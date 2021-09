La historia detrás del triunfo de Medvedev en el US Open: el regalo de aniversario a su esposa

El ruso Daniil Medvedev ganó el domingo el US Open contra Novak Djokovic, un estadio en contra que empujó hasta último momento por la consagración del ruso y un increíble factor de presión extra: no haberle comprado un regalo de aniversario a su esposa en el tercer año de casados.

En la entrevista que dio en inglés en plena pista de Flushing Meadows, el ruso de 25 años y número 2 del tenis mundial, declaró: "Es nuestro tercer aniversario para mí y mi esposa hoy. Durante el torneo no pude pensar en ningún regalo, después de la semifinal pensé que si perdía iba a necesitar conseguir un regalo rápidamente. Y cuando jugué lo único que pensé fue: 'Si pierdo no tengo tiempo para comprar ningún regalo, tengo que ganar este partido'. Te amo Dasha, muchas gracias".

Su esposa, en la tribuna, se tomó el rostro y sonrió durante su discurso, compartiendo la felicidad con el tenista.

Se llama Daria Medvedeva, fue tenista, se retiró a los 17 años por una lesión que le impidió progresar en su carrera y reside en Mónaco con el ruso.

Eso sí, por el dinero no hay problema. Como campeón del certamen, el ruso se llevó un premio de US$ 3 millones. El US Open es el Grand Slam que paga mejores premios, seguido por el Abierto de Australia con US$ 2,7 millones.

Medvedev le pidió disculpas al público que hinchó por Djokovic porque podía completar el Grand Slam en el año tras coronarse en el Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon, algo que consiguió por última vez Rod Laver en 1969.

"Nunca dije esto, pero para mí eres el mejor tenista de la historia", le dijo el ruso al serbio antes de su discurso de amor.