Preocupa que la faena se concentre en dos empresas y eso impacte en los precios

Dada la gestión de Minerva Foods para comprar la planta frigorífica de Breeders & Packers Uruguay (BPU), las dos principales gremiales del agro, la Federación Rural (FR) y la Asociación Rural del Uruguay (ARU), expresaron su preocupación ante lo que podría ser una concentración de la faena nacional entre dos firmas multinacionales: Minerva Foods y Marfrig.

"Si en un momento estuvimos preocupados porque el 60% de las exportaciones iban todas a China, ahora nos tiene que preocupar que el 55 o 65% de la faena quede en manos de dos empresas, siendo (la carne vacuna) el principal producto de exportación del país", dijo el presidente de la FR, Martín Uría, en Valor Agregado de radio Carve.

Según comentó, la venta de la empresa genera preocupación y expectativas, y la posición de la gremial es que es un tema al que hay que prestarle atención, "no solo como sector productivo, sino como país".

"Los uruguayos tenemos la mala experiencia de lo que significa para los consumidores las empresas monopólicas, cuando vemos las empresas del Estado, cuando este tipo de cosas se empiezan a dar empiezan a preocupar", resaltó.

Por otro lado, el presidente de la ARU, Gonzalo Valdés, declaró en ese mismo medio que en la gremial se conversó el tema y se acordó realizar un análisis y un monitoreo de la faena para ver de qué manera la compra del frigorífico podría afectar la composición de la misma, y el impacto que eso pueda tener.

"Obviamente nos pone en alerta", porque "podría generarse algo que no es conveniente", sostuvo el directivo gremial y productor ganadero, quien destacó que la ARU no aventurará una posición sin analizar la situación.

La palabra del gobierno

Minerva Foods ya tiene tres plantas frigoríficas en Uruguay (Carrasco, Canelones y PUL) y, según informó el diario económico Valor, firmó un acuerdo de exclusividad con la empresa japonesa NH Foods para negociar la compra del frigorífico BPU, que está en Durazno. Esa planta tiene una capacidad de faena de 1.000 cabezas por día.

Si bien aún no se han definido los valores de compra, Valor informó que el negocio debería hacerse por una suma entre US$ 35 millones y US$ 45 millones.

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Fernando Mattos, dijo en conferencia de prensa que una vez que se concrete el negocio se deberá ver que se den todas las autorizaciones correspondientes a la División de Defensa de la Competencia, ya que "puede haber una concentración de la demanda", que podría operar como "factor de distorsión" en el precio de las haciendas gordas.

"Estas dos compañías (Minerva Foods y Marfrig), que son grandes actores mundiales en la producción de proteína animal han hecho importantes inversiones en Uruguay, pero en función de sus planes de expansión pueden representar a que el 60% de la faena se concentre en dos compañías", indicó y sostuvo que el ministerio deberá evaluar si el efecto de la concentración de la faena es "excesiva" o no y si puede impactar en la formación de precios.