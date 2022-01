La motivación, la convicción y la confianza de que irá a Catar 2022: Diego Alonso arrancó en la selección

Puntualmente, a las 13.00, ingresó a la sala de conferencias que se montó en el Estadio Centenario. El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, le dio la bienvenida y lo presentó como nuevo entrenador de la selección uruguaya, en reemplazo de Óscar Washington Tabárez. Diego Alonso expresó su agradecimiento y reiteró una decena de veces la palabra “orgullo”, como resumen de lo que vive.

Anunció que el viernes presentará su primera lista de convocados con los jugadores del exterior y del medio que reservará para utilizar en la doble fecha de Eliminatorias, del 27 de enero ante Paraguay en Asunción, y el 1° de febrero en el Estadio Centenario frente a Venezuela.

Reconoció que mantuvo una charla con Tabárez, a quien conoce desde hace muchos años, a través de sus abuelos y sus padres, porque nació en el mismo barrio que su antecesor.

Y se detuvo una y otra vez en el mismo concepto, cada vez que una de las preguntas bordeaba el tema de la clasificación y el plantel que dirigirá. “Creo en los jugadores actuales que tiene Uruguay”, “haciendo lo que tenemos que hacer, vamos a estar en Catar 2022”.

Confía en llegar con su concepto a los futbolistas. Utilizará todas las herramientas para aprovechar el tiempo. Dijo que un entrenamiento lo puede aprovechar el triple con una sesión de video previa, el trabajo en campo y el análisis posterior con el grupo, y en forma individual.

Se expresa convencido. Confesó que “hace dos o tres años le dijo al profe Ortega que iba a trabajar con él en una selección”, y el profe se río. Ahora, el lunes 24 de enero llegará a Montevideo para integrarse como el profe de la selección uruguaya.

Entiende que el tiempo de trabajo es corto, pero es suficiente para utilizar todas las herramientas. Habla de motivación, utiliza frases para impulsar a que todos crean que se puede.

“Cuando todo va en la misma dirección. Cuando queremos que pasen cosas, las cosas van a pasar”, apunta. Y en cada expresión quedan marcadas a fuego las enseñanzas que le dejó el entrenador Julio Ribas. Y, como su exentrenador, se enfoca solo en el primer partido, para sentar las bases para lo que vendrá después. Para Alonso el único objetivo es el 27 de enero. No habla de Venezuela, en febrero, mucho menos de Perú y Chile, en marzo. Entiende que todo, planificación y energía debe estar enfocada en el encuentro en Asunción. Eso es todo para el DT.

Aunque su tiempo de trabajo es corto, le esperan cinco años en la selección, si consigue sumar en los próximos cuatro partidos los puntos que necesita para ir a Catar 2022.

En la cancha quiere poner un equipo que tenga el control del partido. “Me gusta dominar. Me gusta dominar los partidos a través de la fase defensiva con la presión, y de dominar a través del juego tratando de ser el equipo que más situaciones pueda crear. Y eso es lo que se hace en todo el fútbol. Después hay caminos, vías, características de futbolistas que nos pueden ayudar a tener un fútbol más combinativo, más vertical, de más velocidad o de más generación combinativa por dentro… Pero estoy seguro de que vamos a tener las variantes o posibilidad con la cantidad de jugadores que tenemos”, apuntó.

Después de 47 minutos ante los medios, de posar con la camiseta de Uruguay con su nombre, junto al presidente Ignacio Alonso, se despidió, firmó contrato y puso rumbo al Complejo de la AUF para terminar la jornada, y pensar en la siguiente.

Este martes anunció la nómina de 29 futbolistas sub 20 que el lunes comenzará a preparar como sparring de la mayor.

También Alonso aprovechó lunes y martes para hablar personalmente y que los acompañaran en sus entrenamientos a cinco de los jugadores que espera tener desde el lunes 24 en el Complejo con el resto del plantel: Sebastián Sosa, Guillermo Varela, Diego Godín, Martín Cáceres, Giorgian de Arrascaeta.

