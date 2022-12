La "preocupación" de Mattos por el dólar y la revisión de los impuestos al agro

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, deslizó este miércoles en un almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) su “preocupación” por la trayectoria actual del dólar en Uruguay porque el sector agropecuario es un negocio que depende mucho de esa variable.

“Este año va a ver US$ 15.000 millones de exportaciones; eso es un récord histórico y el agro va a aportar un poco más del 70% de ese monto, superando los US$ 10.000 millones”, destacó. Asimismo, indicó que el país está recibiendo un nivel de inversiones “importantes”, que no solo tiene que ver con la segunda planta de UPM en Paso de los Toros.

“Eso son ingresos de capital de inversión extranjera directa que también presionan la oferta de dólares. Nosotros no vamos a ocultar que eso implica una preocupación. No vine a hacerme el harakiri pero estamos un poco a contrapelo del mundo porque es un factor importante de competitividad, no el único”, alertó el ministro de Ganadería.

Por otro lado, Mattos admitió que el dólar en Brasil también se ha movido por factores políticos, que tiene “una influencia grande”, mientras que Argentina “tiene ya no sé cuántos tipos de cambios. Por lo menos nosotros tenemos un tipo de cambio, sabemos cuánto vale la moneda y no tenemos ese factor de incertidumbre”, valoró.

“Evidentemente que tener un dólar por debajo de $ 40, cuando en realidad tenemos una inflación 8%-9%, es un factor que afecta la competitividad. Lo hablamos con el equipo económico y con el propio presidente (Luis Lacalle Pou). Creo que tenemos que buscar las líneas de competitividad por otra vía. Las sumas de las exportaciones y las inversiones están determinando este valor (del dólar), que es de mercado. Y además, la comprobación de que no hay especulación por la suba de tasa de interés de una política contractiva del Banco Central, que busca contener las presiones inflacionarias existentes”, indicó.

Mattos reiteró que es un tema que “preocupa al gobierno”. En su presentación, mostró cómo el tipo de cambio está hoy un 21% por debajo de su promedio histórico, en un escenario donde en la mayoría de los competidores del país ocurrió lo contrario en los últimos meses.

El dólar cerró noviembre con una cotización de $ 39,39, bajó 3% frente a la última operación de octubre y 3,2% en el promedio del mes ($ 39,74). En el acumulado del año, la moneda estadounidense se debilitó 11,8% frente al peso uruguayo.

Sobre el acuerdo due diligencie (auditoría) que se anunció hace un par de semanas entre la multinacional brasileña Minerva Foods para adquirir la planta BPU de NH Foods en Durazno, Mattos indicó que se “tomó nota del tema”. Añadió que si bien Uruguay es un país que apoya y estimula la inversión con reglas claras, “sí preocupa” el potencial efecto de concentración de la compra de hacienda a manos de dos frigoríficos (Minerva y Marfrig) que podría llegar al 60% en virtud de los planes de inversión previsto por esas compañías. El ministro indicó que será la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del MEF la que defina si esta operación genera una “distorsión de los precios” del ganado gordo.

Por otro lado, el ministro reivindicó el derecho de Uruguay de iniciar negociaciones comerciales en forma bilateral como lo hizo con China o con la solicitud de adhesión al Acuerdo Transpacífico (CPTPP) porque el Mercosur ha demostrado no funcionar y su peso como destino comercial es cada vez menor y con “tendencia a la baja”, con muchas “asimetrías”, y falta de coordinación en las principales políticas macroeconómicas.

“La mejor opción para Uruguay es buscar tercer mercados porque en muchos de los rubros, además, somos competidores”, recordó. “Nadie puede negar que el proceso de inserción internacional del Mercosur ha dejado resultados realmente magros mientras el mundo avanza decididamente”, afirmó.

La revisión de los impuestos

Consultado sobre la posibilidad de introducir modificaciones tributarias a la forma en cómo paga impuestos el agro, el ministro Mattos recordó que ese es un “compromiso” asumido en el programa de gobierno de la coalición para reducir la incidencia de los “impuestos ciegos que no tienen relación con la renta”.

El jerarca señaló que para un negocio que está expuesto a los vaivenes climáticos, el nivel de incertidumbre es importante, por lo que es importante que la presión tributaria esté más vinculada al desempeño productivo que obtengan los productores.

Inés Guimaraens

Mattos defendió el derecho de Uruguay a negociar acuerdo bilaterales.

“Si le va mal al productor y tiene que pagar muchos impuestos ciegos, el nivel de reinversión va a disminuir. Y ese proceso, en vez de ayudar a la recuperación del quebranto productivo, lleva a recurrir al endeudamiento o la ayuda del gobierno”, explicó. Mattos anticipó que el sector agropecuario contribuirá con “bastante más” recursos al Estado en 2022 y que se harán públicos en las próximas semanas. “La mayor parte de esos serán en función de que le fue bien al productor”, acotó.

El optimismo con el futuro

Mattos dijo que tenía una mirada “optimista” sobre el potencial de crecimiento del sector agropecuario con productos de “calidad” e “inocuos”. En ese sentido, indicó que en menos de 20 años el país será capaz de aumentar en forma significativa sus exportaciones agropecuarios de US$ 5.400 millones a US$ 9.650 millones a precios corrientes. En el caso de la carnes treparía a US$ 3.500 millones, celulosa a US$ 2.500 millones, granos a US$ 2.500 millones, y lácteos a US$ 1.100 millones. “Hoy nos miran con ojos muy positivas porque somos un país confiable, con transparencia, credibilidad y bajos niveles de corrupción”, afirmó.