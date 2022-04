La piel de la historia: la camiseta blanca de Nacional cumplió 120 años

La camiseta blanca de Nacional cumplió 120 años esta semana, más precisamente el pasado 20 de abril, por lo que los tricolores realizaron una exposición conmemorativa de sus casacas albas en el Salón Cristal de su sede social.

Fue una muestra en la que los hinchas tricolores pudieron conocer la historia de su principal emblema y repasar distintas casacas icónicas de ese color, con la que, por ejemplo, se conquistaron las tres Copas Libertadores y las tres Intercontinentales que tiene el club.

Si bien ya tiene 120 años y es la indumentaria tradicional del club, la blanca no fue la primera camiseta del club.

“Nacional, cuando se funda el 14 de mayo de 1899, elige como indumentaria una camiseta roja, con el rojo punzó de Artigas, cuello azul y puños azules. Era un homenaje al poncho patrio la primera camiseta”, contó a Referí Gonzalo Pérez, presidente de la Comisión de Historia y Estadística de Nacional.

Leonardo Carreño

La camiseta de 1904

Pero en aquellos años, esa camiseta, por la tela y los colores, se decoloraba con más facilidad. “No era como hoy”, dijo Pérez.

Ante esa situación, en el año 1902, en la asamblea del 24 de marzo, se propuso cambiar la camiseta del rojo al blanco. La resolución se tomó en esa asamblea general, en un asunto fue muy debatido porque había gente que no quería dejar la roja, y se cambió para el blanco.

El primer partido de Nacional con la casaca blanca se jugó un 20 de abril de 1902 en el Gran Parque Central. Fue un amistoso ante el equipo del barco británico HMS Nymphe’s y tuvo triunfo local por 3-0 con dos goles de Bolívar Céspedes y uno de Ernesto Boutón Reyes.

Esa fecha se tomó como el nacimiento de la camiseta blanca, por lo que este 20 de abril se celebraron los 120 años.

Leonardo Carreño

Muestra por los 120 años de la camiseta blanca de Nacional

Esa fecha se tomó como el nacimiento de la camiseta blanca, por lo que este 20 de abril se celebraron los 120 años.

En principio, recordó Pérez, era una camiseta lisa totalmente blanca porque aún no existía la bandera del club ni el escudo.

“La bandera que hoy conocemos, azul con franja en diagonal blanca y letras rojas, se crea el 23 de mayo de 1902. Y el 30 de mayo, (el socio fundador y también futbolista del club, Ernesto) Caprario mociona para agregarle la bandera a la camiseta”.

“Y ahí queda compuesta como la conocemos hoy. Y de ahí hasta hoy, nunca cambio, es una de las camisetas más tradicionales en la historia del fútbol mundial”, agregó.

Leonardo Carreño

Muestra por los 120 años de la camiseta blanca de Nacional

En aquella primera década del siglo pasado, cada jugador se quedaba con su camiseta, la llevaba a su casa y luego la volvía a usar en los partidos. Luego, fue el club el que se hizo cargo de las mismas con su utilería.

En 1925 tuvo una pequeña modificación. El bolsillo con la bandera dejó su lugar al escudo, que apareció en ese año. “Pero ya nos había quedado el apodo de ‘bolsilludos’ y ‘bolsos’”, dijo Pérez sobre una de las formas por las que se llama a los parciales albos por esa características de aquellas primeras camisetas.

Leonardo Carreño

Muestra por los 120 años de la camiseta blanca de Nacional

El blanco cambió la pisada

“Justo en el año que cambiamos a blanco, ganamos el primer campeonato uruguayo, que es el primer campeonato de la historia”, destacó Pérez sobre aquel 1902.

Leonardo Carreño

Muestra por los 120 años de la camiseta blanca de Nacional

“Es una camiseta pesada”, agregó, al hablar de la historia de la blanca tricolor. “Porque tiene 162 campeonatos oficiales sobre los hombros. Tiene la particularidad que los 162 campeonatos oficiales se ganaron con esta camiseta, porque hasta 1902 no habíamos ganado ninguno”.

Leonardo Carreño

Muestra por los 120 años de la camiseta blanca de Nacional

La camiseta que más se acerca a aquella primera de 1902 es una de 1904 que fue adquirida en 2018 en Estados Unidos. Iba a salir a subasta con una base de entre US$ 10.000 y US$ 15.000, pero el coleccionista privado Antoine Fabricio Yapor Cancela la adquirió antes, pagando el precio máximo, y con el apoyo del Club Nacional de Football a su causa para traerla al país. Eso fue valorado por los vendedores, “por su gran afecto a que quede en Uruguay y no en manos de posibles coleccionistas europeos”, y se llegó a un acuerdo.

Esa camiseta, que requiere un cuidado especial y que implica que se dispongan guardias de seguridad, al igual que el resto, estuvo en lo alto de la muestra.

Leonardo Carreño

Muestra por los 120 años de la camiseta blanca de Nacional

Además, se destacaron otras casacas blancas de 1940, un par de 1950 y otro de 1960, más las campeonas de 1971, representada por una de Atilio Ancheta, más la de 1980, las de 1988, hasta llegar a la actual, que justamente homenajea sus 120 años de historia.