La lucha de Semenya: no la dejan competir por considerarla un hombre

La lucha de Caster Semenya no tiene fin. Ahora fue impedida de defender su medalla de oro en el Mundial de Atletismo de setiembre porque se entiende que es “biológicamente un hombre con identidades de género femenino”.

“Estoy muy decepcionada porque se me impide defender un título duramente conquistado, pero esto no me va a impedir continuar mi lucha por los derechos humanos de todas las atletas femeninas afectadas”, señaló la atleta sudafricana.

En las últimas horas un juez suizo le pegó un golpe a la atleta al revocar la suspensión temporal del polémico reglamento de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), que afecta a las atletas hiperandróginas.

La Federación Internacional, que le había pedido a Caster Semenya bajar su nivel de testosterona para estar habilitada a seguir compitiendo entre mujeres, sostuvo esa sentencia en un fallo de 163 páginas que publicó este martes alegando que la doble campeona olímpica en 800 metros es “biológicamente un hombre con identidades de género femenino”.

La IAAF anunció en 2018 una nueva normativa sobre los niveles de testosterona en mujeres para las pruebas entre los 400 metros y la milla de distancia.

Según esas reglas, para competir, las atletas deberían mantener unos niveles de testosterona inferiores a 5 nanomoles por litro de sangre seis meses antes de una competición. Aduce la IAAF que es “una forma necesaria, razonable y proporcionada de proteger una competición justa en el atletismo femenino de elite”.

El tema viene de larga data ya que en 2016 se empezó a cuestionar el nivel de testosterona de la atleta.

Semenya denunció estar siendo utilizada como un “conejo de indias” para probar en ella los resultados. “Pese a que este tratamiento hormonal me hizo sentirme enferma de forma constante, la IAAF quiere ahora imponer un grado todavía más elevado sin conocer eventuales efectos secundarios”, denunció Semenya.

