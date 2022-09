La presidenta de Taiwán denunció acciones de “guerra cognitiva” por parte de China

La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-weng, acusó este martes a China de estar desarrollando una “guerra cognitiva” mediante la difusión de falsas informaciones que se suman a las incursiones navales y aéreas que buscan intimidar al gobierno y a la población taiwanesa.

Tsai afirmó que “la situación con China continúa siendo tensa y sus amenazas nunca han cesado”, durante una visita a un batallón de misiles de defensa antiaérea en la región de Hualien, al este del país.

La presidenta agregó que China suma a sus frecuentes incursiones de aviones y barcos de guerra la realización de acciones de “guerra cognitiva”, usando información falsa para crear perturbación en la mente del pueblo.

La “guerra cognitiva” a la que alude la presidenta Tsai es un concepto relativamente nuevo en la teoría y la práctica de la guerra moderna y está referido a un estudio de 2020 financiado por la OTAN sobre una nueva forma de guerra que tiene como consigna que “el cerebro será el campo de batalla del siglo XXI”. Para esta visión del conflicto bélico, es posible que en el futuro las batallas ocurran primero digitalmente y después físicamente.

La idea es que los ejércitos trabajen más cerca del mundo académico para transformar las ciencias sociales y las ciencias humanas en instrumentos aptos para colaborar con la guerra cognitiva que sumaría a los cinco dominios operativos existentes (aéreo, terrestre, marítimo, espacial y cibernético) un sexto dominio, el de la explotación de las vulnerabilidades del cerebro humano.

El uso de drones que sobrevuelan posiciones militares para incrementar la presión forma parte del mismo menú de intimidación, hasta tal punto que recientemente hubo que derribar un dron no identificado que resultó más tarde ser de uso civil.

Las defensas anti-drone están incluidas en un aumento del 12.9% del presupuesto militar para el próximo año, que se traduce en US$ 13.8 miles de millones, un 2.4% del producto bruto interno.

Además de los esfuerzos por promover la producción y difusión de tecnología de punta en la industria de la defensa, Tsai busca fortalecer las defensas de la isla no sólo mediante la ampliación de su producción de armamentos, sino procurando obtener de Estados Unidos aviones de combate y misiles destinados a resistir un eventual ataque o un bloqueo de China.

En ese sentido, el presidente Biden anunció una venta a Taiwan de equipos y armamento por US$ 1.09 mil millones, incluyendo US$ 355 millones en misiles Harpoon aire-mar y US$ 85 millones en misiles Sidewinder aire-aire.

El gobierno chino ha expresado su rechazo a esta venta de armamento y por boca de su ministro de Defensa ha demandado a Estados Unidos la anulación inmediata de la operación y el cese de los lazos militares con Taiwán.