La dura historia de un futbolista uruguayo que denunció al técnico de Monagas en la previa del partido contra Boca Juniors por la Copa Libertadores

El golero uruguayo Yonathan Irrazabal, quien en enero dejó Albion para continuar su carrera en Monagas de Venezuela, denunció que está atravesando una situación contractual muy incómoda: de un día para el otro lo sacaron del arco, lo hacen correr alrededor de la cancha y puso el tema en manos de un abogado.

En la previa del partido que Monagas jugará ante Boca Juniors de Argentina, en el estreno de ambos en la Copa Libertadores, generó un impacto singular.

En una charla con el programa Fuera de Juego de Carve Deportiva AM 1010, Irrazabal contó los detalles de los difíciles días que está viviendo en Venezuela.

“Estoy pasando por una situación complicada. No estoy siendo citado y trato de buscar una salida. Son cosas que pasan en el fútbol, que suceden, y que pasan mucho, pero se tapan más. Hoy me toca vivir a mí algo por lo que nunca me había pasado. Luego me enteré que no es la primera vez que ocurre en este club”, dijo el uruguayo.

Irrazabal explicó que en diciembre, cuando aún no se había concretado el pase, el técnico lo llamó insistentemente para que fuera al club, a pesar de que tenía un año más de contrato en Albion.

En ese momento le surgieron ofrecimientos de River Plate, a través del entrenador Gustavo “Chavo” Díaz, para jugar en Primera División y en la Copa Sudamericana, y en Cerrito en Segunda División Profesional.

“Finalmente tomamos con mi señora la decisión de venir a Venezuela porque tendría la oportunidad de jugar otra Copa Libertadores. En lo económico no era exuberante la propuesta, pero no estaba mal. Ella dejó su trabajo en Montevideo y nos vinimos”, siguió relatando

“Empezamos la pretemporada. Fue excelente. Hicimos unos partidos en Bolivia, donde estuvimos una semana. El último lo jugamos con Bolívar en La Paz, y siempre como titular. Volvimos y el primer encuentro lo jugamos con Deportivo La Guaira. Terminamos 0-0 con ocho o nueve chances de gol para nosotros y al final tapé un mano a mano. Hasta allí todo bien”, explicó.

Irrazabal explicó que junto con él llegó Rodrigo Saravia, un volante guatemalteco que pasó por Plaza Colonia en 2022. “Fue el primer fichaje que hizo el club, yo el tercero e hicimos una buena relación”.

De pronto, el uruguayo, según relató este jueves, vivió lo peor: “Antes de la segunda fecha nos cita el entrenador y nos dice que no nos iba a tener más en cuenta”.

Jhonny Ferreira es un histórico entrenador de Monagas, que llegó al club en 2016, se alejó una temporada en 2018-2019 y volvió hasta la actualidad.

En esa charla con Irrazabal y Ferreira, le transmitió una noticia que conmovió al golero: “A mí me dijo que iba a traer a un golero extranjero, que es el que está atrás de Mejía en la selección de Panamá, Mosquera, y me preguntó qué quería hacer yo. Mi reacción inmediata fue preguntarle, ‘¡Cómo! ¿Qué quiero hacer yo? Porque fueron ustedes los que me contrataron. Yo no me contraté’. Y volvió a insistirme, ‘¿qué querés hacer vos?’. Siguió la charla y desde entonces estoy totalmente apartado, me hacen correr por afuera de la cancha y no puedo contar mucho más porque puse mi propio abogado. Estoy con un tema muy importante”.

El tema está en manos del abogado uruguayo Felipe Vázquez.

“Nunca me vi venir esto, porque tampoco me habían planteado esto cuando llegué. Obviamente, después que te pasan las cosas, empezás a averiguar y te encontrás con que este señor (Ferreira) no es la primera vez que lo hace. El técnico está desde 2016 aquí y tiene una buena relación con el presidente. Pero no puedo decir más porque está en manos del abogado”.

Explicó el golero uruguayo que no tiene diálogo con el técnico. “Durante los tres primeros días le dije buen día, no me respondió y al cuarto ya no lo saludé más”.

Saravia se fue de Venezuela y encontró equipo en Guatemala, en Comunicaciones.

El golero titular de Monagas desde hace cinco partidos es el panameño Orlando Mosquera. El club está tercero en el torneo venezolano, a 10 puntos del líder, luego de ocho fechas.

Irrazabal jugó en la primera fecha, el venezolano Jorge Roa en la segunda y tercera, y desde la cuarta Mosquera.

Sobre la situación que está viviendo, el golero uruguayo agregó: “En ese momento no me pude ir porque se cerró el mercado de pases en Uruguay y tengo que esperar al período de mitad de año”.

Reconoció que recibió llamados de muchas personas, y destacó particularmente uno del entrenador Alejandro Cappuccio. “Fue uno de los que se enteró y me mandó mensajes toda la semana, porque sabe que el tema de la cabeza es importante”, dijo.

Además explicó que estaba cobrando su salario al día.