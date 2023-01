La producción de leche baja por la sequía y tamberos pedirán ayuda al gobierno

Faltan pasturas de calidad debido a la sequía y eso generó que en los últimos días se haya notado "una caída más fuerte de lo normal" en la producción de leche. Por eso, tamberos de diferentes partes del país se reunieron para pedirle ayuda al gobierno y a la industria, informó a El Observador Fabián Hernández, presidente de la Sociedad de Productores de Leche de Florida (SPLF).

Es normal que la producción de leche baje en esta época del año, por el estado de los animales, pero preocupa que la caída pueda acentuarse si no se toman medidas a nivel predial, indicó.

Créditos y oxígeno

Tras una reunión realizada este martes, los tamberos decidieron pedir ayudas al Banco República (BROU), al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y a la industria. "Nuestro objetivo primordial es que el productor tenga oxígeno, porque vemos una situación muy compleja ahora y más compleja para el otoño y el invierno. Y el oxígeno es tiempo y dinero", sostuvo Hernández.

Los saldos de los tamberos están siendo muy acotados porque los costos productivos han subido, aseguró.

Según explicó, se le pedirá una reunión al directorio del BROU para solicitar el corrimiento de los vencimientos de créditos que hayan tomado.

En el caso del MGAP los tamberos pedirán que se extienda la emergencia agropecuaria y sus apoyos (algo que el ministro Fernando Mattos anunció que está estudiando), más plazo para el descuento otorgado por UTE para el sector lácteo, lo que supone "una importante suma de dinero", y se solicitará la exoneración de impuestos a la importación de algunos concentrados.

Por la falta de forraje el consumo de concentrados aumentó y con él también subió el precio.

Finalmente, los productores le solicitarán una reunión a los directorios de Conaprole, Prolesa y Proleco para buscar "oxígeno para el productor", contó. Los tamberos esperan que se pongan en marcha algunos mecanismos financieros para comprar raciones, semillas, insumos, fardos o silos, con plazos adecuados.

Las gremiales que participaron de la reunión fueron:



Agremiación de Tamberos de Canelones, Asociación Nacional de Productores de Leche, Asociación de Productores de Leche de San José, Asociación de Productores de Leche de Maldonado, Asociación de Productores de Leche de Parada Esperanza, Intergremial de Productores de Leche, Productores Lecheros de Rocha, Sociedad de Fomento Rural de la Casilla, Sociedad de Productores de Leche de Florida, Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez y Sociedad de Productores de Leche de San Ramón.

"Extremadamente grave"

En un comunicado difundido por redes sociales los tamberos aseguraron que la situación es "extremadamente grave" y que al inicio de la estación de partos se define el potencial de producción lechera de todo el año. Una fuerte caída en la producción afectará a productores, integrantes de la cadena láctea y a todo el país, porque puede incidir en las exportaciones.

Hernández comentó que la sequía no solo afecta al sector lechero, sino que es "un problema país", porque las afecciones pueden repercutir en varias industrias, puestos de trabajo y exportaciones.

"El productor está desanimado, preocupado y necesita apoyo de todos los sectores para no bajar los brazos y seguir apostando a la producción. Vemos un año muy complejo, no se ven lluvias en los pronósticos y estamos con déficit de agua y forrajero y no sabemos qué cultivos podrán quedar vivos", concluyó.