno. La extrema defensa respondió, sobre todo tras un scrum 5 en el que Argentina no pudo entrar. Kick largo de Arata para salir, error de Elias en el fondo, el scrum que se hizo firme y tras algunas fases en corto apoyó Diego Magno para dejar las cosas 28-24.

¡TRY DE URUGUAY! Como no podía ser de otra manera, muy fuerte el Pick and Go uruguayo.

🔥🏉🇺🇾#VamosTeros pic.twitter.com/awjMqIYv9X — RugbyYa! (@Rugby_Ya) September 7, 2019

Precisamente, el scrum fue otro punto alto. Arbelo respondió bien como 3 titular y dominó toda la tarde a Juan Pablo Zeiss pilar on varios partidos en Super Rugby este año. En general, fue fuente de obtención y penales, y la baza a la que se aferró Uruguay para resurgir cuando las cosas le venían saliendo mal. Diana entró muy bien en el segundo tiempo, y fue otro factor de dominio en el 1 a 1.

En el cierre Uruguay lo quiso salir a buscar, pero no pudo. Es cierto que el segundo tiempo es difícil de analizar porque entró un equipo nuevo. Sin embargo, cuando necesitaba scrum o dominio en el contacto, Uruguay no pudo hacerle daño a Argentina, que terminó defendiendo en campo rival y tras una pelota recuperada llegar al try del 35-24 final.

Lo del principio: hubo buenas señales, sobre todo en el nivel físico. El equipo do una durísima batalla y estuvo a la altura. Faltó un poco más de volumen de juego -Argentina XV tampoco lo tuvo- y corregir esos errores puntuales que en el Mundial costarán caro. No pudo ser despedida con victoria, pero este equipo no tiene nada que reprocharse. Ahora, a terminar de soltarse en Japón y a hacer historia en el Mundial.



Apuntes

Buenas noticias: sin lesiones de gravedad

Balance de lesionados

-Cat golpe muscular (paralítica)

-Favaro torcedura de tobillo, leve

-Berchesi sigue evolucionando de lesión muscular, al llegar a Japón ya entrena a la par del plantel — Ignacio Chans (@ignaciochans) September 7, 2019

El periplo hasta Japón

El equipo se va el miércoles 11 de tarde de Carrasco a San Pablo, pasa la noche en San Pablo, vuela el jueves de tarde a Londres, llega el viernes de mañana, 4hs de espera y de ahi a Japon, para llegar el sábado 14 a las 13:00 (1AM de Uruguay) — Ignacio Chans (@ignaciochans) September 7, 2019