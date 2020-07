La mitad de los clubes de Primera sufrirá cambios en sus planteles en el regreso del fútbol

Si bien el Campeonato Uruguayo se disputa de febrero a diciembre desde 2017, hay clubes que aún firman contrato con sus futbolistas hasta junio o julio, lo que en la actual coyuntura ha generado inconvenientes. La pandemia de coronavirus cambió las reglas de juego y en este momento se encuentran en una encrucijada: apenas se disputaron tres partidos del Torneo Apertura y hay futbolistas que ya se fueron o que se van a ir antes de que se reanude el campeonato en el mes de agosto.

Mientras los entrenadores esperan que la competencia se reanude cuánto antes (el 1° de agosto es la fecha que quiere la mayoría), los dirigentes aguardan el consejo de liga en la AUF para definir, entre otros temas, un nuevo período de pases, para saber cómo actúan en los casos de renovaciones y nuevas contrataciones.

Referí realizó un relevamiento por los clubes para conocer los movimientos más importantes de altas y bajas a esta altura del año, con planteles que a partir del próximo lunes 13 ya podrán empezar con los amistosos de acuerdo al protocolo sanitario y una temporada que terminará entre febrero y marzo de 2021, dependiendo la cantidad de partidos que se puedan jugar hasta la penúltima semana de diciembre 2020.

Peñarol y Nacional

Guzmán Pereira y Nacho Lores en Wanderers

Peñarol es uno de los más perjudicados, porque tendrá las bajas de Guzmán Pereira, Gabriel Rojas y Jonathan Urretaviscaya. Sus contratos vencieron en junio, pero las tres situaciones son diferentes.

En el caso de Pereira no hubo interés de renovación y tras jugar 116 partidos en el club, quedó libre. Ahora entrena en Wanderers, sin posibilidades de jugar.

Urretaviscaya no llegó a debutar porque sufrió una rotura de ligamentos y actualmente gestiona con Monterrey -club dueño de la ficha- extender seis meses el contrato con Peñarol, mientras que la salida del lateral argentino Rojas se dio porque San Lorenzo no lo quiere dar nuevamente a préstamo.

En Nacional vencieron dos contratos el 30 de junio, ambos de argentinos: Pablo Barrientos y Cristian Duma. Los dos llegaron al club en junio de 2019 y ninguno fue tenido en cuenta durante este año por Gustavo Munúa.

Duma solo jugó en Tercera división el año pasado y fue incluido en la lista de la actual Copa Libertadores, pero seguramente será sustituido por el brasileño Felipe Gedoz, quien llegó el jueves a Montevideo para integrarse al plantel: fue hisopado y deberá permanecer una semana en cuarentena antes de firmar el contrato.

Los otros movimientos que hicieron los tricolores fueron renovaciones de juveniles: Mathías Laborda, Guzmán Corujo y Emiliano Martínez.

En Defensor se fue Pablo López

Diego Battiste

Pablo López, el delantero de punta de Defensor Sporting, se fue a México. Jugará en Toluca por un préstamo de US$ 150 mil y una opción de compra de US$ 1.100.000, de acuerdo a lo que supo Referí. Aunque el violeta hizo gestiones con Gedoz para sustituirlo, finalmente sus dirigentes decidieron no contratar a nadie.

Otro futbolista que seguirá su carrera en México y será baja para el técnico Martín García es el volante de Danubio Gonzalo Montes, que disputó 13 minutos en el Apertura y resultó expulsado. Fue contratado por Querétaro, club que se llenó de uruguayos porque también están Sebastián Sosa, Kevin Ramírez, Santiago Martínez, Nicolás Albarracín, Martín Rea y Hugo Silveira.

El 15 de julio terminan sus contratos Diego Martiñones y Maicol Ferreira, y de acuerdo a lo que se informó a Referí desde el club, no continuarán.

Hoy se me comunicó que no iban a contar más conmigo, se termina un ciclo muy lindo del cual me llevo muchas amistades y recuerdos imborrables!

A todo @LiverpoolFC1915 muchísimas gracias! — Martín Rivas (@rivasmartin24) June 9, 2020

El técnico de Liverpool Román Cuello pretende que sigan en el plantel los jugadores Agustín Dávila, Franco Romero y Martín Correa, cuyos contratos se terminan ahora. Los dirigentes hacen las gestiones para llegar a un acuerdo y renovarlos. Mientras tanto, Maximiliano Pereira accionó su cláusula de rescisión y no continuará en la institución, como tampoco Martín Rivas, quien quedó libre tras una lesión que le llevó seis meses de recuperación.

El gerente deportivo de Wanderers, Mauricio Nanni, informó que Rodrigo Pastorini extendió el préstamo hasta diciembre (su pase es de Nacional) y que se intenta hacer lo mismo con Hernán Petryk, de Peñarol. A fines de julio vence el vínculo con el zaguero Damián Macaluso y se trata de prolongar. Empezó a entrenar Guzmán Pereira, pero no puede participar del Apertura porque ya jugó con Peñarol.

La baja de Guirín en Plaza Colonia

Diego Battiste

Joaquín Gottesman renovó con Progreso, mientras que el contrato de Rodrigo Viega termina en diciembre. Un club de Ecuador se interesó en Esteban González, pero no hubo acuerdo económico y seguirán con Leonel Rocco; el jugador tiene una cláusula de salida con cargo.

Retornaron a Cerro Largo los tres jugadores argentinos, Adrián Sánchez, Tomás Fernández y Gonzalo Lamardo, a quienes se les hizo el hisopado correspondiente. Gonzalo Latorre, quien se encontraba en Brasil, está en cuarentena. Tiene que renovar el golero Ramiro Bentancur.

El golero titular de Plaza Colonia, Nicolás Guirín, debe operarse de una lesión en la mano derecha y la recuperación le va a demandar seis meses, por lo que el club se movió rápido y contrató a Álvaro García, quien llegó libre del Xelajú de Guatemala.

En el día de hoy Ignacio Nicolini firmó su contrato con Deportivo Maldonado. El jugador que defendió las camisetas de Bella Vista, Peñarol, Cerro Largo, Racing y que tuvo un pasaje por el fútbol de Albania e Italia se incorporó a nuestro plantel. #Altas #Nicolini #VamosDepo pic.twitter.com/50ywFRqqHB — Deportivo Maldonado SAD (@maldosad) June 26, 2020

En Boston River entrena Guillermo de Amores tras cerrar su contrato con Fluminense y en Fénix negocian la renovación con Ignacio Pereira y Adrián Argachá.

Por último, el experimentado volante Ignacio Nicolini se incorporó a Deportivo Maldonado desde Racing y Yonatthan Rak renovó su contrato con Montevideo City Torque.

Otros clubes como Cerro y River Plate no sufrieron movimientos en sus planteles. En el líder Rentistas, la baja fue por lesión: el jugador Bryan Bautista se fracturó el peroné y tendrá para seis meses de recuperación.

