La lana encuentra un piso de precios y la demanda mejora

En el mercado uruguayo el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) informó numerosas operaciones de las últimas dos semanas, tanto en lanas finas como en categorías medias y gruesas.

Las referencias fueron US$ 7,7 el kilo de vellón por lanas de 18,3 micras con certificaciones, US$ 5,10 a US$ 5,35 por lotes de 20,5 y 20,8 micras y US$ 3,8 en lotes de 22,8 micras.

En lanas Corriedale los precios van de los US$ 1,75 por lotes de 25,8 micras grifa verde a US$ 1 el kilo por 28 micras sin acondicionar.

Para el productor y exportador Djalma Puppo, el precio tocó un piso y se advierte una mayor demanda desde China, en parte motivada por los precios convenientes para la industria, aunque los valores retraen a la oferta. “Se viene una demanda más importante pero no conforman los precios a los productores”, afirmó.

Puppo pronosticó que la industria china ganará en competitividad al destrancarse las complicaciones logísticas de los últimos meses, aunque persiste la incertidumbre en el sector. “Es un mercado donde la demanda la tienen muy pocas empresas, y la oferta también; es difícil pronosticar qué va a pasar el mes que viene”, apuntó.

La inestabilidad persiste a nivel de la industria textil europea por los costos energéticos y el consumo debilitado por la inflación.

En ese escenario, recientemente la cooperativa Central Lanera Uruguaya (CLU) anunció que las dificultades comerciales para las lanas medias y gruesas le llevaron a tomar la decisión de no anotar más lotes por encima de 21 micras, lo que excluye la producción lanera mayoritaria del país.

“Le está soltando la mano a pequeños productores en el peor momento”, declaró sobre esa decisión el presidente de la Sociedad de Criadores de Corriedale, Mariano Rodríguez.

La cifra

32 millones de dólares fue el monto de los negocios por lana en los tres centros de negocios de Australia esta semana.

Juan Samuelle

El stock de lanas pendiente de venta es muy elevado.

En Australia

Los valores en dólares de la cotización internacional de la lana mantuvieron la estabilidad. El Indicador de Mercados del Este (IME) cerró a US$ 8,33, solo tres centavos por debajo de la semana anterior. El fortalecimiento del dólar australiano hizo caer un poco más los precios en moneda local.