La industria propone un ajuste de precio para el ganado gordo

Por Blasina y Asociados, especial para El Observador

La industria frigorífica propone un ajuste de valores por el ganado gordo que el mercado no ha terminado de procesar. Por el novillo gordo se ofrecen entre US$ 3,30 y US$ 3,35 por kilo carcasa, aunque las plantas que necesitan ganados especiales siguen pagando en el eje de US$ 3,40 por buenos lotes y con poco flete. La vaca gorda se comercializa entre US$ 3,10 y US$ 3,15 y es más difícil conseguir los US$ 3,20 que la semana pasada se lograban con relativa facilidad.

Pese a la intención de bajar los precios, el mercado sigue fluido. La industria mantiene el interés de compra, con cargas que en general se ubican entre una semana y 10 días. La oferta aumenta de forma gradual, como es tradicional en esta época del año. Las lluvias registradas en varias zonas han dado margen de maniobra para que muchos productores pudieran retener los ganados y seguir metiendo kilos, aprovechando la buena disponibilidad forrajera.

En noviembre se espera una oferta adicional de animales de corral, en un período de salida de ganados con destino a Cuota 481. Posiblemente, la presión industrial de compra disminuya, aunque en lo inmediato no se esperan bajas abruptas en los precios.

La expectativa es que la faena continúe firme. La actividad de las cuadrillas israelíes ha dado sostén a la operativa, que registró su tercera semana consecutiva de suba. Al 27 de octubre totalizó 46.317 animales, 8% más que las 43.026 cabezas de la semana anterior. La participación de hembras sigue siendo superior a la de novillos, aunque la brecha se redujo respecto a la semana anterior.

El mercado de reposición, por su parte, sigue firme. En el remate de Pantalla Uruguay de este jueves estuvo activa la exportación en pie y hubo buena demanda de la invernada. Los teneros generales promediaron US$ 1,99, un centavo por debajo del remate anterior, aunque 10% abajo de los US$ 2,20 que cotizaba un año atrás.

Trancazo en lanares

En lanares, aumenta la oferta en la medida que avanzan las esquilas, aunque hay dificultades en la colocación. Muchas industrias no están pasando precio ni fecha de carga. “Está difícil la colocación, principalmente en el sur”, señaló a Tiempo de Cambio de radio Rural Guillermo Rodiño, de Blanco y Rodiño Agroservicios. “Vamos al tercer año que en esta época del año se complica la carga de ovinos”, subrayó.

La semana pasada la faena de ovinos cayó respecto a la anterior, con 17.883 cabezas, casi 8.800 (-33%) menos que las 26.669 cabezas de la semana anterior y casi 10.000 menos (-35%) que en igual semana del año pasado cuando se faenaron 27.427. La faena de ovejas fue de 3.512, con 800 menos (-19%) que en igual semana de 2017 cuando se faenaron 4.330. La participación fue de 20%, cuatro puntos porcentuales menos que en igual período del 2017.

Con escasas referencias, los negocios se concretan sobre la grilla de ACG, que el lunes pasado mantuvo el precio para el cordero pesado en US$ 3,52, los corderos livianos bajaron un centavo a US$ 3,43, los borregos tres centavos a US$ 3,49 y las ovejas dos centavos a US$ 3,14.

Después de cinco semanas, el precio de exportación de carne de vacuno volvió a superar los US$ 3.600 por tonelada. Entre el 21 y el 27 de octubre promedió US$ 3.621, una mejora de 10% respecto a los US$ 3.298 de la semana anterior. Y un salto de 15% respecto a igual semana del año pasado.

En lo que va del año la tonelada exportada promedió US$ 3.556, valor que sigue 3,9% arriba que el registrado en mismo período de 2017, de US$ 3.421.

También la carne ovina tuvo un desempeño positivo. El precio semanal trepó 30%, con el mejor promedio de las últimas seis semanas. La tonelada exportada se ubicó en US$ 4.974, frente a US$ 3.812 de la semana anterior.

El ingreso medio por tonelada en lo que va del 2018 mantiene una brecha de 9,2% respecto al año pasado. Se ubicó en US$ 4.523 cerrado el 27 de octubre, frente a US$ 4.142 en igual período del año anterior.