Adelantó que quiere el estadio lleno para el partido ante Venezuela y la AUF proyecta bajar los precios de las entradas. Además, los neutrales analizan la posibilidad de traer en un vuelo chárter a todos los jugadores de Europa para que el lunes de noche Alonso tenga a todos los convocados en el Complejo de la AUF y disponga de dos días para trabajar con los futbolistas.

El acuerdo entre la AUF y Alonso

Diego Alonso firmó este martes, luego de su presentación formal y oficial en el Estadio Centenario, el contrato que lo liga como entrenador de la selección uruguaya.

El acuerdo entre la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y el entrenador es hasta el final de las Eliminatorias 2022.

Esto quiere decir, de acuerdo a lo que establece la letra fría, que se puede transformar en un vínculo por cuatro partidos (Paraguay, Venezuela, Perú y Chile), hasta marzo si culmina sexto o por debajo de esa posición en la tabla, o hasta el repechaje de junio, si culmina quinto.

Si coloca a Uruguay entre los cuatro mejores de las Eliminatorias, está previsto que dirigirá a Uruguay en Catar 2022.

Además, si ocurre que clasifica al Mundial, el contrato establece que el vínculo se renovará automáticamente hasta el Mundial 2026, confirmaron desde la AUF a Referí.

Independientemente del acuerdo firmado, es aspiración de los neutrales que encabeza Alonso, generar con el nuevo entrenador un proyecto a largo plazo, que necesita el aval de los resultados.

Además, el acuerdo incluye distintas cláusulas de obligaciones del entrenador con la AUF, entre las que se destaca que el anuncio de las convocatorias y reservas de futbolistas las realizará exclusivamente a través de AUFTV.

¿Cuánto cobrará el cuerpo técnico de Alonso?

La AUF destina al cuerpo técnico de Diego Alonso el mismo monto que pagaba para el de Tabárez, US$ 90.000 líquidos, que en el caso del exentrenador se transformaban en US$ 150.000.

En 2018, la AUF le firmó el último contrato a Tabárez por cuatro años, con un incremento salarial de 20% para el entrenador que pasó a cobrar US$ 60.000 y sus tres colaboradores US$ 30.000 los tres en total. Estos montos son líquidos, sin impuestos. El costo mensual de todo el cuerpo técnico en ese momento, con impuestos incluidos era de US$ 130.000. Con los ajustes, llegó hasta los actuales US$ 150.000.

El cuerpo técnico de Tabárez lo integraban cuatro personas: el entrenador, Celso Otero, Mario Rebollo y José Herrera. En noviembre se había sumado Carlos Nicola como entrenador de goleros y un preparador físico, cuyo costo corrió por cuenta de la AUF. El reparto de los ingresos eran 66% para el DT y 33% para sus colaboradores.

En el caso de Diego Alonso lo componen siete profesionales, los preparadores físicos Óscar Ortega, Guillermo Souto, los asistentes Darío Rodríguez y el argentino Gabriel Raimundi, el fisiólogo portugués Guilherme Rodrígues y el entrenador de goleros Carlos Nicola. No obstante, solo ingresan seis en el contrato de Alonso.

El reparto de los ingresos líquidos que tendrá el cuerpo técnico de Alonso será 50% para el entrenador y 50% para sus cinco colaboradores que ingresan en el contrato del DT.

El acuerdo del profe Ortega va por un carril diferente al de Alonso, explicaron a Referí.

Ortega no cobra un sueldo de la AUF, porque su vinculación es parcial (llega con los jugadores, el día lunes de cada fecha FIFA y regresa a Atlético de Madrid) y permanece solamente nueve días en Uruguay, en cada ventana de Eliminatorias.

La remuneración del preparador físico se compensa con viáticos y un premio por clasificar al Mundial.

¿Cómo pagan el premio a Tabárez y Alonso si clasifican?

En el acuerdo que tenía Tabárez con la AUF existía una cláusula que establecía que cobraría US$ 600.000 por clasificar al Mundial.

Si finalmente la selección va Catar 2022, el exentrenador cobrará el premio de acuerdo a un prorrateo que realizarán en base a los puntos que llevaron a Uruguay al Mundial y los 16 puntos que logró Tabárez.

Alonso también tiene un premio extra por clasificar al Mundial.