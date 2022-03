La nueva camioneta que armará Nordex, los 1.000 empleos y los US$ 500 millones de exportaciones

El sector de la industria automotriz prevé un año récord de exportaciones este año, asociado a la producción de la planta ensambladora de vehículos de la firma Nordex que se destina principalmente al mercado brasileño, y en menor medida a Argentina y otros países de la región.

A fines del año pasado la empresa propiedad del empresario argentino, Manuel Antelo, comenzó a producir vehículos para la marca Ford, concretamente el utilitario de carga modelo Transit. En esa planta industrial también se realiza ya desde hace varios años el ensamblado de dos vehículos utilitarios ligeros de las marcas Peugeot y Citroën, y también se arma el camión liviano Kia Bongo.

Según supo El Observador en base a fuentes del sector automotor, la planta de Montevideo empezará a producir en el corre del segundo semestre una pick-up mediana de Peugeot modelo Landtreck para abastecer a países del Mercosur y Latinoamérica. El anuncio podría realizarse sobre mitad de año.

Esto no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades de Nordex y tampoco por autoridades del Grupo Stellantis (Peugeot-Citroën-Fiat Chrysler) pero es un secreto a voces tanto en Uruguay como en Argentina ya desde el año pasado.

La planta de Nordex es la única que está operativa actualmente en el país —tras el cierre de Lifan en San José— y da trabajo a unas 620 personas de forma directa. Este año llegará a tener unos 800 funcionarios que prevé ampliar a algo más de 1.000 empleos el año próximo a medida que se incrementen los volúmenes de producción.

En 2020 la ensambladora uruguaya producirá unas 25 mil unidades para distintas marcas y el año que viene proyecta fabricar unos 30 mil unidades. Ese es el piso de producción, pero se podría llegar a hacer el doble de unidades a futuro en la medida que la salud de la economía brasileña —principal destino— lo permita y haya más mercado.

En el acumulado enero-febrero, Nordex fue el séptimo exportador del país y el principal vendedor a Brasil. El volumen de exportación al terminar el año va a ser de unos US$ 500 millones generados a través de Nordex, según se proyecta. Si no hay contratiempos se batirá en 2022 un máximo histórico en las ventas al exterior de la industria automotriz uruguaya.

“Es la única planta que hay en Uruguay y me di cuenta que se podía hacer algo haciendo una inversión, modernizándola y convirtiéndola en una planta especializada en vehículos utilitarios que son un problema para la gran mayoría de las fábricas por el tamaño que tienen y porque los volúmenes son chicos. Ahora, esos volúmenes para nosotros son gigantes”, dijo en entrevista con El Observador el presidente del Grupo Antelo, Manuel Antelo.

Diego Battiste

El empresario lleva casi una década viviendo en Uruguay, lugar en donde también tiene otras inversiones como grupo Santa Rosa, Car One y la tienda deportiva Decathlon. Antelo destaca la estabilidad que tiene el país y el respeto por las reglas de juego, algo clave para hacer negocios y desarrollar proyectos de largo plazo.

“Es un país distinto en el sentido de la estabilidad que tiene, del respeto que tiene entre los políticos, compiten pero se respetan. Uruguay ha sido gobernado por la izquierda y por la derecha y no se ven cambios drásticos, como que todo lo que se hizo antes está mal y todo lo que se hizo después está bien. Se continúan las políticas. Entonces, eso para los inversores es muy importante. Nosotros estamos invirtiendo acá para muy largo plazo y el hecho de que no se cambien las políticas es fundamental. Uruguay es un país atractivo en muchos aspectos. Además, me vine a vivir acá y con mis hijos que no es un tema menor”, destacó Antelo.

Fuerte dinamismo de las exportaciones en arranque de año

En febrero las ventas al exterior de vehículos mostraron un fuerte aumento (175%) en la comparación interanual, incidiendo significativamente en la variación mensual del total exportado. El aumento se explica en buena medida por ventas de la empresa Ford.

Los vehículos ocuparon el puesto 10 del ranking de exportaciones de febrero, con ventas por US$ 34 millones. Las colocaciones se dirigieron a Brasil (US$ 28 millones) y a Argentina (US$ 6 millones). En el acumulado del año, las exportaciones de vehículos alcanzaron US$ 56 millones, muy por encima de lo registrado hace un año, según datos de Uruguay XXI.