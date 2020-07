La Fórmula 1 regresa con un estricto protocolo y con Hamilton tras el récord de Schumacher

El deporte sumará este fin de semana una nueva competencia de primer nivel que vuelve a la actividad luego de la pausa por el coronavirus, cuando la Fórmula 1, el principal campeonato del automovilismo mundial, regrese a las pistas en el Red Bull Ring de Austria.

Será la primera etapa de la temporada luego de que en marzo, cuando se preparaban para el inicio de la competición en Australia, se suspendiera la fecha a causa de un positivo de covid-19 en el staff de McLaren, cuando algunas escuderías ya habían llegado a Melbourne para el estreno.

AFP

Más de tres meses después y con un estricto protocolo sanitario, la Fórmula 1 regresará en Austria, en la primera de las ocho carreras que ya están confirmadas en Europa, a la espera de que en las próximas semanas se pueda estirar el calendario a entre 15 y 18 grandes premios, de los 22 que iban a tener en total en la programación original.

Estrictos controles

La Fórmula 1 estará en la mira de los grandes eventos deportivos, los que seguirán cómo se cumple el riguroso protocolo diseñado por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA).

AFP

En esta primera etapa, todos los funcionarios de los equipos deberán adherirse a un código de conducta para acceder al Red Bull Ring, en las montañas de Estiria, el escenario elegido, en parte por estar bastante aislado, para la vuelta a la actividad, donde también se llevará a cabo la segunda fecha el próximo fin de semana.

El protocolo establece que todos los participantes serán controlados cada cinco días y se limitarán al máximo los contactos no necesarios, para evitar una anulación por contaminación, como pasó en marzo en Australia, o una serie de positivos, como en el Adria Tour del tenista Novak Djokovic en el mes de junio.

AFP

En estas primeras carreras no habrá público en las tribunas como tampoco invitados ni patrocinadores comerciales, y el paddock tendrá un número reducido de personal, con 80 empleados por cada equipo.

Además, las escuderías han subdividido a su personal en subgrupos según sus actividades e interacciones. La utilización de máscaras debe ser obligatoria cuando una distancia física de dos metros no pueda ser respetada, como por ejemplo cuando los mecánicos trabajen en los autos.

“Todas las actividades que puedan ser realizadas a distancia, lo serán de esta manera”, explicó el director deportivo de Ferrari, Laurent Mekies.

Para ingresar al circuito, todos los participantes deberán ser sometidos a controles de temperatura. Además, deberán utilizar una aplicación de rastreo.

En lo que respecta a la carrera en sí, los televidentes no verán el desfile de pilotos y no se conoce cómo será el momento del himno ni los podios. Además, no habrá público en las tribunas ni mucho movimiento en la zona de boxes.

“Tendremos que intentar dar espectáculo” en pista, afirmó el holandés Max Verstappen, cuya escudería Red Bull será local.

Por el récord de Schumacher

La nueva temporada, además de las particularidades marcadas por el coronavirus, tendrá el atractivo de si el británico Lewis Hamilton podrá ser nuevamente campeón, con lo que llegaría a siete títulos e igualaría el récord del alemán Michael Schumacher.

“Ganar el título este año tendría todavía más sentido” que ningún otro, estimó el piloto de Mercedes por ese contexto de pandemia y por la lucha contra el racismo que lleva adelante.

AFP

Como todos los conductores, Hamilton no tendrá que llevar tapabocas cuando salga a la pista, pero sí deberá mantener baja la visera de su casco y los guantes puestos cuando esté en los boxes.

El nivel de las escuderías es incierto y se conocerá en las pruebas previas a la carrera del domingo, a partir de la hora 9.30 de Uruguay. Mercedes había dominado los ensayos en febrero, delante de Red Bull, Ferrari y el resto. Tres meses después, habrá que ver cómo influye en los pilotos y en los equipos la nueva normalidad de la Fórmula 1.

¿DÓNDE SE VE?

Se podrá ver a través de ESPN y en FOX Premium Action . El sábado desde 9.50 las clasificaciones en vivo y el domingo el GP de Australia desde 9.30.



CALENDARIO

El calendario de la Fórmula 1 aún no está cerrado. Ocho carreras en Europa fueron oficializadas entre julio y setiembre. Pero se espera que se agreguen más fechas en los meses siguientes: setiembre-octubre en Rusia, Vietnam y China, noviembre en Canadá, Estados Unidos, México y Brasil, y diciembre en Medio Oriente con Baréin y Abu Dabi.