La hazaña de River, las burlas sobre Sampaoli y dos realidades económicas opuestas

“Santos es sinónimo de jóvenes talentos, fútbol ofensivo y una magia histórica y única. Nada mejor para comandar ese potencial que un técnico experimentado, de nivel internacional y con ideas nuevas”, anunció José Carlos Peres el día que el tatuado y mediático Jorge Sampaoli desembarcó como entrenador en el club de Pelé, Santos.

Sampaoli venía de recibir el golpe de su traumática salida de la selección de Argentina. Los comentarios y rumores sobre su relación con los jugadores y su personalidad se habían disparado en un país que ardía por la impotencia de volver a fracasar pese a contar con el mejor jugador del mundo como Lionel Messi.

Pocos días después del arreglo, el diario Globo Esporte reveló que Santos –que venía de finalizar décimo en el torneo brasileño- le ofreció un contrato por dos temporadas con un salario de US$ 260 mil mensuales.

De esa manera el argentino se convertía en el técnico mejor pago de toda la liga embolsando en total U$S 6.240.000.

Santos armó un cuadro para aspirar a una copa internacional, además de reinar en el torneo local. El plantel cuenta con Dodô (ex Roma e Inter), el uruguayo Carlos Sánchez, el mundialista costarricense Bryan Ruiz (ex PSV, Fulham y Sporting Lisboa), el paraguayo Derlis González, Gabriel Barbosa (ex Inter y Benfica), Jonathan Copete (ex Vélez), Bruno Henrique (ex Wolfsburg), y la nueva joya Rodrygo, un chico de 17 años que fue adquirido por Real Madrid.

Sin embargo, a ese Santos, al del Rey Pelé, lo eliminó el humilde River Plate de Uruguay.

La herida de Sampaoli

El solitario gol del chico Mauro Da Luz abrió la herida de un Sampaoli que fue víctima de todo tipo de burlas en las redes sociales tras la eliminación del equipo.

El tatuado entrenador, que recibió todo tipo de críticas luego de la eliminación de Argentina del Mundial de Rusia, volvió a padecer las críticas de quedar afuera de la Copa Sudamericana a manos del club del Prado.

El entrenador, luego del partido, destacó que quedó afuera a manos de un equipo que remató una sola vez al arco.

“Creo que la eliminación del Santos tiene más que ver con lo que ocurrió en Uruguay, pero el fútbol tiene eso, a veces beneficia a un equipo que pateó solo una pelota de gol en un partido”.

Además, Sampaoli se lamentó que el partido se tuviera que jugar a puertas cerradas en Pacaembu debido a los incidentes protagonizados por sus hinchas en la eliminación de la Libertadores del año pasado.

“Esto de jugar sin público no es del fútbol, ​​no justifica la eliminación, evidentemente, pero eso de toda la hinchada del Santos no poder entrar en el estadio a causa de 50 personas me parece incorrecto. Santos sintió falta de la hinchada, pero venimos preparados para jugar así”.

Sampaoli cobra más que todo River

La imagen de un Sampaoli desesperado, caminando de una lado al otro del banco de suplentes, exigiendo, protestando, contrastaba con la tranquilidad del técnico de River Plate, Jorge Giordano.

El floridense, sencillo hasta en la vestimenta, se mostró tranquilo con el planteo realizado por su equipo.

El final del partido encontró a los jugadores, entrenadores, dirigentes y allegados festejando en la cancha un hecho histórico que quedó reflejado en una foto que se tomaron todos juntos.

Nadie lo podía creer. Ni el botija Da Luz, autor del gol, que no podía hilvanar una frase cuando lo televisión lo entrevistó porque lloraba de la emoción.

El club percibirá US$ 375 mil por clasificar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Para River es algo así como salvar más de dos meses de presupuesto. Curiosamente, un dinero cercano al que gana Sampaoli por un mes de trabajo.

La sinceridad del Pato Sánchez

De los pocos que asumió con dignidad la eliminación de Santos fue el uruguayo Carlos Sánchez. El Pato calificó de “fracaso” la salida del equipo de la Sudamericana.

“Triste por cómo se dio el juego, nunca pudimos encontrar el camino. Nos esforzamos, pero no es solo eso, tenemos que encontrar las mejores opciones y no las conseguimos esta vez. Ellos hicieron el trabajo y el gol en una sola oportunidad. Es un fracaso, yo tenía mucha ilusión de llegar lejos, pero hay que seguir. Es un golpe duro y tenemos que recuperarnos”, expresó.

Un remate al arco

La Confederación Sudamericana reveló algunos datos estadísticos que dejó la clasificación de River en Pacaembú. El hecho llamativo es que el darsenero logró su único tanto en el único remate acertado al arco en todo el partido.

Estos son los registros más significativos según la Conmebol

- River Plate ha eliminado a equipos de Brasil las dos veces que los enfrentó en Sudamericana; en 2009 a Vitória y en 2019 a Santos.

- Santos igualó 1-1 ante River Plate (Montevideo) y llegó a tres partidos sin victorias como local en competencias Conmebol (tres empates), racha que no tenía desde febrero de 2004 (cuatro empates, una derrota).

- River Plate logró su gol ante Santos en su único remate acertado al arco en el partido.

- River Plate registró 45% de precisión en pases, el registro más bajo para un equipo en competiciones Conmebol desde Estudiantes de La Plata (44%) ante Gremio en agosto de 2018 en la Libertadores.