La emotiva carta de un guardia de seguridad al plantel de River: "Me enamoré de nuevo del fútbol"

River Plate cerró el viernes una notable temporada 2022 al ganarle a Montevideo City Torque 2 a 1 en el Parque Saroldi por la última fecha del Torneo Clasura.

Animador del Apertura, verdugo de Racing -a la postre vicecampeón argentino en un torneo de 28 equipos- en Copa Sudamericana y de visitante, líder del Clausura durante varias fechas hasta terminar vicecampeón y clasificado nuevamente a la Copa Sudamericana, el darsenero tuvo en su partido final una inesperada y tocante motivación.

Cuando el plantel llegó al Saroldi el cuerpo técnico encabezado por Gustavo "Chavo" Díaz los reunió, les mostró una carta y se la leyó al plantel.

La misma había sido redactada por el sereno del Saroldi, un trabajador de una empresa de seguridad que trabaja en las instalaciones del club en horario nocturno.

El Chavo Díaz y sus jugadores: River hizo un campañón

"Cuerpo técnico y jugadores, soy Esteban el guardia que trabaja todas las noche en el Saroldi. Era para decirles gracias. Hacia tiempo no disfrutaba tanto del fútbol. Desde chico era hincha y socio de Peñarol, pero con los años me aburrió el fútbol", comenzó diciendo para confesar que se borró de socio de los aurinegros.

"Desde que los vi trabajar me volvió la fe. En el trabajo que todos ustedes hacen, les agradezco por dejarme ser parte de esta ilusión. Se gana, se empata y se pierde; así es la vida también. Pero estoy. feliz por todo lo que hicieron este año. Obvio que siempre el objetivo es ser campeón, pero qué bueno fue ilusionarse. A lo mejor a muchos no los voy a ver en un largo tempo, pero gracias a ustedes me hice hincha y socio de River y lo más importante: me enamoré de nuevo del futbol", dijo Esteban firmando la carta con su número de socio del darsenero.

El gerente deportivo del club, Álvaro Pintos dijo que la carta tomó por sorpresa a todos y que al momento de la lectura de la misma se vivieron momentos muy emotivos.

"Este grupo ha trabajado muy bien todo el año con gran unión, con mucho profesionalismo de parte del cuerpo técnico, hicimos una gran campaña a lo largo de todo el año y esta carta fue muy emocionante para todos", comentó a Referí.