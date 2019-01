La IMM gastó US$ 1,5 millones para los Festivales por la Convivencia

La Intendencia de Montevideo (IMM) gastó en 2018 un total de US$ 1.577.341 en la organización de la segunda edición de los Festivales por la Convivencia, que incluyen el Montevideo Tango, el Montevideo Rock y el Montevideo Tropical, según un pedido de acceso a la información que realizó El Observador. De ese total, la comuna descontó US$ 460.000 por concepto de entradas vendidas, patrocinadores, venta de comida y de bebida.

Fito Páez, Ciro y los persas, Titãs, el Cuarteto de Nos, fueron algunos de los nombres que desfilaron en noviembre por el escenario del Montevideo Rock. El proyecto nació en 2017 a iniciativa de la Prosecretaría General de la IMM, encabezada por Christian Di Candia. En ese departamento de la comuna funciona el programa Montevideo Convivencia, que hace énfasis en la “valorización de la ciudad y sus espacios a través de diferentes expresiones artísticas”.

Y uno de los principales objetivos de la Prosecretaría General desde que asumió Di Candia fue fomentar la convivencia a través de la cultura. El prosecretario general defendió desde el comienzo a este tipo de eventos al entender que contribuyen a la construcción ciudadana. "Son muy importantes porque generan una marca ciudad; la identidad de la gente con su ciudad, lo que permite que la cuiden desde otro lugar; la ciudad pasa a ser propia”, explicó en una entrevista con La diaria.

El gasto en los Festivales por la Convivencia es superior, por ejemplo, al que realiza la IMM para el carnaval, en el que este año la comuna invertirá US$ 1.165.644. Sin embargo, la financiación de los festivales surge de una partida especial que la IMM habilita. Según explicó Di Candia, a partir de los resultados positivos obtenidos por la comuna el gabinete decidió crear una especie de “concurso de proyectos” al que se podían presentar todas las áreas. Allí fue el prosecretario con su idea de crear los Festivales por la Convivencia.

Con el resultado positivo de los festivales en 2017 se decidió continuar con esa partida especial, que no surge del presupuesto ordinario de la Secretaría General, de la que depende la Prosecretaría. Si los números de este año pasaran a ser en rojo la IMM podría cortar con los festivales, ya que se trata de “proyectos especiales”.

En la primera edición, en 2017, participaron unas 40.000 personas, según los datos que aportó la IMM. La inversión de la comuna para ese año fue similar a la de 2018, alrededor de US$ 1,5 millones, por lo que no hubo grandes cambios en materia de presupuesto para la edición de 2018. Lo que sí sumaron los Festivales por la Convivencia fue el tango, con un día dedicado exclusivamente a ese género.

Para el Montevideo Rock y el Montevideo Tropical la Intendencia gastó US$ 1.226.275. La comuna explicó que no es posible discriminar los gastos según cada uno de los festivales porque comparten gran parte de la infraestructura, así como otros elementos. Ese total incluye el cachet de los artistas (US$ 342.460), los costos de personal (US$ 179.337) y los gastos relacionados al escenario y el montaje de los espectáculos (US$ 244.355).

Por otra parte, el Montevideo Tango, que se realizó con entrada gratuita el 27 de octubre en la Plaza Matriz, demandó un total de US$ 167.170. En ese monto está incluido el cachet de los artistas (US$ 31.867), los honorarios de la productora (US$ 26.196), los costos del personal (US$ 28.205), catering y camarinos (US$ 7.751), escenarios y demás (US$ 36.319), generadores y combustible (US$ 10.253), mapping (US$ 8.914), gastos de artistas extranjeros (US$ 3.089), baños, fletes y corta calles (US$ 4.183) y otros costos de producción (US$ 10.390).

Para los tres eventos la comuna destinó US$ 183.894 en televisación a través de TV Ciudad, canal abierto propiedad de la IMM. En total se generaron 127 horas de transmisión.

En 2019 la intendencia prevé celebrar la tercera edición de los festivales. Sin embargo, la administración de Daniel Martínez comenzó a discutir si los Festivales por la Convivencia deberán gestionarse desde el departamento de Cultura o si seguirán en la órbita de la Prosecretaría General. Otra discusión es si se harán cada dos años algunos y cada dos años otros. Por ejemplo, es una posibilidad que el Montevideo Rock se haga cada dos años y así con el resto, señaló recientemente en una entrevista con El Observador el prosecretario general. Además, otra posibilidad es incorporar el Montevideo Electrónica.

“Todavía no hay nada definido pero estamos en esa planificación”, explicó Di Candia, quien aseguró que la planificación respecto a estos festivales se retomará con fuerza en febrero. Pero los Festivales por la Convivencia, sea cual sea su rediseño, parecen haber llegado para quedarse.